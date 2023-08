A nyugdíjak elértéktelenedése nem szűnt meg, sőt újra felgyorsulhat!

Az elszabadult infláció időszakában sem zárult be az olló a nettó bérek és a nyugdíjak között. Az infláció csökkenésével a folyamat ismét felgyorsulhat.

A nyugdíjak alapjául szolgáló átlagkeresetet úgy állapítják meg, hogy a megállapítás éve előtti év nettó nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez igazítják az 1988 óta évente keresett, nettósított béreket, így adódik egy számított, havi nettó életpálya átlagkereset összeg, amit beszoroznak a szolgálati idő egész években mért hosszától függő, nyugdíjskála szerinti százalékos nyugdíjszorzóval, és ez lesz a nyugdíj összege. Miután a mindenkori nyugdíjmegállapítás előtti év nemzetgazdasági átlagkereseti szintje a referenciaérték, ezért 2015 és 2021 között minden évben jelentősen jobban járhatott az a nyugdíjba menő, aki egy későbbi évben kérte a nyugdíja megállapítását. Ennek olyan óriási a jelentősége, hogy gyakorlatilag ugyanolyan erejű tényező volt az, hogy melyik évben kérte valaki a nyugdíja megállapítását, mint az, amitől egyébként függ a nyugdíj, vagyis a ledolgozott évek száma és az említett életpálya átlagkereset.

2021-ben a 13. havi nyugdíj részleges, majd 2022-től teljes visszavezetése, valamint a 2021 végétől növekvő, 2022-ben elszabadult és idén még mindig magas, bár a második félévben remélhetőleg gyorsulva csökkenő infláció hatásai miatt ez az összefüggés kevésbé érvényesül, de a nyugdíjak megállapítása során alkalmazott - a nettó nemzetgazdasági átlagkereset nominális növekedéséhez igazodó - valorizáció, valamint a már megállapított nyugdíjak évenkénti karbantartása - a kizárólag az inflációhoz igazodó nyugdíjemelés - ellentétes erőterében

a nyugdíjak relatív elértéktelenedése nem szűnt meg, és az infláció csillapodásával az olló ismét erőteljesen kinyílhat.

A valorizációs eljárás eredményeként a friss nyugdíjasok nyugdíjának összege a megállapítás évében kielégítően igazodik a nemzetgazdasági átlagkeresethez, de már a nyugdíjazás második évétől megkezdődik a nyugdíj vásárlóerejének relatív csökkenése. Ennek oka nagyon prózai: minden olyan évben, amikor a nemzetgazdasági nettó átlagkereset növekedési üteme magasabb, mint az infláció mértéke, a nyugdíjasok lejjebb csúsznak a viszonylagos elszegényedés csúszdáján.

A nettó átlagkereslet és az átlagnyugdíj alakulása nettó átlagkereset (Ft) átlagnyugdíj (Ft) átlagnyugdíj a nettó átlagkereset arányában (%) 2018 219.400 129.640 59 2019 244.600 135.000 55 2020 268.400 142.100 53 2021 291.800 150.500 52 2022 342.900 164.100 48 2023 (május) 377.600 208.500 55 Forrás: KSH, a szerző saját számításai

A nyugdíj megállapítása során alkalmazott valorizációs szorzók alakulása a megállapítás évét megelőző évben mért nettó nemzetgazdasági átlagkereset nominális változási ütemével egyezik meg, ezzel szemben a nyugdíjak karbantartása során az emelés mértéke a tárgyévi infláció januárban becsült, majd novemberben (vagy a kormány döntése szerint esetleg a nyár folyamán is) szükség szerint felülvizsgált (de még mindig csak becsült) mértékével egyezik meg.

