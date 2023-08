A magyar egészségügy nem volt még ennyire szétzilált állapotban (Interjú)

Az a működési modell, amire átállt az ország, az egészségügynek nem kedvez - vallja Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, aki nem ért egyet az elmúlt időszakban lezajlott államosítással és az irányítás központosításának mértékével. Az egészségügyi közgazdász ugyanakkor a Portfolio-nak adott interjújában elismeri, hogy szükségszerű, hogy a kormány átalakításokat hajtson végre a kórházi ellátórendszerben, a mai struktúrához ugyanis nincs elegendő szakember. A szakértővel beszéltünk az ágazat minden szegmenséről, így az alapellátásról, a járóbetegrendelőkről, a betegek szempontjairól, a közellátás gyakorlati működéséről, a felesleges kórházi esetekről és arról, hogy a kormánynak 50%-kal meg kellene emelnie az egészségügyre fordított kiadásokat, több lépcsőben. Sinkó Eszternek olyan érzése van, hogy kezdik mesterségesen leszoktatni a betegeket a közszolgáltatások használatáról.

Private Health Forum 2023 Mégis hogyan él meg egymás mellett az állami- és a magánegészségügy? És mi várható ezen a téren? Most érdemes regisztrálni a konferenciánkra, ahol ezekről a kérdésekről is szó lesz:

Élénk mozgások vannak az egészségügy körül, újraindultak a tárgyalások a kamara és a kormány között. Tekinthetjük ezt jó jelnek?

Igen, mindenképpen. Az, hogy ez mennyire lesz párbeszéden alapuló, még kérdés, a kormány mindenesetre elég elszántnak tűnik több téren: nem kapnak a jövőben lehetőséget a járóbeteg szakrendelőkben dolgozók, hogy ugyanakkora bérért napi 6 órában dolgozzanak;

a háziorvosok mellett dolgozó nővérek béremelésére a kormánynak egyelőre nincs pénze, így a háziorvosokra bízná annak kitermelését; a védőnőknek nem kegyelmeznek,

mehetnek a megyei kórházakhoz dolgozni. Van tehát mozgás bőven.

Hogyan foglalná össze az elmúlt időszakban az egészségügyet érintő kormányzati változtatásokat, illetve azok fő irányát?

A modell, amit a kormány az elmúlt 12 évben felépített az ágazatban, nem visz jó irányba. Túl erőssé vált az irányítási rendszer koncentráltsága. Azok a mechanizmusok, amiket a modell intézményesít, nem kedveznek sem a betegeknek, sem az egészségügyben dolgozóknak, sem pedig az irányítás szakembereinek.

Ezt mire alapozza? Elsősorban a központosítási szándékkal nem ért egyet?

Azáltal, hogy

a kormány mindent államosít, kiveszi a felelősséget az ellátásban résztvevők kezéből,

így a szereplők elveszítik motivációjukat a jó színvonalú ellátás nyújtásában, nincs közvetlen érdekeltségük és ráhatásuk a történések jobbá alakításában. Az eddigi változásokból az látható, hogy az állam nem bizonyult jó gazdának, a funkciók más szereplőktől való elvétele, például az önkormányzatoktól a tulajdonosi feladatok elvétele, nem eredményezett „jobb” egészségügyet. A döntéshozók persze érzékelik, hogy az utóbbi évek erőfeszítései ellenére nem javult érdemben a helyzet, sőt, de ezt a felismerést nem kapcsolják össze azokkal az intézkedésekkel, amelyeket foganatosítottak. A ’mindent államosítani, egy kézből irányítani, kevés pénzből’ szemlélet komoly hatékonyság-veszteséggel jár együtt. Ezt élhetjük meg betegként nap mint nap, amikor próbálunk bejutni a háziorvoshoz, a szakrendelőbe, vagy a kórházba.

Sinkó Eszter, az egészségügyi közgazdász, véleményvezér

Szerepe kétségkívül megkerülhetetlen a magyar egészségügyben. Szókimondó, nyílt szakértői megszólalásaival, előadásaival véleményvezére az ágazatnak. Számtalan publikációja jelzi, elkötelezett az egészségügy megváltoztatásában. Mindezek mellett oktatói tevékenysége nyomán az egyik központi figurája az egészségügyi ellátórendszernek. Éppen ezért mindenki ismeri az ágazatban: a kormányzati döntéshozók, vagy épp az állami intézmények döntéselőkészítői számtalan esetben kérik ki szakmai véleményét, kormányszínektől függetlenül. Nem véletlen, ugyanis az 1995-ben létrejött Egészségügyi Menedzserképző Központ egyik alapítója. Miután elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen az elméleti gazdaságpolitika szakot, 1980 óta lényegében az egészségügy irányába állt. Vagyis több évtizede érdekelt az ágazat javításában, fejlesztésében.

