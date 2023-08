Vége az árstopnak, de kemény időszak elé néznek a kiskermultik

Mától vége a 2021 őszén bevezetett, majd később újabb termékekkel kiegészített árstopnak, de közben az érintett élelmiszerekre továbbra is különleges szabályok vonatkoznak, amelyek jóval szigorúbbak, mint azok, amelyek az úgynevezett kötelező akciók körébe vont termékek árképzését szabályozzák. A kisebb boltok mentesülnek a szabályok alól, ott visszatérnek a valós piaci viszonyok.

A kormány 2021 végén árstopot vezetett be több alapvető élelmiszerre. Ez azt jelentette, hogy

a kristálycukor,

a búzafinomliszt (BL 55),

a finomított napraforgó-étolaj,

a házi sertéscomb,

a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég és

az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

ára nem lehetett magasabb a 2021. október 15. napi árnál. Később a

tyúktojást

és az étkzési burgonyát

is bevonták ebbe a körbe az árakat 2022. szeptember 30-i bázison rögzítve.

Ennek ugyan vége, de ezeket a termékeket a nagyobb üzletekben, tehát ahol az éves árbevétel meghaladta 2021-ben az 1 milliárd forintot

továbbra sem lehet drágábban értékesíteni, mint a beszerzési ár,

vagyis az üzleteknek továbbra sem lehet semmi hasznuk ezeken a termékeken, sőt minimális veszteségük is keletkezik majd, hiszen a termékeket mozgatni, raktározni, stb. kell. Az tény ugyanakkor, hogy ez a deficit jóval kisebb lesz, mint amit tegnapig kellett elszenvedniük, hiszen a bázisként meghatározott áraknak már semmi közük nem volt ahhoz, amit piaci viszonyok között kértek volna értük.

Az árstopos termékek ára várhatóan egy kivétellel emelkedik mától, különösen a kisebb üzletekben, ahol eltöröltek mindenfajta árkorlátozó intézkedés. A kivétel a tojás lehet, amelynek árát éppen egy olyan időszakban fagyasztották be, amikor magas volt a kereslet, viszont augusztus egyáltalán nem ilyen időszak. Erről itt írtunk bővebben.

A korábbi árstopos termékek közül minden boltnak ki kell választania kettőt, amelyből 15 százalék kedvezményt ad, méghozzá a beszerzési árból. Ezeket nem kell rotálni, vagyis szeptember 30-ig - az intézkedés jelenleg ismert végéig - ugyanaz a két termék is maradhat a kedvezménnyel érintett körben, ez az adott bolt döntésén múlik.

Ez az a pont, ahol az árstopos termékek "csatlakoznak" a kötelező akciókkal érintett, jóval szélesebb termékkörhöz, ugyanis mától ezekből is 15 százalék kedvezményt kell adniuk a nagyobb boltoknak a korábbi 10 százalék helyett. A nagy különbség az, hogy

a kötelező akcióknál az előző 30 nap legalacsonyabb ára jelenti a bázist, nem pedig a beszerzési ár.

Utóbbi nyilván nem is lenne tartható, tekintve, hogy a kötelező akciók körébe gyakorlatilag minden élelmiszer beletartozik, talán csak az édességek jelentenek kivételt. A termékek a következők:

Baromfihús

Sertés- és marhahús

Hal, halkonzerv

Húskészítmények

Tej, tejföl és helyettesítői

Joghurt egyéb savanyított készítmények

Egyéb tejtermék

Sajt

Vaj, margarin és készítményei

Egyéb zsiradékok

Kenyér

Péksüteménye

Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák

Liszt, cukor, tartósított lisztesáru

Friss zöldség

Friss gyümölcs

Gyümölcs-, zöldséglé

Készételek, fűszerek, ételízesítők

Kávé, tea

Ásványvizek és üdítőitalok

Letörik az inflációt?

Akciók nélkül nincs kiskereskedelem, akkor sem, ha virágzik a piac és akkor sem, ha éppen visszaesést látni.

Most a piac és a kormány is kényszerhelyzetben van, hiszen le kell törni az inflációt és növekedési pályára kell állítani a kiskereskedelmet.

- mondta a Portfolio-nak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Az tény, hogy a kötelező akciók terhe a kereskedőkre hárul, az ő árbevételük csökkent a kötelező akcióval érintett terméken korábban 10, most 15 százalékkal.

A kisebb boltok (1 milliárd forintos árbevétel alatt) nehéz helyzetben vannak és nem kell kötelezően akciózniuk a termékeket, dönthetnek úgy is, hogy felveszik a versenyt árakban a nagyokkal és úgy is, hogy azonnal visszaemelik a korábban árstopos termékek árát a piaci szintre. Most mindenki lázasan számol, hiszen teljesen más helyzetben van egy falusi kisbolt, mint egy városi.

Az árösszehasonlító nem csak a vásárlóknak szól

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett árösszehasonlítóval kapcsolatban Vámos azt mondta, hogy azt messze nem csak a vásárlók nézik, hanem a gyártók és a többi kereskedő is, köztük a kisebb boltok, akik nem szolgáltatnak áradatokat a rendszerbe.

Az árak alakulásában a kereskedők számára a beszerzési ár a döntő, mert az a legnagyobb költség. Amikor az infláció a csúcson volt, a múlt év végén, illetve 2023 elején, akkor az élelmiszeripar átadási árai már 50 százalékkal nőttek éves bázison, a kereskedőké ugyanakkor ez alatt maradt, vagyis kijelenthető, hogy

az árnövekedés csak lekövette a beszerzési árak változását.

Most azt lehet látni az élelmiszeripar átadás árainak a növekedési üteme is csökkent.

Most a boltokban két folyamatot látni: van ahol lassul a drágulás, vagyis csökken az infláció és van ahol maguk az árak is esnek. A kettőt nem szabad összekeverni - hívja fel a figyelmet Vámos György.

A szakember szerint egyelőre nem tudni, hogy az egyes kormányzati intézkedések mint a kötelező akciók és az árfigyelő, az átadási árak csökkenése illetve a boltok saját akciói milyen mértékben járulnak hozzá az infláció mérsékléséhez, de hogy hogy mindegyiknek van hatása erre, az biztos. (Rigó Csaba, a GVH elnöke egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy az élelmiszer-infláció két százalékponttal csökkent a kormányzati döntések következtében.)

Vámos György szerint az árfigyelő egyik hatalmas előnye, hogy

az abban szereplő termékek kiválasztásánál figyelembe vették, hogy azok mekkora súllyal szerepelnek a KSH inflációs kosarában,

vagyis mekkora a részesedésük a piacon.

Az OKSZ elnöke úgy véli, hogy a korábbi árstopos termékek esetében a napi beszerzési ár számítása fog nehézséget okozni a kereskedőknek, ahogy a szükséges készlet mennyiségének kalkulálása is. Ugyanakkor minden kereskedő érdeke az, hogy a vásárlói igényeket kielégítsék, így meg fogják oldani ezeket a problémákat - tette hozzá.

Azzal kapcsolatban a SZÉP-kártyás juttatásokat a boltokban is el lehet költeni hideg élelmiszerre, Vámos György azt mondta lapunknak: el kell fogadni, hogy a cafeteria, a béren kívüli juttatások gazdaságpolitikai célokat szolgálnak.

Eddig a turizmus és vendéglátás érdekeit szolgálta, most pedig a kiskereskedelem felzárkóztatásában lesz szerepe.

A döntés kedvező és a szakember szerint észszerű volt a kormány részéről a kiskereskedelmi forgalom gyengélkedése fényében.

Címlapkép forrása: Catherine McQueen via Getty Images