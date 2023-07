Itt az EKB döntése: tovább emelik a kamatot

Az infláció júniusban 5,5%-ra csökkent júniusban, ezen belül az energiaárak tovább estek, az élelmiszerárak esetében is enyhülés látszik, de utóbbi termékkategória áremelkedése még mindig jelentős - emeli ki a jegybank elnöke. Hozzáteszi, hogy az infláció összetétele is változik, a külső tényezők enyhülnek, és egyre inkább a belső hatások, például az intenzív béremelés lesznek az infláció elsődleges motorjai.

Lagarde kiemeli, hogy felfelé mutató kockázatot jelent az energia- és élelmiszerárak ismételt jelentős emelkedése, amihez a fekete-tengeri gabonaegyezmény felmondása is hozzájárulhat Oroszország részéről. Ha viszont ebben a két kategóriában a korábban vártnál gyorsabban gyűrűzik be az áresés az inflációba, akkor alacsonyabb is lehet az áremelkedési ütem.