Mondana konkrét példákat is?

Az elmúlt években a kormány próbált javítani az egészségügyben dolgozók anyagi helyzetén, az orvosok körében

jelentősen emelte a béreket, de nem számolt azzal, hogy az egyforma bérek mennyire kontraproduktívak lesznek a teljesítmények akár szinten tartásában is.

Vagy a Covid-járvány indokolta átlagfinanszírozás túl hosszú ideig való fenntartása az intézményeket megint csak a teljesítmények visszatartásában tette érdekeltté. A paraszolvencia egyidejű kivezetésével

ez a három intézkedés az egészségügy ’Bermuda-háromszögének ’ bizonyult, mivel a szolgáltatók a minimumra szorították az ellátásokat.

Mi a baj azzal, hogy állami tulajdonba kerültek, egységes irányítás alatt működnek az intézmények?

Az állam hiába veszi át a tulajdonosi funkciókat, ha utána nem tud velük mit kezdeni. Egy komplex rendszert pedig nem lehet hatékonyan vezetni lineáris, hierarchikus döntéshozatal mentén - vallja a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is. De ha már az a döntés született, hogy Magyarországon ismét állami kórházak működjenek, gondolkodni kellett volna azon, milyen formában működjenek az intézmények. Mikola István minisztersége idején a közhasznú társaságokról szóló törvényt anno megalkotta a parlament, csak a szocialista kormány eltörölte azt, pedig jó irány lett volna még az államosítás utáni időszakban is.

A jelenlegi gazdálkodási forma gúzsba köti az intézményeket,

ráadásul költségvetésük jelentős hányada a bérekre megy el, így alig marad valami a dologi kiadásokra. Felelős döntéshozatalra kevés a jelenlegi mozgásterük. Itt érdemes felidézni, hogy 2010-ig, amíg nem volt teljesen állami kézben az egészségügy, a kórházi rendszerben tendenciózusan nem keletkeztek komolyabb adósságok, kivéve a 2009-es esztendőt, illetve 2002-ben volt egy 3 milliárdnyi konszolidáció pár tucat kórházat érintően. A kórházi finanszírozási technikának és az önkormányzatok tulajdonosi gyakorlatának, meg persze a csődtörvénynek köszönhetően rendszerszinten nem volt komolyabb gond, szemben mondjuk a szlovák kórházi rendszerrel.

A trend további központosítás irányába mutat, így a járóbeteg ellátóhelyek esetében is. Ez azonban nem helyes irány, mert

az önkormányzatok az egészségügyi ellátás természetes közegének tekinthetők szerte a világban.

A legutóbbi lépéssel, a védőnői szolgáltatások kórházakhoz rendelésével sem lehet egyetérteni. Sokkal fontosabb lenne a védőnőket a praxisközösségekbe integrálni, mert ez a szolgáltatás egy 2015-ös törvény szerint is az alapellátáshoz, a háziorvosi tevékenységhez kapcsolódik.

De akkor milyen logikus magyarázat lehet a központosítási törekvésekre?

Megítélésem szerint kialakult a kormányban egy olyan meggyőződés, hogy ha minden egy kézben van, akkor az a rendszer hatékonyan és jól működtethető, mert rend van és fegyelem.

Ám az egészségügy működése rendkívül komplex, ezernyi bonyolult kapcsolat, érdekeltség tartja fenn.

A kormány úgy gondolja, hogy az egységes fenntartó egyenszilárdságú rendszert eredményez. Ennek kapcsán csak egy kérdést érdemes feltenni: van-e eddig kimutatható pozitív hatása az egészségügy bármely szeletében az államosításnak?

Mára az egészségügy teljesen szétzilálódott, a rendszerünk nem volt még ennyire szétesett állapotban.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az érintett szereplők, betegek, orvosok, kórházvezetők, nem találják a helyüket?

Az államosítás következtében rigidebbé, nehézkesebbé vált a rendszer. Pedig egységes tulajdonosi háttér nélkül is végig lehet vinni értelmes feladatmegosztást, kapacitástervezést, valamint felvállalni az ellátásszervezési funkció működtetését, utána pedig kialakítani az egységes betegút-menedzsmentet. Ehhez

nincs szükség államosításra.

