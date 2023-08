40 százalékos ugrás után ma már esett a gázár Európában - Mi történt?

A szerdai napon belüli drámai, 40%-os, ugrás után csütörtökön zárásra mintegy 6%-kal csökkent az Európában irányadó gázár. Ez azt jelenti, hogy a holland TTF gáztőzsdén a szeptemberi lejárat ára estére 37,5 euró/MWh-ra esett, mert enyhültek az ausztrál sztrájkokkal kapcsolatos piaci aggodalmak.

Amint ma reggel megírtuk: a nyitás után még 4% körüli további emelkedés látszott a szeptemberi gázárnál, de aztán napközben csillapodtak az aggodalmak az ausztrál LNG-kitermelési egységekbeli sztrájkokkal kapcsolatban, és jórészt ez okozta az enyhe árkorrekciót.

Amennyiben az elmúlt egy évi gázárat nézzük, akkor a tegnapi ugrás csak kis mozgásnak számít alacsony bázisról, és a mostani 37,5 eurós árszint még mindig sokkal alacsonyabb, mint amit a megelőző hónapokban csökkenő trend mellett láthattunk.

Bár Ausztráliából közvetlenül nem importál Európa LNG-t, de mivel a globális LNG-export piacon mintegy 10%-os a távoli ország súlya, ezért az áttételes hatások (ázsiai gázár rángatása) miatt igenis fontos, hogy mi zajlik ott. Erre bizonyíték volt a tegnapi nap, hiszen amint láthattuk: még azzal együtt is, hogy rekordmagasan, 88%-os szinten állnak most az európai gáztárolók, komoly árugrást volt képes okozni a téli ellátásbiztonsággal kapcsolatos okok miatt az, hogy a Chevron és a Woodside Energy Group ausztrál LNG-létesítményeiben sztrájkveszély lépett fel, illetve némi nyomáscsökkenésről érkeztek hírek amerikai LNG-exportlétesítmények felé is.

A mozgatórugó leginkább az lehetett, hogy ha az ausztrál LNG-export egy része kiesik, akkor az ázsiai gázárak megugranak, azok pedig feltornásszák az európai árakat is. Mivel a relatív gázhiányos állapot Európát jobban szorítaná a tél második felében az orosz szállítások letekerése mellett (hideg tél esetén leapadó tárolók miatt), ezért reagált szokatlanul hevesen az európai gázpiac a nyár kellős közepén.

A csütörtöki napon azonban mindkét ausztrál cég tulajdonosa azt közölte, hogy tárgyalásokat folytat a szakszervezetekkel a sztrájkok elkerülése érdekében, ez pedig némileg nyugtatólag hatott az európai gázpiacokra, így volt egy mérsékelt árcsökkenés.

"A szakszervezetekkel való tárgyalások után már nem kell 40 (euró) fölé mennünk. Elég jól állunk a tárolókkal, így az LNG-vel kapcsolatban még nem kell pánikba esni" – fogalmazott egy névtelenséget kérő európai gázkereskedő a Reutersnek.

Tomasz Marcin Kowalski, a Refinitiv elemzője pedig arra mutatott rá, hogy mivel Európa fokozottan ki van téve az LNG-importnak az orosz vezetékes szállítások drasztikus esése és az Északi Áramlat 1-2 felrobbantása miatt, így ezért is keltenek nagyobb aggodalmak az ellátásbiztonsággal kapcsolatos hírek.

"Ausztrália LNG-exportja főként Ázsiába megy... ahol nagy a szezonális hűtési igény, ami valószínűleg az európai és az ázsiai piacok közötti, az LNG-szállítmányokért folyó verseny fokozódását eredményezi" – mondta az elemző.

A hét nagy amerikai LNG-export létesítmény terén pedig most úgy állunk a hírügynökség összesítése szerint, hogy

az oda irányuló gázáramlás a júliusi átlagos 12,7 milliárd köblábas napi mennyiségről augusztusban eddig 12,3 milliárd köblábnyira csökkent,

főként a Cheniere Energy Corpus Christi (Texas) és a Venture Global LNG louisianai Calcasieu létesítményében bekövetkezett csökkenés miatt. Ehhez képest áprilisban 14,0 milliárd köbméteres havi rekordot regisztráltak.

Az összesítés azt is kiemeli: az Egyesült Államok jó úton halad ahhoz, hogy 2023-ban a világ legnagyobb LNG-szállítójává váljon - megelőzve a közelmúltban vezető Ausztráliát és Katart -, mivel a magasabb globális árak és az ellátási zavarok együtt az amerikai export iránti keresletet táplálják.

2022-ben az amerikai LNG-export nagyjából 69%-a, azaz napi 7,2 milliárd köbláb, Európába irányult, mivel a szállítmányozók a magasabb árak miatt Ázsiából átirányították a küldeményeket. 2021-ben, amikor az ázsiai árak magasabbak voltak, az amerikai LNG-exportnak mindössze 35%-a, azaz mintegy napi 3,3 milliárd köbláb ment Európába.

Az ázsiai magasabb gázárak idei visszatérésével az elemzők arra számítottak, hogy az Ázsiába irányuló amerikai LNG-export növekszik majd, de ez egyelőre nem történt meg. Az amerikai LNG-exportnak mindössze 19%-a, azaz 2,1 milliárd köbláb/nap ment Ázsiába 2023 első felében, míg 70%-a, azaz 8,0 milliárd köbláb/nap ment Európába.

