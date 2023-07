Már dúl a háború a felszín alatt az Egyesült Államok és Kína között, az EU lehet a nevető harmadik

Egyre komolyabb kereskedelmi háború frontvonalai rajzolódnak ki Kína és az Egyesült Államok között, amelyben egyre jobban eltávolodnak egymástól a felek. Mindez pedig ráirányítja a figyelmet a nagyrészt az ázsiai országok által irányított ellátási láncokra, valamint az Egyesült Államok és az EU által felügyelt technológiai szabadalmakra. Mindez egyszerre jelent kihívást és lehetőséget sok feltörekvő országnak, míg az Európai Uniónak meg kell őriznie harmadikutasságát - többek között ezekről esett szó az Asia Society Northern California konferenciáján, amelyen a Portfolio is részt vett.

Kína és az Egyesült Államok közötti gazdasági eltávolodás egyre erőteljesebbé vált, az elmúlt időszakban pedig a felek rádöbbentek arra, hogy az ellátási láncaik és a technológiai rendszereik már szinte elképzelhetetlenek a másik fél részvétele nélkül. Ugyan az elmúlt időszakban már békülékenyebb hangot ütöttek meg a magas rangú politikai találkozókon, de arra már kicsi hajlandóság mutatkozik mind a két oldalon, hogy ezt a konfliktust rendezzék. A technológiai fejlesztési és gyártási háború pedig ezzel elkerülhetetlenné vált.

Anja Manuel, az Aspen Security Forum ügyvezető igazgatója az amerikai-kínai kapcsolatok jelenlegi helyzetéről beszélve az Asia Society témába vágó júliusi konferenciáján rá is világított az amerikai-kínai kapcsolatok összetettségére. Óvatos optimizmusának adott hangot, rámutatva a közelmúltbeli diplomáciai erőfeszítésekre, beleértve mindkét fél magas rangú tisztviselőinek sikeres látogatásait. Júliusban Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és Antony Blinken is Kínába látogatott, amelyeken kooperatívabb hangnemet ütöttek meg kínai kollégáikkal, mint arra az elmúlt időszakban példákat láthattunk.

Ugyanakkor elismerte, hogy a két nemzet között továbbra is fennáll a feszültség, és bizonyos ágazatokban, különösen a technológia területén, erős a konfliktus, ami miatt meg is indult az egymásról való teljes leválás. De ahogy arra a szakértő is kitért, a kihívások ellenére az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági kapcsolatok továbbra is erősek.

Gazdasági téren az USA és Kína kapcsolata valójában elég szoros. Az amerikai sajtóban ezt alig említik meg, de a két ország között a valaha mért legnagyobb volumenű kétoldalú kereskedelmi forgalmat bonyolítottuk le

- tette hozzá.

Ugyanakkor abban jelentős kockázatot lát, hogy katonai fronton az amerikai és a kínai hadsereg közötti kommunikáció korlátozott. Tehát míg Yellen és Blinken tudott tárgyalni kínai kollégáikkal, Lloyd Austin védelmi minisztert Peking nem volt hajlandó fogadni.

A szétválás kétélű fegyver

Manuel hangsúlyozta, hogy az amerikai-kínai gazdasági kapcsolatok legnagyobb kihívást jelentő aspektusa a technológia szektorban összpontosul. Mindkét nemzet felismerte technológiai ágazatainak összefonódó jellegét, ami egyszerre jelent előnyöket, ha a bevételi oldalt, míg kockázatokat, ha a nemzetbiztonsági aspektust vizsgáljuk.

Mint arra a szakértő kitért, ennek eredményeképpen Kína lépéseket tett az amerikai technológiától való függősége csökkentése érdekében, korlátozva az amerikai internetes vállalatok jelenlétét, és nagyobb hazai ellenőrzést követelve meg több más ágazatban. Ezen túlmenően a kínai kormány kiszélesítette a nemzetbiztonsági és a külkapcsolati törvények alkalmazását: szigorítottak a könyvvizsgáló cégek működésén, exportkorlátozásokat vezettek be a chipgyártáshoz szükséges gallium esetében, valamint a Micron Technology által készített memóriamodulokat nem használhatják a kínai kritikus infrastruktúrákban.

Az amerikai oldalon a szétválasztás az exportellenőrzések szigorodásához és a kimenő befektetések korlátozásával kapcsolatos szigorításokhoz vezetett. Az amerikai kormányzat célja az érzékeny technológiák védelme, különösen a fejlett chipek és a mesterséges intelligencia területén.

Egyesek szerint azonban az USA-nak inkább saját technológiai képességeinek megerősítésére kellene összpontosítania, hogy versenyben maradhasson a globális színtéren

- emelte ki előadásában Manuel, aki szerint az Egyesült Államok a technológiai előnyét csak úgy védheti meg, ha több erőforrást fordít az innovációra.

