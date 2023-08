Rengetegen váltanának munkahelyet Magyarországon

Erősödött munkavállalói aktivitás a hazai munkaerőpiacon, miközben csökkent az álláshirdetések száma. A legtöbben a magas infláció miatt csökkenő reálbérek miatt váltanának. Ha egy dolgozó elmenne, a cégek már kevésbé hajlanak az „ellenajánlatokra”, mert nem biztos, hogy ki tudják termelni a magasabb bérszintet. A fluktuáció pótlása ugyanakkor egyre komolyabb kihívást jelent.

Egyre többen szeretnének váltani

Jelentősen megnőtt a munkakeresők aktivitása, ilyenre 3-4 éve nem volt példa

- mondta a Portfolio-nak Fehér Tamás. A Manpower Hungary ügyvezető igazgatója szerint a jelentkezők nem csak „körülnéznek” a piacon, hanem ténylegesen munkahelyváltásban gondolkodnak. Így az állásra jelentkezőkön kívül a direkt módon megszólított jelöltek is nyitottabbak a váltásra.

A munkáltatók által kínált konkrét állásajánlatokat is nagyobb arányban fogadják el a jelöltek, mint az előző két évben, amikor jelentős volt a visszautasítások aránya

– foglalta össze a helyzetet.

A Profession.hu felmérése szerint 2023 második negyedévében tovább erősödött munkavállalói aktivitás a hazai munkaerőpiacon. Az ország minden vármegyéjében nőtt az álláshirdetésekre beérkezett jelentkezések száma: az előző év azonos időszakához képest átlagosan 44%-kal. A legnagyobb emelkedés arányosan Budapesten, Békés és Pest megyében mérhető. A jelentés szerint

a meghirdetett állások száma szerte az országban csökkent.

Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója kiemelte: mi is érzékeljük, hogy van némi változás, megemelkedett a hozzánk jelentkezők száma. Mindez valószínűleg a termelő szektor és a kereskedelem lassulásával van kapcsolatban. Ugyanakkor továbbra is nagyon sok a betöltetlen munkahely, még mindig jelentős a munkaerőhiány, így ezeket az embereket viszonylag gyorsan „felszippantja” a piac, és nem maradnak sokáig állás nélkül.

Mindeközben azt is látjuk, hogy többségében az állásváltók vannak jelen, azaz passzív munkakeresők, akik nem azért keresnek feltétlenül munkát, mert nincs állásuk, hanem mert szeretnének esetleg más területen elhelyezkedni

- fogalmazott Juhász Csongor.

Berta Péter, a WHC Csoport ügyvezetője ugyanakkor azt mondta, hogy nem tapasztaltak nagyobb aktivitást a jelentkezők kapcsán. „Sőt, a nyári időszakban kevesebben jelentkeznek az álláshirdetésekre, mint az év első negyedévében. A fehérgalléros területen az aktivitás a korábbi hónapokhoz hasonló, a kékgalléros területen viszont június és július hónapban jelentősen visszaesett a jelentkezők száma az év elejéhez képest. Továbbra is azt látjuk, hogy nincs elég megfelelő jelölt a nyitott álláshelyekre, nem érzékelünk ebben változást” – nyilatkozta a munkaerő-közvetítő cég ügyvezetője.

Hatalmas az áremelkedés, ez a fő hajtóerő

Juhász Csongor szerint összességében többen jelentkeznek egy álláshirdetésre, bár a hiányszakmákban továbbra sem elegendő a rendelkezésre álló munkaerő. Azért is csalóka mindez, mert, érdekes módon, miközben nő az álláskeresők száma, aközben a meghirdetett állásokkal kapcsolatos követelményeknek – például a műszakok rugalmas vállalásának, szakmai képzettségnek, alkalmasságnak stb. – egyre kevesebben felelnek meg.

Azaz, bár többen jelentkeznek, sok pozícióban – főleg a hiányszakmákban – folyamatosan csökken a releváns jelentkezések száma. Ez különösen igaz fizikai szakképesített és szellemi hiányszakmák területén.

- mondta Juhász Csongor.

Berta Péter úgy látja, hogy a magasabb fizetés mindig is az elsőszámú motivációs tényezők között szerepel. Viszont az embereknek – főleg recesszió idején – fontos a stabilitás, a kiszámíthatóság, ezért az adott vállalat megítélése, illetve az, hogy mely iparágban tevékenykedik, meghatározó szempont lehet.

Vannak iparágak, amelyek nehéz időket élnek meg jelenleg, ilyen például az építőipar is, ezért az építőiparból sokan váltanak, keresnek új lehetőségeket más területeken.

