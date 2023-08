Keményen lecsapnak a hatóságok az Elf Bar forgalmazókra

Szorosan együttműködik az Elf Bar elleni fellépés során a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A GVH a kiróható maximális, csaknem 40 millió forintos bírsággal sújtott egy szlovák webáruházat, amiért megtévesztően azt sugallta: legálisan rendelhetőek tőle Magyarországra e-cigaretta és Elf Bar termékek. Szigorúan lép fel a NAV és az SZTFH is - hangsúlyozta a GVH közleményében.

Az Elf Bar egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akkumulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz. Egyszerű használata és kompakt kiszerelése miatt vált népszerűvé, főleg a fiatal korosztály körében. Bár az Elf Bar ellenes koalíció hatékony működésének köszönhetően a közterületek és iskolák környékéről visszaszorult az értékesítése, ennek ellenére online hirdetésekben, különböző, főként külföldi weboldalakon, illetve közösségi médiafelületeken többször ajánlják vételre.

A Gazdasági Versenyhivatal tavaly nyáron párhuzamosan két szlovák webáruházzal szemben indított vizsgálatot, amelyek e-cigarettákat, illetve a kiskorúak körében népszerű, ezért különösen veszélyes Elf Bar termékeket forgalmaztak magyar nyelvű weboldalaikon. A versenyhatóság a vizsgálatok megindítása után mindkét esetben haladéktalanul fellépett a hazai fogyasztók védelmében: az ideiglenes intézkedés eszközével élve azonnal elrendelte a webáruházak lekapcsolását az ügyek lezárulásáig. Az eljárások közül az első tavaly év végén a lehető legmagasabb bírság kiszabásával végződött, míg a másik webáruház ügyében most született döntés. A vizsgálat feltárta, hogy a vállalkozás szintén megtévesztően keltette a magyar fogyasztókban azt a benyomást, hogy termékei jogszerűen forgalmazhatóak.

Kiemelt szigorral lépünk fel az Elf Bar forgalmazók ellen

- szögezte le Rigó Csaba Balázs.

A GVH elnöke hozzátette, a cég egyértelmű ágazati szabályokat és forgalmazási tilalmakat sértett meg, ráadásul a magatartása részben gyermekeket és fiatalkorúakat – vagyis sérülékenyebb fogyasztói kört – célzott meg arról nem beszélve, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalása szerint a szóban forgó termékek egészségkárosító hatásúak lehetnek. Megvédjük a magyar családokat az Elf Bart illegálisan forgalmazóktól.

A GVH Versenytanácsa így ezúttal is a kiszabható maximális bírság mellett döntött: 38,7 millió forintot rótt ki a szlovákiai Párkányban bejegyzett Bensons Europe s.r.o.-ra.

A vállalkozás egyébként már az eljárás során is jelentős – 3 millió forintos – bírságot gyűjtött be, mivel többszöri felhívásra sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, akadályozva ezzel a hatósági munkát. A GVH a vizsgálat során azért is szankcionálta a céget mert az az ideiglenes intézkedést megkerülve, a Magyarországon lekapcsolt tárhelyről egy másik szolgáltatóhoz átirányítva folytatta tovább a webáruház működtetését. A hatóság emiatt mind a vállalkozásra, mind annak ügyvezetőjére naponta növekvő mértékű végrehajtási bírságot szabott ki, amelynek hatására a cég végül eleget tett a honlap leállításának.

A közleményből kiderült, az Elf Bar forgalmazók elleni küzdelemben az GVH szorosan együttműködik az SZTFH-val és a nemzeti adóhatósággal.

A NAV szigorúan ellenőrzi az Elf Bar illegális kereskedelmét, és ezidáig több száz akciót is szervezett, hogy ezt a fiatalok körében is népszerű speciális dohánygyártmányt kiszűrje a piacról. Az eddigi eredmények mérlege több mint 160 millió forintnyi lefoglalt áru és 20 millió forint bírság – összegzett Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke.

Az Elf Bar feketekereskedelmének megakadályozására a NAV ellenőrzési szakterülete próbavásárlásokkal buktatja le az illegálisan értékesítőket, a bevetési, valamint bűnügyi szakterület munkatársai pedig helyszíni akciókban kutatják át az eladókhoz köthető ingatlanokat, foglalják le az illegális dohánytermékeket és veszik őrizetbe a kereskedőket. A NAV az akcióival eddig csaknem 36 ezer veszélyes Elf Bart vont ki a feketepiacról, ami akár gyerekek kezébe is kerülhetett volna.

A magyar állam több mint 10 éve aktívan harcol a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáért és a nemdohányzók védelméért. Az eddig elért eredményeket a NAV a társhatóságokkal szoros együttműködésben minden jogi eszközzel meg fogja védeni – emelte ki Vágujhelyi Ferenc.

Bíró Marcell, az SZTFH elnöke hangsúlyozta:

A fiatalkorúak egészségének a védelme a fő feladatunk, éppen ezért hoztuk létre a tavalyi iskolakezdésre az SZTFH kezdeményezésére a Gazdasági Versenyhivatallal, a Belügyminisztériummal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Kopp Mária Intézettel az Elf Bar ellenes koalíciót.

Hozzátette, a számos figyelemfelkeltő tájékoztatás és szigorú összehangolt fellépésnek köszönhetően az iskolák és közintézmények környékéről sikerült kiszorítani ezt az illegális tevékenységet, de az online térben még hatékonyabb, a fent említetthez hasonló, további sikeres akciókban vagyunk érdekeltek.

