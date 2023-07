Csehországban nyitott központot a BMW

A BMW megnyitotta Európa legnagyobb tesztelő központját szerdán az észak-csehországi Sokolov mellett. A hivatalos nevén Future Mobility Development Center (FMDC), amelyben alapvetően új autótechnológiákat tesztelnek majd, mintegy 600 hektáron terül el, létrehozásának költségei meghaladták a hétmilliárd koronát (112 milliárd forint) - közölte David Haidinger, a BMW Group csehországi képviseletének szóvivője.

A tesztelő központ összesen 25 kilométernyi pályából áll. A hat kilométer hosszú sztrádaszakasz mellett, az új technológiákat vidéki, városi és más speciális közlekedési körülmények között is ki lehet próbálni a központban. Az egykori felszíni bányák területén kiépített poligon területén ezért különféle utak, hidak, útkereszteződések, bicikliutak, biztonsági berendezések, állatok, erdők is vannak, hogy az autókat minél élethűbb helyzetekben lehessen kipróbálni.

"Az itteni tesztelések célja, hogy a legmodernebb autótechnológiákat élethű helyzetekben próbálhassuk ki a maximális biztonság növelése érdekében. Tesztelni fogjuk az automatikus önvezetést, de ezen autók önparkolási technológiáit is. Mindezeket ki is lehet kapcsolni, s az autókat ember is vezetheti" - mondta Haidinger.

A csehországi tesztelési központnak mintegy száz alkalmazottja lesz, és szorosan együttműködik majd a BMW müncheni kutatási és fejlesztési központjával.