Ellenben szükség lenne az intézmények önállóságának megerősítésére. A kórházak esetében kialakított vármegyerendszer működése több helyen a városi kórházak szolgáltatásainak kilúgozásával jár együtt, ami érthető lakossági tiltakozást vált ki. Az persze jól érzékelhető, hogy a mai kórházi struktúrához nem elegendő a meglévő személyzet. Vagyis szükségszerű, hogy a kórházi ellátórendszerben átalakításokat hajtson végre a kormány, és ennek ürügyén egyes szolgáltatásokat centralizáljon.

Nem jobb ez esetben egy olyan átalakítás, melynek során az állam a központból jobban koordinálja a feladatokat, kapacitásokat, forrásokat?

Egy központi szint erre biztosan nem képes, ezért jó, ha legalább megyei szintre delegálnak fontos hatásköröket és döntéseket, de vannak helyzetek, amikor regionális kapacitástervezésre is szükség lehet, illetve ne hagyjuk ki ezekből a körökből a praxisközösségeket sem. Élhető struktúrára van szükség, ami reagál a helyi igényekre. Egy városi kórháznak elég bevétele kellene keletkezzen ahhoz, hogy ki tudja fizetni a számlákat, a helyi lakosság biztonságos ellátásának meg kell maradnia, ami nem megyei szint, azt a városi kórháznak teljesítenie kell, és mellette egy alapellátási ügyelettel, illetve a praxisközösségekkel együtt az adott környéken az ellátás megfelelő szinten legyen jelen. Mindez lakossági adatok alapján, betegigényekhez igényekhez igazítva racionális feladatmegosztás mentén megvalósítható, de nyilván tisztában kell lenni a helyi politikai viszonyokkal, realitásokkal. Korábban az ilyen törekvések elbuktak a helyi szinteken.

Vagyis azt állítja, hogy ez az irány, a központosítás még annál is komolyabb kihívásokat okoz, mint a forráshiány, vagy a szakemberhiány?

Az a működési/működtetési modell, amire ráállt az ország, az egészségügynek nem kedvez.

Folyamatosan a kórházakról beszélünk, miközben legalább ennyire fontos, hogy az alapellátásról is beszéljünk, mert a hozzáférés ezen a területen is romlott. Eddig a háziorvosi rendszer stabil eleme volt az ellátórendszernek, vagyis ha valaki háziorvoshoz akart menni, az bejutott és kapott helyben ellátást. A Covid idején ez megváltozott és nem sikerült kialakítani helyette egy új, racionálisabb rendet. Mindeközben az alapellátásba jelentős összegű plusz pénz áramlott, de az nem hasznosult a betegek javára, a tételes bérelem megjelenésével a praxisbevételek sorában inkább demotiválttá vált az orvosréteg, ami mindenkinek rossz. Nem véletlen, hogy az államtitkárság indikátorok segítségével szeretné kedvezőbb irányba elmozdítani az ellátás eme szegmensét, az indikátorok finomítására azonban még figyelmet kell fordítania.

Ez alapvetően szervezési kérdés lenne, nem is finanszírozási és HR-ügy?

De, minden egyszerre, azonban jobb szervezettséggel, szerencsésebb motiváló elemekkel, jobban allokált HR-rel messzebbre lehetne jutni. Korábban voltak már olyan pilotprojektek az alapellátás szintjén, amelyekben az ellátásszervezési szerepkör beépítésével, többlet humánerőforrással jelentősen javulni tudott a betegek gondozása, a felesleges szakellátás igénybevétele le tudott csökkeni és a súlyos betegség kialakulásának kockázata is csökkent. Betegútmenedzsment programokra lenne szükség.

Private Health Forum 2023 Állami- és magánegészségügy, nemzetközi tapasztalatok, finanszírozás és magánbiztosítás, digitalizáció, csúcstechnológiák - Minden fontos témáról szó lesz a szeptember 19-i Private Health Forum című szakmai konferenciánkon, ami a magyar egészségügy valóságos találkozási pontjává vált.

Mit mutat a tapasztalat, az elmúlt években megkezdett jelentős orvosi béremelés megfordítja, vagy lassítja a kivándorlási, pályaelhagyási folyamatokat?

A béremelés egyértelműen javította az itthon maradási szándékot,

de az egészségügyi szolgálati jogviszony (ESZJ) mint alkalmazási forma kötöttsége néhány esetben felülírta a kedvező elemeket. Az első időben többen mondták azt, hogy mivel már az állami rendszerben is jó pénzt lehet keresni, ezért visszatérnek oda. Ezért is volt furcsa, hogy az orvostársadalom egy meghatározó hányada úgy reagált az emelésre, hogy elkezdett kevesebbet dolgozni; nagyon sokáig 80 százalékon teljesített a rendszer. Ebben el kell ismerni, hogy szerepet játszott az intézményi átlagfinanszírozás teljesítmény-visszafogó hatása, valamint a szakdolgozói hiány is. Ami azonban még ennél is aggasztóbb, az az, hogy egyre növekszik azoknak az eseteknek a száma, amikor a beteget kezelő, szakmailag kompetens orvos úgy viselkedik, mintha nem is rá tartozna az adott beteg kezelése, ezért megfelelő ellátás nélkül hazaadja, vagy átpasszolja egy másik intézménynek. Egyértelműen látszik, hogy

szabadulni akarnak a betegektől. Ez roppant kedvezőtlen fordulat a közellátásban,

erről az útról az érintetteket sürgősen le kell téríteni. Ezért van szükség – többek között – teljes modellváltásra, melynek keretében az egészségügyi társadalom tudomásul veszi, hogy elvárások velük szemben is vannak, és figyelik a teljesítményüket. Érthetően képviseli ezt az álláspontot Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is. Fontos, hogy lehessen differenciálni az orvosok/szakdolgozók bére tekintetében, nem minden szakma jár ugyanazokkal a kockázatokkal, nehézségi fokokkal, a befektetett energiában és az ellátás tekintetében is vannak különbségek és ennek a bérezésben is tükröződnie kell.

A járóbetegellátásról is szót kell ejteni. Úgy tűnik, hogy ez az alrendszer egyelőre megúszta az államosítást.

A járóbeteg-szakrendelők közül a teljesítmények 75-80 százalékát a kórházakhoz kapcsolt rendelők nyújtják, velük egyelőre nem történik semmi, mivel már most is állami szolgáltatóként, kórházi részlegként üzemelnek. Azonban a kormány az eddig önálló, önkormányzati járóbeteg-szakrendelőket is a fekvőbeteg intézményekbe akarja beszuszakolni, amellyel a kórházak érdekeinek alárendelten működhetnének csak.

A magyar egészségügy elképesztően kórházcentrikus már ma is, ezekkel az intézkedésekkel a kormány újra és újra a kórházakat erősíti meg és állítja a rendszer középpontjába,

ami azonban egyáltalán nem kívánatos a betegek ellátáshoz való hozzáférésének elősegítése, a lakóhelyhez közeli ellátások biztosítása érdekében. Ezzel szemben sokkal kedvezőbb lenne az önálló szakrendelők szolgáltatásait a praxisközösségekhez illeszteni, anyagi érdekeltséget is teremtve a befejezett ellátás nyújtása érdekében, így javulhatna a betegút, betegirányítás kérdésköre, és kevesebb felesleges eset kerülne a kórházakba, mely ellátás a legdrágább ’műfaj’. A NEAK-nak, azaz a tb-nek konkrét adatai vannak arról, hogy

a kórházak által ellátott betegek 15 százaléka teljesen feleslegesen fekszik bent.

Ezeknek a betegeknek a kezelését alacsonyabb szinten kellene végig vinni.

Vannak olyan piaci vélemények, miszerint a kivezetett hálapénz összege tiszta formában jelent meg a magánegészségügyben és hajtotta feljebb a keresletet az elmúlt 1-1,5 évben. Erről mit gondol?

Ez akár igaz is lehet. De

az is a magánszolgáltatókhoz terelte a betegeket, hogy az állami rendszerben az orvosok egy része elkezdett kevesebbet dolgozni,

ellenben a betegeknek beajánlották saját magánrendeléseiket, ami nyomán ment velük a forrás, finanszírozás is, elképesztően etikátlan helyzetet teremtve.

Legutóbb egy konferencián hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy számításaik szerint 2024-ben a magyar állam a konszolidált egészségügyi kiadásai alapján csak a GDP 3,8%-át költi egészségügyre, ami megrendítően alacsony arányszám más országokhoz képest.

Az egy főre jutó GDP alapján a gazdaságilag fejlett országok közé tartozunk, ezért

semmi nem indokolja, hogy ilyen alacsony finanszírozással rendelkező és rossz színvonalú közellátás működjön ma Magyarországon.