Más iparágakban ugyanakkor még mindig inkább a munkaerőhiány a jellemző - tette hozzá Berta Péter.

Fehér Tamás kiemelte, hogy az infláció az elsődleges hajtóerő. Tavaly nagyon sokan csak azért próbáltak egy új állásajánlatot megszerezni, hogy visszamehessenek a jelenlegi munkáltatójukhoz annak reményében, hogy fizetésemelést érjenek el. Mára ez a jelenség visszaszorult.

A cégek már kevésbé hajlanak az „ellenajánlatokra”, mert nem biztos, hogy ki tudják termelni a magasabb bérszintet. Másrészt, nekik is könnyebb pótolni a távozó munkatársat a piacról, mint korábban – fejtette ki Fehér Tamás. Hozzátette:

minden iparágban erőteljesebb most a munkaerőmozgás, mivel a bérszínvonaltól függetlenül mindenki érzi a drágulást a mindennapokban.

"A magasabb fizetés reményében váltók eddig is jelen voltak, a bér minidig erős motivációt jelentett, de talán mostanában még inkább megnézik a jelentkezők, hogy ki fizet a legtöbbet. Az alapbér lett a legmeghatározóbb tényező, ezt nézik a legtöbben és másodlagos a teljes juttatási csomag milyensége" - erősítette meg Juhász Csongor.

Fehér Tamás arról is beszélt, hogy súlyosbít a helyzeten a 25 év alattiak jövedelemadó-kedvezménye, hiszen azok a fiatalok, akik betöltik a 25. életévüket, úgy gondolják, hogy a munkáltatónak kötelessége megemelni a bérüket, mert csökken a nettó keresetük. Ez azonban tévedés. Ennél ez sokkal összetettebb kérdés. Másrészt ez számukra nem megnyugtató válasz, és keresik a megoldást a kieső jövedelem pótlására – beszélt a munkahelyváltások másik lehetséges okáról.

Nem szűnt meg a munkaerőhiány

Berta Péter szerint egyértelműen kevés a rendelkezésre álló, elérhető munkaerő jelenleg az országban. „Ennek egyik oka az, hogy az elérhető jelöltek és a munkaerőigény földrajzilag nem azonos helyen vannak, így hiába van több álláskereső adott esetben az ország egyik felében, ha a munkaerőre más lokációban van szükség. A nyári időszak, bizonyos iparágakban és feladatkörökben lehetőséget ad, hogy diákok foglalkoztatásával enyhítsünk ezen a problémán, de ősztől a diákok csak egy része vállal munkát, így újra pótolni kell az így kieső munkaerőt” – beszélt egy ideiglenes jelenségről is Berta Péter.

Összességében a Magyarországon lévő vállalatok és a most érkező beruházások munkaerőigénye magasabb, mint amennyi magyar munkavállalót mozgósítani lehet a munkaerőpiacon, ezért a még elérhető magyar munkaerő megszólításán túl, külföldi munkaerőre is szükség van – vélekedett. „Ez a jelenség a környező országokban is jelen van és várhatóan velünk is marad a következő években, de meg kell értenünk, hogy a korlátozott számú külföldi munkaerő foglalkoztatása azon munkakörökben, amelyben nincs elérhető magyar munkaerő, elengedhetetlen az ország versenyképességének megőrzése érdekében” – zárta gondolatait Berta Péter.

Juhász Csongor úgy látja, továbbra is óriási a munkaerőhiány Magyarországon, és a hiány aszimmetrikus természete miatt ebben nem is várunk rövid távon változást: hiába bővül egy-egy területen a munkaerőpiaci kínálat, ha egyes kulcsfontosságú hiányszakmákban évek óta nincs megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő. Ez egy szerkezeti jelenség, amit nem oldott meg sem a Covid okozta sokk, sem a jelenlegi átmeneti visszaesés.

Fehér Tamás szerint alapvetően nem a megugró állástalanok miatt mozdult meg a hazai munkaerőpiac. Hozzátette: a 4 százalék alatti munkanélküliség továbbra is nagyon alacsonynak mondható.

Ne felejtsük el azt sem, hogy mivel nagyobb a mozgás a piacon, folyamatosan megüresednek állások, így a „hiányzó” munkaerő megtalálása mellett a fluktuáció pótlása is egyre komolyabb kihívást jelent.

Szerinte a verseny a megfelelő munkaerő bevonzására újra jelentősen fokozódni fog a következő hónapokban.

