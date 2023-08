Térképeken az év vihara: így nézett ki Magyarország

Éjszaka tomboltak a zivatarok: felhőszakadás, 130 km/h-s szél, jégeső, intenzív villámlás - írta posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely több érdekes képet is megosztott arról, hogyan nézett ki a pénteken és szombat hajnalban tomboló vihar Magyarországon.

Péntek napközben is kialakultak, besodródtak záporok, zivatarok, estétől viszont már nagyobb területen aktivizálódott a légkör és felhőszakadással, viharos széllel, jégesővel, intenzív villámlással kísért zivatarok alakultak ki egyre nagyobb számban. Egy-egy helyet több csapadékgóc is érintett, volt, ahol villámárvíz is kialakult.



A zivatarok a fővárost sem kímélték, a repülőtéren 130 km/h-s széllökést, Pestszentlőrincen pedig 97 mm-es csapadékot mértek.

- írta Facebook-posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Emellett közzétettek több térképet is, amelyeken az augusztus 5. reggel 6 óráig 24 óra alatt Magyarországon észlelt villámsűrűség, a csapadékintenzitás, a mért maximális szélsebesség, továbbá a csapadékösszeg látható.

Címlapkép forrása: Getty Images