Vége az árstopoknak, itt az új világ: durván elszállt egyes termékek ára

Látványosan, van, ahol duplájára drágult a cukor, a hústermékek ára is nőtt az árstopok után több boltban – derül ki az RTL körképéből.

Hétfőn még 250 forint, vagy ennél is olcsóbb volt a kirstálycukor kilónkénti ára, mára 450-500 vagy e feletti árakat látni a polcokon, a kisboltokban még rosszabb a helyzet. A cukortermelők szerint az eddigi ár volt túl alacsony.

Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke azt nyilatkozta az RTL-nek, rendkívül magas energiaárak mellett állították elő a cukrot 2022 októbere és decembere között. Szerinte

nem tud olcsóbb lenni a cukor, hogyha az előállítási költségeket megfizettetjük a fogyasztókkal.

A nagy áruházláncok az eddigi árstopos termékeket legfeljebb beszerzési áron adhatják, kettőt pedig ennél is 15 százalékkal olcsóbban adhatnak csak el. A kormányzati árfigyelő szerint a legtöbb bolt a lisztet akciózta le, aminek így kilója az eddiginél is olcsóbb, 140-150 forint lett. Van olyan nagy áruházlánc is, amely a sertéscombot és a csirkemellfilét választotta akciós terméknek, ezért ott az eddigi árszinten maradt e húsfélék ára, ellentétben a többivel.

A GKI szerint várható volt, hogy rögtön az ársapkák kivezetése nem lesz robbanásszerű áremelkedés a nagyobb boltokban, fokozatosan azonban feltehetőleg lesz egy kiegyenlítődés, és a boltok visszatérhetnek a piaci árakhoz. ez főleg szeptember után várható, amikor a tervek szerint megszűnik a beszerzési ár-korlátozás is.

