Benzinár: rossz hír jött a magyar autósoknak

Azt majdnem biztosra veszem, hogy egy jó darabig tartósan hatossal fog kezdődni a 95-es normál benzin és a gázolaj ára, s ez mindaddig így marad, amíg gyengélkedik a gazdaság, s vele együtt a forint - fejtette ki Holoda Attila energetikai szakértő.

A Hírklikk arról kérdezte ezúttal a szakembert, hogy lát-e arra utaló jeleket, hogy tartósan hatszáz felett beragad az üzemanyagok literenkénti ára?

Az energetikai szakértő azt majdnem biztosra veszi, hogy egy jó darabig tartósan hatossal fog kezdődni a 95-es normál benzin és a gázolaj ára. Holoda Attila azt is előrevetítette, hogy a nemzetközi olajárakban nem várható jelentős változás.

Az üzemanyag árát nálunk inkább az határozza meg, hogy mennyire gyenge a forint, hiszen azt valutáért vesszük. Ha az eurózónába tartoznánk, az persze némi védelmet ebben is nyújtana – jegyezte meg a szakértő.

A forint dollárral szembeni árfolyama így alakult az elmúlt egy hónapban:

Holoda Attila arról is beszélt, hogy Mol is a nemzetközi piaci árakhoz igazodik, függetlenül attól, hogy az olcsóbb Ural vagy Brent olajból dolgozik éppen. Egy éve még hordónként 25-30 dollár volt a kettő között a különbség, ma már csak 12-15 dollárral olcsóbb az Ural, de így sem adhatja olcsóbban a Mol, nem is a haszna, inkább amiatt, mert akkor megvádolnák dömpingáron való értékesítéssel.

Szerinte az sem kizárt, hogy a forint tovább gyengül, és

ez járhat bőven hatszáz forint feletti üzemanyagárral.

