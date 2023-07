Lesz orosz gázunk és olajunk, és jön már az azeri gáz is – nyugtat Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy Novak biztosította őt arról, hogy „az orosz szállítók elkötelezettek a korábban megkötött hosszú távú szerződések teljesítése iránt”.

Azt is közölte: „mindeközben szintén jó hír, hogy a SOCAR-ral kötött szerződés értelmében az azeri energiavállalat megkezdte az első 50 millió köbméter gáz betárolását a magyar tárolókba”.

A Portfolio éppen tegnap délután írt arról, hogy a drasztikusan átalakuló globális olajpiaci környezetben saját tudatos lépései nyomán jócskán beszűkítette az orosz kormány az orosz Ural típusú kőolaj árelőnyét az Európában irányadó Brenthez képest, és a rárakódó költségek miatt tudomásunk szerint a magyar olajimportban az Ural árelőnye minimálisra szűkülne a Brenthez képest. Ez pedig óriási kérdéseket nyit ki a Mol háza táján, ellátásbiztonsági és szállítási értelemben is, akár az orosz olajról való leválás ügyében is. Szijjártó Péter ma reggeli üzenete az, hogy ezzel együtt is folyamatosan lesznek az orosz olajszállítások Magyarország felé a Barátság II. kőolajvezetéken át.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala