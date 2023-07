Lesújtó számokra bukkantunk Magyarország kapcsán

Portfolio 2023. július 29. 10:00

Ahogy minden évben, idén is közzétette az Eurostat a fontosabb és érdekesebb, európai országokat érintő statisztikai adatokat. Ezek között lesújtó statisztikákat találni a magyarok mindennapjairól. Tudtad, hogy Magyarország is azon országok közé tartozik, ahol az egyik legalacsonyabb a férfiak születéskor várható élettartama? És azt, hogy 10% felett van azon magyar fiatalok aránya, akik nem dolgoznak, és nem is tanulnak? A jelentés kitér még a nők és férfiak fizetése közötti különbségekre, az elszegényedés veszélyére és arra is, hogy a magyarok 40%-a nem képes megfizetni egy hét nyaralást sem egy évben.