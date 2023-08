Kiderült, mennyit vihetnek haza a Padthai Wokbar konyhai dolgozói

A Pénzcentrum anyagából kiderül, egyik álláshirdetésben kisegítő pultos-leszedőt keres a cég a legújabb hazai, győri egységükbe. Mivel egy belépőszintű pozícióról van szó, elvárások szintjén nincsen magasra téve a léc, sem szakmai tapasztalatra, sem nyelvtudásra nincs szükség, végzettség terén pedig mindössze középiskolai tanulmányokat kér a munkáltató. A főbb feladatok közé a tálcaleszedés és a vendégekkel való kommunikáció tartozik, de fontos a vendégtér rendben- és tisztán tartása, illetve az evőeszköz és tálca biztosítása a kiszolgáló pultnál. Mindemellett pedig a pultosokkal, wok-előkészítőkkel való együttműködés is a feladatok részét képezi.

Ennél már egy fokkal komolyabb felelősségkörrel rendelkeznek az éttermi dolgozók, akiknek jellemzően rendelésfelvétellel, a választható ételek bemutatásával, kasszázással, friss alapanyagok kicsomagolásával, előkészítésével és összeállításával, készletek feltöltésével, illetve készételek tálalásával és díszítésével is foglalkoznak, de a kisegítő pultos-leszedő pozícióval járó feladatköröket is ellátják. Elvárások szintjén nincs különbség a két állás között. A leírás szerint nem elvárás, hogy a jövőbeli munkavállalónak legyen konyhai tapasztalata, hiszen a szükséges tudást az elhelyezkedést követően megtanítják az új kollégának.

A bérezés tekintetében a cég teljesen transzparens: a kisegítő pultos-leszedő pozícióval nettó 280 és 320 ezer forint között alakul az alapbér, míg az éttermi dolgozók esetében már 350 és 370 ezer forint közti nettó bérrel lehet kalkulálni.

Emellett egyszeri ingyenes étkezést biztosít a cég az étterem kínálatából, negyedévente szervezett csapatépítő programokat, pizza- és gyümölcsnapokat, rugalmas beosztást és rendszeres továbbképzést, mellyel a ranglétrán történő előrehaladás is megalapozható. Ez utóbbi az álláshirdetések alapján fontos tényező lehet, hiszen az említett két pozíció mellett magasabb beosztásba is keresnek munkatársakat.

Az Assistant restaurant manager pozícióban nyilvánvalóan magasabb elvárásoknak kell megfelelni. Szükség van 1-3 év vendéglátásban szerzett tapasztalatra és ezen belül minimum fél év (5-10 fős csapattal) szerzett vezetői tapasztalatra is. Emellett ezen a szinten már az angol nyelv középfokú ismerete és a számítógépek felhasználói szintű ismerete is fontos tényező a kiválasztási folyamatban. Iskolai végzettség terén azonban itt is pusztán a középiskola van megjelölve, az említett tapasztalatot pedig a cégnél való munkavégzés során s el lehet sajátítani, így a belső képzéseknek fontos szerepe lehet az előrejutásban.

A feladatok közt az árubevételezés lebonyolítása, a raktárkészlet nyilvántartása, a leltározás nyomon követése és a felmerülő adminisztratív feladatok ellátása, valamint a napi standolási feladatok precíz lekövetése szerepel, de fontos még a problémakezelés és vendégkommunikáció megfelelő ellátása és az éttermi személyzet támogatása, motiválása is - röviden az étterem teljes operatív működtetése. A leírásból is látszik, hogy itt már lényegesen komplexebb, változatosabb a feladatkör, de ehhez mérten a fizetés is jóval magasabb a korábbiakhoz képest.

Kezdőként nettó 450 ezer forintot lehet megkeresni, de ezt egészen 620 ezer forintig tornászhatja fel a munkavállaló.