A szellemi tulajdon területen is kettős hatása van a konflinktusnak

Mark Cohen, a Berkeley Center for Law and Technology ázsiai szabadalmi rendszereket vizsgáló projektjének vezetője előadásában mélyebben foglalkozott a szellemi tulajdon szerepével a szétválasztás folyamatában. Kiemelte, hogy a kereskedelmi háború kiindulópontja a Kínából történő kényszerű technológiatranszferrel kapcsolatos aggodalmak voltak, ami a szabadalmi jogokkal kapcsolatos kérdésekre összpontosító első fázisú kereskedelmi megállapodáshoz vezetett.

Meglepő módon a kereskedelmi háború okozta feszültség ellenére Kína a külföldi nyomásra válaszul javította szellemi tulajdonjogi rendszerét, így az globálisan is versenyképessé vált

- jelentette ki a szakértő.

Cohen hangsúlyozta, hogy a szétválás nem biztos, hogy egyoldalú jelenség; mind az USA, mind Kína növelte a szabadalmi bejelentéseket egymás országaiban, különösen az ellátási lánc-intenzív iparágakban. Ez azt jelzi, hogy az amerikai-kínai verseny elősegíti a szellemi tulajdonjogi rendszerek fejlődését. Ugyanakkor számos, e kétoldalú kapcsolaton kívüli ország is szívesen részt vesz a globális ellátási láncokban és technológiai ökoszisztémákban, kész nemzetközi szabványokat alkalmazni. Viszont a szellemi tulajdonjogi rendszerek nem olyan fejlettek az olyan államokban, mint Japán, Dél-Korea vagy a csendes-óceáni térségi többi országa. Viszont ezen szerinte

mindenképpen javítania kellene az érintetteknek, mivel az USA és Kína közötti verseny és a folyamatban lévő szétválasztás jelentős lehetőségeket és kihívásokat kínál más országok számára, különösen az ASEAN-régióban és azon túl.

Cohen azzal érvelt, hogy ezekben a régiókban számos ellátási lánc-intenzív iparág működik, amelyek a kiterjesztett értékláncok kulcsfontosságú elemei. Így ezeknek az országoknak lehetőségük van arra, hogy magasabb hozzáadott értékű gyártásban vegyenek részt, és egy nagyobb technológiai ökoszisztéma részévé váljanak.

A kihívást azonban saját szakterületi bürokratikus rendszereik kiépítése és megerősítése jelenti.

Az olyan országoknak, mint Vietnam, India, Malajzia és a Fülöp-szigetek, kifinomult szellemi tulajdonjogi rendszereket kell kialakítaniuk a technológiai fejlődés támogatásához és az ellátási láncokban való etikus termeléssel való részvételhez

- tette hozzá.

Ezzel arra utalt, hogy az Európai Unió már tiltja, hogy olyan termékeket vagy nyersanyagokat szerezzenek be a cégek, amelyek kitermelésénél vagy előállításánál sérülnek az emberi jogok, például kényszermunkát alkalmaznak. Hasonló szabályozást tervez bevezetni az Egyesült Államok is. Mindez pedig azt jelenti, hogy a fejlődő országoknak olyan szempontokra is figyelniük kell, mint a munkakörülmények javítása, vagy a szabadalomvédelmi megoldások erősítése.

Ahogy Kína tovább erősíti szabadalmi portfólióját az Övezet és Út területein, ezeknek az országoknak meg kell tervezniük a globális ellátási láncok átalakításában betöltött szerepüket

- fogalmazott Cohen.

A Portfolio azon kérdésére, hogy ebben a technológiai versenyben az Európai Unió milyen szerepet tölthet be, Anja Manuel azt mondta, hogy már most is kihívója mind Kínának, mind az Egyesült Államoknak. Azonban a kínai állami szabályozás szigorodása, valamint az a tény, hogy az ázsiai ország sok ellátási láncban vált domináns szereplővé, arra késztette az EU-t, hogy szorosabban működjön az Egyesült Államokkal.

"Négy évvel ezelőtt senkit sem lehetett meggyőzni Európában arról, hogy aggódjon ezen szempontok miatt. Most viszont pár hónapja, amikor Brüsszelben voltam, a hozzáállás már nagyon hasonlított ahhoz, ami az Egyesült Államokban is meghatározó" - válaszolta lapunknak az Aspen Security Forum ügyvezető igazgatója.

Mark Cohen szerint technológiailag az EU és az Egyesült Államok már erősen integrálódtak egymásba. "Egyszerre váltunk le a Huawei-ről és a ZTE-ről, ezután pedig az Egyesült Államok lett az Ericsson, és a Nokia Siemens legnagyobb piaca" - magyarázta. A Berkley szakértője szerint tehát teljesen természetes, hogy most technológiai téren és az ellátási láncoknál még szorosabbá válhat az együttműködés az Európai Unióval.

Cohen is úgy látja, hogy az Európai Unió ettől még sok tekintetben komoly versenytársa az USA-nak, olyan szabályozói kérdésekben, mint a személyes adatok védelme, jóval előrébb is jár az államszövetség, mint az Egyesült Államok. "De ha Európához kell felzárkóznunk, az szerintem egyáltalán nem baj" - tette hozzá.

