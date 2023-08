Az oktatási érdekképviseletekkel tárgyalt a kormány a státusztörvényről

Egyetlen kézzelfogható eredménynek azt nevezte, hogy jövő szerdán folytatódik az egyeztetés, akkor tekintik át a tanév rendjét is.

Augusztus 16-án pedig a PSZ és a PDSZ sztrájkbizottságként megy tárgyalni a Belügyminisztériumba, akkor a követelésekről lesz szó.

A végrehajtási rendelet tervezetének egyik vitatott pontja szerint 2024. május 31-től csak akkor tölthetnek be pedagógus munkakört a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezők, ha a felsőoktatási intézményben esküt tettek. A szakszervezetek szerint az eskütételnek nem a végrehajtási rendeletben lenne a helye, hanem törvényileg kellene szabályozni azt. Gosztonyiék azt kérték a kormánytól, hogy a kötelező eskütételt vegyék ki a rendelettervezet szövegéből. A PSZ alelnöke szerint nehéz lenne egy központi szöveget kitalálni, amely az állami, alapítványi és egyházi fenntartású egyetemeknek is megfelelhet. A kormány jövő hétre ígért választ ebben a kérdésben is.

A szakszervezetek azt is kifogásolták a tárgyaláson, hogy a pedagógusok fizetési sávjait nem szabályozták a végrehajtási rendeletben. Gosztonyi elmondása szerint erre azt a választ kapták Maruzsától, hogy a fizetési sávokat nem lehet a végrehajtási rendeletben szabályozni, erre nincs felhatalmazása a kormánynak. A tárgyalás jövő szerdán folytatódik.

