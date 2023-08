Kilenc éve a legkisebb magyar költségvetési hiányadat jött, de mégsem dőlhetünk hátra

Kilenc éve a legalacsonyabb, mindössze 44,3 milliárd forintos költségvetési hiány alakult ki idén júliusban, de mégsem emelte ki ezt a jó hírt közleményében a Pénzügyminisztérium. Ez nem véletlen, mert az első héthavi deficit az éves hiánycél 86,5%-ára hízott, így nem is hangsúlyozza a tárca, hogy tartható a hiánycél. Varga Mihály tárcavezető a minap azt vázolta, hogy szeptemberben vizsgálják felül az idei költségvetés helyzetét és ha szükséges, akkor beavatkozik a kormány. A jelek szerint egyre inkább indokolt lehet ez a beavatkozás.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint júliusban mindössze 44,3 milliárd forintos hiánnyal zárt a központi alrendszer, ami az alábbi ábránk alapján kilenc éve, 2014 óta a legalacsonyabb havi deficitnek számít. A friss adat értelmében az első héthavi együttes hiány 2940,3 milliárd forintra emelkedett, amelyen belül a központi költségvetés 2983,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 118,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 75,7 milliárd forintos hiányt mutattak.

Amennyiben az első héthavi költségvetési folyamatokat kumuláltan nézzük, azt látjuk, hogy az elmúlt években most a legnagyobb a felhalmozott hiány (2940,3 milliárd forint).

Az első héthavi együttes deficit a még hivatalosan érvényben tartott 3400 milliárd forintos pénzforgalmi hiánycél 86,5%-át jelenti, tehát ebből is érzékelhető az, hogy komoly feszültség van az idei büdzsében.

Ezt a minap Varga Mihály pénzügyminiszter is elismerte, aki azt jelezte, hogy a nyári szünet után, szeptemberben vizsgálják felül a büdzsét, és ha szükséges, akkor beavatkozik a kormány. A beavatkozás szükségességét elég egyértelműen érzékelteti az alábbi ábra (igaz nem tudni, hogy a deficitcél megemelésében, vagy hiánylefaragó intézkedésekben, illetve a kettő kombinációjában gondolkodik a kormány). Az is a beavatkozás szükségessége felé mutat, hogy a tárcavezető az idei év egészére is elképzelhetőnek tartja a recessziót, tehát az éves alapon csökkenő GDP-t, ami az adóbevételi lehetőségeket jócskán szűkítené. Közben egyébként sorra jöttek az utóbbi hetekben a kedvezőtlen német (és francia) gazdasági adatok, amelyek alapján akár újra recesszióba süllyedhet Európa legnagyobb gazdasága, visszahúzva a kilábalás felé haladó magyar gazdaság teljesítményét is.

A Pénzügyminisztérium mai közleménye az alábbiakat is kiemeli:

Az év első hét hónapjában a rezsivédelmi kiadásokkal összefüggésben 1078,6 milliárd forintot fordított a kormány a távhőszolgáltatók és a lakossági villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás és készletezés kompenzációjára, ami sokkal nagyobb a tavalyi első héthavi 7,5 milliárd forinthoz képest, igaz a rezsirendszer átalakítása csak tavaly augusztustól történt meg az elszálló gáz- és áramárak miatt, így az összevetéssel érdemes óvatosan bánni.

Az országos és elővárosi közlekedési közszolgáltatások költségtérítésére összesen 380,5 milliárd forintot fordított a kormány, ami 87,1 milliárd forinttal haladja meg a 2022 első hét hónapjában folyósított forrásokat.

A lakástámogatásokra fordított kiadások összege július végéig 346,0 milliárd forint volt, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva 28,7 milliárd forinttal teljesült magasabban. Azt is kiemeli a tárca, hogy számottevően magasabban teljesültek idén a babaváró támogatásra fordított összegek is, mintegy 36,0 milliárd forinttal.

A nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is nőttek tavalyhoz képest, igaz itt a növekedés mértékét nem említi a tárca, csak azt, hogy idén eddig mennyit tettek ki ezek a kiadások. Nyugellátásokra 3428,1 milliárd forintot, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 1309,3 milliárd forintot fordított a kormány július végéig.

