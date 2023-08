Akkora eső esett, hogy holnaptól újra lehet tüzet gyújtani

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőtől visszavonja a tűzgyújtási tilalmat az alföldi vármegyékben is.

A hatóságnak közleménye szerint az elmúlt 24 óra csapadékos időjárásának köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért visszavonják a tűzgyújtási tilalmat augusztus 7-től Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.

"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdészeti hatóságának és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szakmai állásfoglalása szerint az erdő avarszintjét is átnedvesítő mennyiségű csapadék elérte az alföldi vármegyéket is. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék következtében csökkent a tűzkockázat, valamint átnedvesedett az 1 és 10 órás holt biomassza" - írták.

A visszavonással érintett vármegyékben jelenleg is csapadékos időjárás jellemző. A hullámzó hidegfrontból további csapadék várható, és a csökkenő hőmérséklet növeli a levegő relatív nedvességét, így közvetetten a holt biomassza nedvességét is. A Nébih ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy erdőterületen tüzet rakni a tűzgyújtási tilalom megszűnése után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad, szélcsendes időszakban, a környezet veszélyeztetése nélkül. A tüzet nem lehet felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról - írták.

Fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli és a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet. A tűz őrzéséről és eloltásáról, a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni - emelte ki a hatóság.