A nettó nominális keresetnövekedés és az infláció alakulása nettó nominális keresetnövekedés (valorizációs szorzók emelkedése) % infláció növekedése (nyugdíjemelés tárgyévi mértéke) % 2018 11,3 3,0 2019 11,4 3,4 2020 9,7 4,0 2021 8,7 4,8 2022 17,5 14,0 2023 (május) 17,9 15,0 (január) Forrás: KSH

A nettó nemzetgazdasági átlagkereset nominális növekedési üteme minden évben - még a kiugróan magas infláció időszakában is - magasabb, mint az éves infláció növekedése, ennek következtében a nyugdíjak relatív elértéktelenedése nem állt meg.

(A 2021-ben egynegyed részben, 2022-től teljes összegben visszaépített 13. havi nyugdíj hatása - amely a megállapítás évét követő évtől a 12 havi nyugdíjhoz képest 8,3%-os nyugdíjas bevételnövekedést jelent - enyhíti ezt a hatást, de nem szünteti meg, ráadásul a 13. havi nyugdíj kapcsán mindig fennáll a finanszírozási kockázat, hiszen ezt a nyugdíjjuttatást nem támasztja alá járulékfizetés, miközben minden évben több mint 300 milliárd forintba kerül.) Ha az infláció 2024-ben 6 százalékos vagy annál kisebb lesz, miközben a nemzetgazdasági átlagkereset növekedése a gazdaság remélt talpra állásával változatlanul kétszámjegyű tempóban nő, a nyugdíjasok relatív elszegényedése ismét felgyorsulhat.

Nem véletlen, hogy változatlanul erőteljes a vegyes indexálás visszahozatalára irányuló követelés, noha az ezt igénylő nyugdíjas szervezeteknek is érdemes tisztában lenniük azzal, hogy a vegyes indexálás kétélű fegyverré is válhat egy jövőbeni gazdasági recesszió vagy defláció időszakában. Az átlagnyugdíj az utóbbi években mindenesetre valóban minden évben magasabb lett volna, ha a svájci indexálását alkalmazták volna a nyugdíjemelés során.

Hogyan alakult volna a nyugdíj összege az utóbbi években a svájci indexálás alapján? Év Nettó átlagkereset (Ft) Növekedés előző évhez (%) Átlagnyugdíj (Ft) Inflációs nyugdíjemelés (%) Svájci (50-50%) hipotetikus emelés mértéke (%) Svájci emelés után hipotetikus átlagnyugdíj (Ft) 2018 219.400 11,3 129.640 3,0 7,15 138.900 2019 244.600 11,4 135.000 3,4 7,4 149.200 2020 268.400 9,7 142.100 4,0 6,85 159.400 2021 291.800 8,7 150.500 4,8 6,75 170.200 2022 342.900 17,5 164.100 14,0 15,75 196.900 2023 377.600 17,9 208.500 15,0 16,45 229.400 Forrás: KSH, a szerző saját számításai

A nyugdíjemelésnek azonban nem csak a relatív lecsúszást kellene lassítania, hanem a korábban megállapított - és emiatt fokozottan zsugorodó - nyugdíjjal rendelkezőkkel szembeni méltánytalanságot is. Ezért a nyugdíjemelés rendszerébe a béreket és az inflációt egyaránt követő vegyes indexálás mellett mielőbb célszerű beépíteni a korábbi évek elszegényedési csúszdáján egyre mélyebbre süllyedt nyugdíjak kompenzációs növelését biztosító, azaz a valorizációs szorzók mindenkori értékéhez igazodó valorizációs indexálást is.

Még ez sem elég a valóban méltányos nyugdíjemeléshez, hiszen

a nyugdíjemelés rendszerének nem csak a nemzetgazdasági nettó átlagkeresettől való folyamatos leszakadást kell kezelnie, hanem a nyugdíjas társadalom szétszakadását is,

amit csak a nyugdíjemelés differenciált mértéke lassíthat (a kisebb nyugdíjas nagyobb arányú vagy nagyobb összegű nyugdíjemelésben részesülhet).

