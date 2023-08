Összeomlott a kínai tőkebeáramlás, ami súlyos következményekkel járhat

Portfolio 2023. augusztus 07. 16:48

Az adatsor 25 évvel ezelőtti indulása óta idén a második negyedévben volt a legalacsonyabb, mindössze 4,9 milliárd dollár, a közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Kínába, ami óriási átalakulást jelent, és ez még komolyan megviselheti a kínai fizetőeszközt is, amelynek az FDI volt az egyik fontos támasza – mutat rá körképében a Reuters. A blokkosodás, a Kína és a Nyugat közti szembenállás, illetve a kemény kínai politikai fellépés együtt vezetett ehhez az eredményhez, és a hírügynökség által megszólaltatott egyik ügyvédi iroda szakértője azt mondta: egyetlen ügyfelük sincs most, amely kínai befektetést tervez, sőt az összes ügyfelük kifelé gondolkodik Kínából, ez pedig drámai változást jelent a néhány évvel ezelőtti állapothoz képest is. Közben a kínai cégek külföldi tőkebefektetése nőtt, és ez a nettó FDI-egyenleget rekordméretű mínuszba tolta, fokozva a jüanra nehezedő leértékelődési nyomást.