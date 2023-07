Hernádi Zsolt: hazugság, hogy a Mol olajával mennek az ukrán harckocsik

Bődületes hazugság, hogy Magyarország és Törökország a legnagyobb beszállítója a Molnak, hogy a Mol gázolajából mennek az ukrán harckocsik - mondta Hernádi Zsolt a Mol vezérigazgatója az MCC Feszten.

A lengyelek, litvánok, románok többszörösét adják Ukrajnának olajból, mint ők (a Mol) - tette hozzá Hernádi az Index tudósítása szerint.

Arra a kérdésre, hogy ez azért van-e így, mert az ukránok nem kérnek többet, vagy mert mi nem akarunk többet adni, azt mondta, hogy egyszerűen így alakultak ki a piaci viszonyok. Magyarországról az ukrán dízelbehozatal 6 százaléka érkezik.

Hernádi Zsolt arról is beszélt, hogy a krími háború után arra is elkezdtek felkészülni, hogy a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítóját átállítsák a nem orosz típusú nyers kőolajra is.

Ha leállna a kőolajvezeték, de remélem, hogy nem áll le, akkor fel tudjuk hozni a kőolajat az Adriából

– mondta. Azt is hozzátette, hogy az orosz típusú kőolajkeverékről van szó, hiszen az európai feldolgozók hagyományosan erre a fajta kőolajra lettek optimalizálva. Ha másfajta kőolajra kell átállni, akkor az megnehezíti, megdrágítja a termelést, és komoly beruházásokra van rá szükség.

A szankciós rendszer abból indul ki, hogy mi okosak vagyunk, és ők hülyék. Nem, ők is okosak – mondta nem sokkal később Hernádi Zsolt, utalva ezzel már az orosz olajra kivetett uniós szankciókra és arra, hogy az oroszok Indiába és Kínába tették át az exportjukat.

Hulladékkoncesszió

A Molnak ezen az ügyleten szinte semekkora nyeresége nem lesz az első években, akkor rengeteg költségük lesz emiatt - ezt a cégvezető már a hulladékkoncesszióval kapcsolatban mondta.

Azért kellett 35 évre előre dönteni, hogy ki nyeri a szerződést, mert évekbe telik, amíg át tudnak állni költséghatékony módra.

Rezsicsökkentés

„Időről időre újra kellene gondolni a rezsicsökkentést, mert sokan visszaélhetnek az alacsony árakkal. Ez többek közt a vízfogyasztás terén is látható, ahol a felhasznált mennyiségtől függetlenül kapja a lakosság az olcsó vizet, miközben az országot egyre gyakrabban fenyegeti szárazság” – válaszolta arra a kérdésre, hogy komolyan gondolja-e, hogy változtatni kellene vagy el kellene törölni a rezsicsökkentést. Ugyanúgy támogatjuk azt, aki hetente cseréli le a medencéje vizét és azt, aki naponta friss vizet fogyaszt.

Extraprofit

Egy másik felvetésre, mely szerint a Molnak rekordbevétele volt tavaly, és eközben mégis az extraprofitadó ellen tiltakoztak, Hernádi Zsolt azt mondta, a szokásos adófizetésükön túl tavaly 750 milliárd forintot fizettek be a költségvetésbe, ami fájdalmas összeg, különösen azért, mert hátrányba kerülhetnek a konkurenciával szemben.

Felvetődött az is, hogy a Molnak minek kellett ekkora épületet felhúznia Budapesten, mint amekkorát nemrég épített, hogy egy miniszter ezt állítólag „tájsebnek” nevezte. A Mol-vezér kifejtette, egy ekkora vállalatnak szüksége van ilyen épületre, hiszen a munkavállalók zöme nem home office-ból dolgozik. Hozzáfűzte,

ikonikus épülete lesz ez Budapestnek, és a toronyból szokatlan perspektívából, észak–déli irányból lehet látni a várost.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos