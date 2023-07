Újabb kínai akkumulátoripari beruházás jön Debrecenbe, de itthon még nem jelentették be

A Ningbo Zhenyu Technology 65,9 millió dolláros, mintegy 23 milliárd forintos beruházással, hoz létre gyárat Debrecenben, amelyben az elektromos autók akkumulátoraiban használt precíziós alkatrészeket gyártanak majd – közölte a MarketLine az itthon még nem bejelentett hírt.

A Ningbo Zhenyu Technology egy kínai székhelyű, progresszív lamináló festékeket és nagy pontosságú megmunkáló berendezéseket gyártó vállalat. A friss bejelentés értelmében a debreceni gyárban az elektromos autók akkumulátoraiban használt precíziós szerkezeti alkatrészeket fog gyártani, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy jobban kiszolgálja európai ügyfeleit. Az új telephely várhatóan 2027 végén kezdi meg a működését.

Az is lényeges kapcsolódó hír, hogy a China Eastern Airlines éppen június közepén jelentette be, hogy közvetlen légi járatot indított a kelet-kínai Ningbo város és Budapest között, ahol a Ningbo Zhenyu Technology székhelye is található.

Most a napokban a Sunwoda Electronics jelentett be egy 580 milliárd forintos akkumulátoripari beruházást Nyíregyházán, előtte július elején a kínai Huayou Cobalt 500 milliárd forintos, mintegy 1,4 milliárd dolláros lítiumakkumulátor-gyári beruházást jelentett be Ácson. Előtte pár héttel pedig a szintén kínai Eve Power is bejelentett egy akkumulátoripari beruházást Debrecenben, igaz a bejelentéskor elhangzott 400 milliárdhoz képest amint megírtuk – valójában 482 milliárd forintos lesz a projekt.