A kormány feladata megszervezni egy jó színvonalú rendszert, erről a felelősségéről nincs módja lemondani. Mostanában olyan érzése van az embernek, hogy

kezdik mesterségesen leszoktatni a betegeket a közszolgáltatások használatáról.

Leszoktatja? Ez valid leírása most a helyzetnek?

Az ellátórendszer elkezdett betegelhárító jelleget felvenni, ami korábban nem volt jellemzője. (Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott a paraszolvencia jelenléte is.) A magánellátásban tapasztalható forgalomcsökkenés pedig azt mutatja, hogy az állampolgárok pénzügyi tartalékai kezdenek elapadni, azaz a magánellátás nem fogja tudni átvenni az ellátatlan betegeket. A fizetőképes kereslet csökken, az ellátási egyenlőtlenségek tovább növekednek. Ez pedig így nincs rendben. Biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a közellátáshoz és megbízható, stabil, minőségileg korrekt ellátást kell nyújtani a betegeknek.

Néhány napig még EARLY BIRD áron elérhetőek a jegyek a szeptember 19-i Private Health Forum rendezvényünkre.

A legutóbbi lépésével a kormány előre nem egyeztetett módon, szorítja ki a magánszolgáltatókat most az MR-CT szolgáltatások piacáról. Ez is beleilleszkedik a központosító törekvésekbe?

Beleillik az eddigi folyamatba, hiszen, mint láttuk, a kormány azt gondolja, ha minden állami kézben van, akkor jobban lehet megszervezni a kapacitások elosztását. Van néhány területe az egészségügynek, ami viszonylag elfogadott szinten működött eddig, a CT, MRI szolgáltatásokat minden szakértő általában idesorolta. Az a tapasztalat, hogy ezek a magánszolgáltatók a méretgazdaságosságból kifolyólag hatékonyabban látták el ezt a közfeladatot, mint jónéhány közszolgáltató. Ha ezeket a magánellátókat kivesszük a képből, marad a kérdés, hogy az állami egészségügy, ami mostanában rosszul teljesít, hogy lesz képes a nagyobb ritmust felvenni és azt a szervezettséget megvalósítani, amit a magánegészségügy e tekintetben képvisel. Ebben mindenkinek kétségei vannak.

Összefoglalóan, Ön szerint milyen irányba kellene elmozdítani a mai egészségügyet?

Monolit rendszer épült fel az elmúlt időszakban, amely éppen a monolit jellege miatt rendkívül sérülékeny, törékeny. Új modellt kell megcélozni, amiben a NEAK, azaz a tb megerősödik és valódi szolgáltatásvásárlói funkciót kap annak érdekében, hogy szelektált intézményi szolgáltatásokat finanszírozhasson, erős minőségi kontroll mentén; amiben az alapellátás jóval nagyobb kompetenciával, jogosítványokkal, többlet szolgáltatások nyújtására alkalmas személyzettel megerősítve, prevenciós szemlélettel felvértezve látja el a hozzá tartozó betegeket; amiben az önálló szakrendelők a háziorvosokkal és a praxisközösségekkel együttműködve segítik a betegeket, hogy feleslegesen ne kerüljenek kórházba, hanem lehetőség szerint otthonukba gyógyuljanak, hozzáférve a számukra szükséges szakorvosi szolgáltatásokhoz is; amiben a kórházak lakossághoz és HR ellátottsághoz illeszkedően, ésszerű munkamegosztás alapján allokálják egymás között a fekvőbeteg ellátásokhoz való hozzáférést; amiben az irányítási rendszer sokkal decentralizáltabbá válik, oda-vissza való kommunikáció alapján dőlnek el a legfontosabb irányváltások, bevonva a döntéshozatalba a betegeket, illetve a betegek képviseleti szervezeteit; amiben a betegjogokat önálló szereplő védi, hatósági jogokkal megerősítve; amiben az állam csökkenti tulajdonosi jogosítványait, és ésszerű gazdálkodási formát biztosít az intézményeknek; amiben az egészségügyi személyzet és az intézmények teljesítményének mérése, értékelése minőségi komponensekkel is megerősített; amiben az állam deklarálja, melyik szolgáltatáshoz mennyi időn belül kell a betegeknek hozzáférnie; és végül amiben a kormány az egészségügy jelenlegi forrásait jelentősen, legalább 50%-kal, több lépcsőben, megemeli.

Fotók: Gombkötő Emma/Portfolio