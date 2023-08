Szivárog az olaj a Barátság-vezeték egyik ágánál - Léptek a lengyelek, nyugtalanok a németek

Olajszivárgás miatt leállították szombaton a Barátság kőolajvezeték északi ágának egyik vezetékét a közép-lengyelországi Chodecz település közelében, mintegy 150 km-re nyugatra Varsótól, amely hír miatt Németországban is nyugtalanok, mivel oda irányulnak a szállítások. A lengyel vezetéküzemeltető PERN azt reméli, hogy kedd reggel újra tudnak indulni az olajszállítások Németország felé. Közben a kazah energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy augusztusban 100 ezer tonna kőolajat küldenek Németországba éppen a Barátság-vezeték említett ágán keresztül.

A lengyel PERN vasárnap tette közzé, hogy szombaton olajszivárgást észlelt Chodecz közelében, ezért leállította az olajszállítást a Barátság kőolajvezeték északi ágának egyik vezetékénél, míg a másik vezetéken zavartalanul folyik az olajszállítás Oroszország és Fehéroroszország felől Lengyelországon át Németország irányába.

Ez az a fő vezeték, amely a tengeri szállításokból nyugatra szállítja a nyersolajat. Az olajvezetéken jelenleg javítási munkálatok folynak. A szivattyúzás várhatóan kedd reggelre indulhat újra

– közölte a PERN a Reuters tudósítása szerint.

"A vezetéknek a szivárgás által érintett része el volt vágva a többitől, így a szivárgás mértéke nem hatalmas, egy 30 x 210 méteres téglalap alakú területről van szó" - mondta Grzegorz Jankowski, a wloclaweki állami tűzoltóság munkatársa a TVN24 magántelevíziónak. Fontos, hogy a helyi lakosokat nem fenyegeti egészségügyi veszély.

A PERN nem közölte, hogy a kialakult helyzet milyen hatással lesz a Németországba irányuló szállításra, de a berlini szövetségi gazdasági minisztérium szóvivője azt mondta:

Kapcsolatban állunk a kelet-német finomítók üzemeltetőivel. Az ellátás biztonsága továbbra is teljes mértékben garantált.

A Barátság olajvezeték déli ága Szlovákia, Magyarország és Csehország felé halad, északi ága pedig a fent említettek szerint Lengyelország és Németország felé. A két ágon összesen napi 2 millió hordónyi nyersolajat is lehet szállítani, ami a világ egyik legnagyobb kapacitású olajvezetékét jelenti. Az északi ág nyugati szakaszának, amely Közép-Lengyelországból Németországba szállít olajat, a teljes kapacitása évi 27 millió tonna, ami napi átlagban mintegy 74 ezer tonnának felel meg.

A fenti hír kapcsán az is érdekes, amit éppen vasárnap jelentett be a kazah energiaügyi minisztérium, miszerint augusztusban 100 ezer tonnányi kazah nyersolajat fognak küldeni Németországba a Barátság északi ágán keresztül, tehát éppen azon, amelynek egyik vezetékén most olajszivárgás történt. A téma háttere az, hogy Lengyelország már év eleje óta nem vesz az oroszoktól olajat, a német finomítók pedig szintén a diverzifikáció jegyében Kazahsztánnal állapodtak meg, amely az orosz Transznyeft vezetéküzemeltető jóváhagyásával a 2023-as évben összesen 1,2 millió tonnányi kazah olaj exportját bonyolíthatja le. Ennek az éves keretnek tehát az augusztusra eső része az említett 100 ezer tonnányi olaj, amelynek teljesítése attól függ, hogy a szivárgással érintett részen valóban minden helyreáll-e gyorsan.

