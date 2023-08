Kiderült: sok magyarnak idén már luxus a nyaralás

Nyaralás? Sok magyar "kiárazódott"

Júniusban a turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) 1,6 millió vendég 4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,8%-kal magasabb, a vendégéjszakáké 0,8%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 10%-kal csökkent, a külföldivendég-éjszakáké 14%-kal emelkedett júniusban az előző év azonos időszakához képest a KSH friss adatai alapján.

A hazai vendégek elmaradása az általánosan magasa inflációval, illetve a szálláshelyek drágulásával függ össze, ugyanis kevesebben tudják megengedni maguknak a nyaralást.

Nem lehet mindig rekordokat döntögetni. A június valóban gyengébb volt a vártnál, de az elmúlt 3 hétben azért szépen elindult a vendégforgalom

– adott a Portfolio megkeresésére egy villámkörképet Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke. Úgy látja, hogy a tó vendégforgalmából élő vállalkozások többsége hosszútávon elkötelezett, és nem a pillanatnyi ingadozásokból indul ki. „Drágább lett az életünk. Azt gondoljuk, hogy az infláció és a valódi költségemelkedéseinkhez képest kevésbé drágultak a szolgáltatások. A Balaton korrekt ár-érték arányt kínál” – tette hozzá.

A Szallas.hu online szállásközvetítő portál azt közölte, hogy a gyengébb június után a szálláshelyek júliusi telítettségén és az augusztusi előfoglalásokon is látszott, hogy kedvezőbbé vált az időjárás. A beérkező nyári foglalási volumen 19 százalékkal elmarad még a tavalyi rekord nyártól, és a bázisnak tekintett, pandémia előtti 2019-es szintet is alulról súrolja. Összesítésben továbbra is Siófok a legkedveltebb nyári úti cél a magyarok körében, ezt követi a sorban Hajdúszoboszló, Budapest, Eger és Gyula. Régiós szinten az előző évek nyári trendjeihez hasonlóan a Balaton a legnépszerűbb, mostanra már minden 3. nyári foglalás ide szól.

A Balatonnál a belföldi vendégek körében idén júniusban 693 ezer vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken, miközben tavaly ilyenkor 780 ezret a KSH friss adatai alapján.

Külföldiekkel együtt 947 ezer volt a vendégéjszakák száma, ami szintén elmarad a tavaly júniusi 1 millió 15 ezertől.

Kovács Krisztina, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének nyugati régióvezetője szerint az év első 3 hónapja kiemelkedően jól sikerült, majd áprilisban, a húsvéti ünnepek után az érdeklődés csökkenését tapasztaták, akkor kezdték el igazán érezni az infláció hatását. Hozzátette: a magyar vidéki szállodaipar erősen kitett a belföldi turizmusnak. A belföldi vendégszám visszaesését csak részben tulajdonítja a Covid utóhatásának, bár szerinte valóban növekedett a hazai háztartások külföldi utazási kedve.

A vendégéjszaka csökkenést sokkal inkább az infláció okozza, mert annak következtében sok magyar vendég kiárazódott a piacról

- mondta. Sajnos a szállodaipar mindig nagy elszenvedője az inflációnak, mert először mindenki a háztartási számlákat fizeti ki, így erről a szolgáltatásról mondanak le legelőször. Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy augusztus 1-től a SZÉP-kártyákkal már hideg élelmet is lehet vásárolni, így várhatóan az augusztusi last minute foglalások száma csökkeni is fog, a SZÉP-kártyán lévő összeget sok család fordítja élelmiszervásárlásra szállodai szolgáltatások helyett – hívta fel a figyelmet egy másik lehetséges következményre Kovács Krisztina.

Magyarország nyugati régiójában sok helyen tapasztalják a belföldi szállodai vendégek csökkenését.

A nyugat- és észak-magyarországi hoteleknek az a szerencséjük, hogy több lábon állnak, és azért érkeznek az osztrák, cseh és szlovák vendégek, bár az idén azért kevesebb például a német turista.

A fix energiaárak most is gondot okoznak

A magas energiaárak továbbra is jelentősen megnehezítik a szállodák helyzetét

- mondta Kovács Krisztina.

Jelenleg főleg azok vannak bajban, akik magas áron rögzített, éves fix díjas szerződést kötöttek a szolgáltatóval. Valamivel könnyebb helyzetben vannak a tőzsdei árat preferáló szállodák, mert az áram és a gáz tőzsdei ára a szerződéskötési időszakot követően lefelé mozgott.

Nagy segítséget jelent a kormány által kidolgozott KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program, amelynek értelmében a vissza nem térítendő állami támogatásra lehetett pályázni. Ezen felül elengedhetetlen, hogy a szállodák rendelkezzenek saját energia megtakarítási programokkal, amelyek alapján a napi működésüket szabályozzák, kiemelve a megtakarítási pontokat, lehetőségeket – részletezte a megoldási lehetőségeket Kovács Krisztina.

Mivel az élelmiszerárak aránytalanul nagyot nőttek az utóbbi egy évben, a bérköltség és az energiaköltségek mellett ez jelenti a legnagyobb tételt a költségvetésükben.

A várakozásaik szerint az áremelkedés itt nem áll meg, a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása valószínűleg újabb áremelést hoz magával.

A szállodai vezetők szerint egyébként a nyugati régiókban a tartózkodás lerövidült 3-4 éjszakára, és a Balatonnal ellentétben a hétköznapok sokkal kelendőbbek, míg a hétvégék nehezebben értékesíthetőek. Ez a tendencia már pár éve megfigyelhető a hazai wellness-szállodákban. A Balatonnál a mostani szezonban ez pont fordítva van, a tapasztalatok alapján inkább hétvégi kikapcsolódási tereppé vált, ha épp jó az időjárás.