A nyugdíjemelés vegyes indexálásra épülő átgondolt átalakítása szükséges ugyan, de nem elegendő, mellette a nyugdíjmegállapítási évjárat szerinti valorizációs korrekciót és a nyugdíj összegétől függő sávos szolidaritási korrekciót is be kell építeni az emelés majdani új eljárásrendjébe - erre tökéletes alkalmat teremthet a kormányzat által 2025. március 31-én már bevezetni vállalt nyugdíjreform, amelyről azonban egyelőre semmilyen információ nem vált ismertté.

Lesz-e novemberben visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció?



Az adott év novemberében pótlólagos nyugdíjemelésben akkor részesülhetnek a nyugdíjasok, ha a KSH január-augusztus hónapokban mért inflációs adatai alapján becsült éves inflációs mérték legalább egy százalékponttal meghaladja a januárban végrehajtott nyugdíjnövelés százalékát. Ilyenkor a különbözetet novemberben, januárig visszamenőleg megkapják a nyugdíjasok, vagyis a novemberi nyugdíj már emelt összegben érkezik, és a novemberi nyugdíjjal együtt egy összegben megkapják az év első tíz hónapjára és a 13. havi nyugdíjra vonatkozó emelési különbözetet. (Jár korrekció akkor is, ha a különbség egy százalékpontnál kisebb lenne, ilyenkor egyösszegben megkapnák a nyugdíjasok az év egészére és a 13. havi nyugdíjra járó emelési különbözetet, de a nyugdíj összege novemberben és decemberben nem változna, jövő januárban pedig a januárra előírt emelés előtt az egyösszegű emelési különbözet egy hónapra eső részével korrigálnák a nyugdíj összegét.)



A KSH 2023. augusztus 8-án közzétett júliusi inflációs gyorstájékoztatója szerint az általános infláció 17,6%, a nyugdíjas infláció 18,7% volt. A szeptember 8-án várható augusztusi inflációs gyorstájékoztatóban feltehetően tovább csökkennek a mértékek, és azok alapján kell majd a kormányzatnak megbecsülnie a 2023-as egész éves inflációt. Ha e becslés szerint akár az általános, akár a nyugdíjas infláció éves mértéke 15%-nál magasabb lenne, akkor kell a (nagyobb) különbség erejéig a novemberi kiegészítő nyugdíjemelési korrekciót végrehajtani. Az MNB június végi becslése az éves inflációt 16,5 - 18,5% közé várja, a legutóbbi szakértői konszenzus 17-18% közötti értékre számít. Ez persze nem köti a kormányzatot, de feltehetően a legalább 1,5%-os, legfeljebb 3%-os nyugdíjemelési korrekcióra számítani lehet, ezt követeli a nyugdíjasok védelmét minden lehetséges alkalommal hangsúlyozó kormányzati kommunikáció hitelességének megőrzése is. Másfél százalékos emelés 80-85 milliárd forint, három százalékos emelés 160-170 milliárd forint költségvetési fedezetet igényel. A pótlólagos emelés a jövő évi költségvetést is módosítja, miután a 2024. januárra tervezett 6%-os nyugdíjemelést magasabb induló összegű nyugdíjakra kell végrehajtani.



A jelenleg 208.500 forintos átlagnyugdíj összege 1,5% vagy 3% emelés esetén 211.600 vagy 214.800 forintra emelkedhet, és a novemberi emelt összegű nyugdíjjal együtt folyósítják a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíjra járó 34.100 vagy 69.300 forint egyösszegű emelési korrekciót. A kormányzat persze más mértékben is emelhet, sőt, akár azt is kijelentheti, hogy az idei 15%-os nyugdíjemelés önmagában lefedte a 2023. évre becsülhető éves inflációt, így nincs is szükség pótlólagos emelési korrekcióra. Ennek persze az említett kommunikációs ok miatt is nagyon alacsony a valószínűsége, feltehetően inkább az említett 1,5% - 3,0% közötti sávban kerülhet sor korrekcióra.

