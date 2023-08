Leleplezte a kormány a terveit: nagyszabású fejlesztés jön a magyar ivóvízhálózatban

A következő évtized legfontosabb feladata az ivóvízhálózat fejlesztése lesz, az ezzel kapcsolatos állami program kidolgozása már folyamatban van - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára hétfőn, Székesfehérváron.

V. Németh Zsolt a Fejérvíz Zrt. állami tulajdonba adásáról szóló integrációs megállapodást lezáró sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy kettősség jellemezte az ágazatot az elmúlt időszakban, mert a nehézkes működés ellenére országos szinten is előrelépés történt a víziközmű rendszerekben. Hozzátette, hogy a lakosság szinte 100 százaléka be van kötve az ivóvízhálózatba és 83 százaléka a szennyvízkezelésbe is, miközben a szennyvíz telepek száma megkétszereződött, s ma már több mint 880 telep működik.

Az államtitkár rámutatott, hogy hatalmas, "százmilliárdokban mérhető" fejlesztések valósultak meg a szennyvízhálózatokon, de

az ivóvízhálózat szinten tartására, fejlesztésére nem fordítottak kellő figyelmet, ezért a közeljövőben ez lesz a fókuszban.

Címlapkép forrása: Energiaugyi Miniszterium Facebook-oldala via Portfolio