Kellemetlen hír borzolja a kedélyeket a Dunaferr körül - Mégis mi áll a háttérben?

Kedden váratlan hír kelt lábra a nemrégiben értékesített dunaújvárosi vasmű berkein belül, valamint a nemzetközi szaksajtóban. A kedvezőtlen piaci árakra reagálva a társaság a napokban több hónapra leállítja a folyékony fázist, vagyis a nyersvas gyártását. Szerdára az is kiderült, hogy mindezt a friss vevő, a Liberty Steel javasolta megfontolásra, az új tulajdonos ugyanakkor még nincs a gyárkapun belül, a versenyhatósági eljárás ugyanis még folyamatban van. Az biztos, hogy a piaci környezet romlása a legrosszabbkor érkezik az éppen átadás átvétel alatt álló, vagyis átmeneti helyzetben lévő vasmű esetében, az ilyen formában megjelenő és kiszivárgó hír nem tesz jót a munkavállalói hangulatnak, nem véletlen, hogy a menedzsment és a szakszervezetek szerdai találkozóján is kardinális ügyként került elő: a munkavállalók jogosan várják el a hiteles és rövid időn belüli tájékoztatást. Csütörtöki friss információink szerint a munkavállalók ma rendben megkapják a júliusi bérüket, és ezt már a Libery utalja.

Elsőre ijesztő hír szivárgott ki

A Liberty Steel a közelmúltban megvásárolt magyarországi Dunaferr acélgyár egyetlen működő nagyolvasztóját üresjáratban tartja – írta meg egy keddi vezetői tájékoztató alapján a nemzetközi szaksajtó, az Argus Media. Ezzel egyidőben a gyárkapun belül is hasonló információk kezdtek terjedni, ami azt tartalmazta, hogy napokon belül a folyékony fázist érintő leállás jön a vasműben. Arról szóltak az akkori hírek, hogy a leállás október elejéig szól, mert a jelenleg üzemeltető felszámoló szerint nem éri meg nyersvast gyártani a jelenlegi piaci árak mellett. Az alacsony kihasználtság mellett működő vasmű így nem tudja kitermelni a fix költségeket sem. Az Argus Media is arról számolt be, hogy tavasz óta a piaci árak 20-25%-kal csökkentek.

A leállásról szóló kiszivárgást megerősítette a gyárban működő két szakszervezet, ugyanis szerdán a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Dunaferr Ifjúsági Szervezet vezetői megbeszélést tartottak Fazekas Attila meghatalmazott felszámolóval, Cseh Ferenc vezérigazgatóval és Matuss Péter pénzügyi és számviteli igazgatóval. A tájékoztató levél szerint a vezérigazgató a találkozón elmondta, hogy

a Liberty Steel levélben javasolta megfontolásra a Dunaferr utódcégei (Dunarolling Dunai Vasmű és Duna Furnace Dunai Vasmű) esetében, hogy "az alacsony piaci árak és a kedvezőtlen piaci helyzet miatt a termelést minimalizálja, időszakosan és részlegesen állítsa le".

Racionális rövid távú döntés, avagy nincs egyedül a Dunaferr

Vagyis szigorúan véve az új tulajdonos meg sem hozhatta a döntést, mivel nincs irányítási joga, információink szerint a jelenlegi is zajló uniós versenyhatósági eljárás alatt ezt nem is teheti meg. Mivel tehát az átadás átvétel még nem valósult meg, és kérdés, hogy mikor történik ez meg, a jelenlegi vezetés hozta meg a racionális üzleti döntést, természetesen a vevő együttműködésével, a veszteséges működés minimalizálása és az eszközérték megóvása érdekében. A piaci környezet ilyen mértékű romlása, valamint a komor kilátások a lehető legrosszabbkor érkeztek az éppen átmeneti fázisban lévő Dunaferr életében. Ez is a korábbi várakozásokat támasztja alá: a 70 éves dunaújvárosi vasmű megmentése még csak most kezdődött el igazán, a kilábalás nem lesz könnyű menet.

Informátoraink felhívták a figyelmünket arra is, hogy a mostani dunaújvárosi lépés egyáltalán nem kirívó az európai acéliparban. Épp az Argus Media számolt be alig egy hónappal ezelőtt arról, hogy az osztrák Voestalpine felújítás miatt leállítja egyik nagyolvasztóját augusztus és október között. Az időzítés sem véletlen, a piaci folyamatok ezt indokolták a linzi gyár esetében is. Ugyanebben a cikkében az Argus azt is írta, hogy amerikai Steel Kosice konszern szintén leállított egy nagyolvasztót leállít karbantartás céljából júliusban. Piaci források szerint más gyártók is lekapcsolják a hasonló egységeiket. A Tata Steel hollandiai telephelyén egy nagyolvasztó átépítésén megy keresztül, amelyet a tavalyi év második felében elhalasztottak. Eközben a Bloomberg hírügynökség épp szerdán írta meg, hogy Vietnám legnagyobb acélgyártója is leállítja egyik nagyolvasztóját 3 hónapra.

A tájékoztatás formája és a kezdeti információhiány miatt ugyanakkor egy ilyen hír érthető módon komoly negatív hullámokat vet a gyárkapun belül, a dolgozók körében. Sokakban felmerült, hogy akkor a Liberty mégis miért döntött a megvásárlás mellett, ha már a tényleges együttműködés legelején ez történik, mások pedig arra kíváncsiak, hogy miként érkeznek majd meg a fizetések. A szakszervezetek levele szerint a Liberty Steel biztosította a jelenlegi munkáltatót, hogy a júliusi béreket kifizetik. Sőt, cikkünk megírásának idejében kaptuk azt a hírt, hogy a béreket ma rendben megkapják a dolgozók, és a bizonytalansági faktort csökkenti, hogy ezt mar a Liberty utalja.

A hírnek ugyanakkor lehet egy másik olvasata is: az újdonsült tulajdonos szem előtt tartja a dunaújvárosi vasmű hosszú távú érdekeit, ez pedig a gyártás fenntartását jelenti. Ennek viszont rövid távon megvan az ára. Versenypiaci körülmények között működő cégként azonnal reagálni kell a változó üzleti környezetre és úgy tűnik, most a munkáltató és a kilátásban lévő új tulajdonos ennek megfelelően cselekedett.

Azt is fontos látni, hogy ez a leállítás teljesen más, mint a tavaly év végén tervezett leállítás, össze sem lehet hasonlítani azokat. Az ugyanis hirtelen jött és az előző vezetés nem a rendezett leállítást készítette elő (ami környezetileg is rendkívül veszélyes folyamatokat indított volna el), így ha az akkori állapot valósul meg, akkor esély sem lett volna az újraindításra (a folyékony fázis a technológiájából fakadóan nem állítható le teljesen, különben nem indítható újra, vagy csak rendkívüli költségek árán). Most viszont hangsúlyozottan szervezett és átmeneti leállásról van szó, egyfajta működés-visszafogásról, és a későbbi újraindítás határozott célként van jelen.

A bizonytalanság távolról sem lehet ugyanaz a cég működését illetően most, mint tavaly decemberben, a dolgozók viszont jogosan várják el az információáramlást. Ellenkező esetben az ilyen, rövid távon negatív hírek hatására elbizonytalanodnak, úrrá lesz a félelem és az elvándorlás felgyorsulhat, ami senkinek sem az érdeke, főleg nem az újdonsült vevőé. Nem véletlen, hogy a szakszervezetek is a kommunikáció fontosságát hangsúlyozzák a levelükben, amikor azt írták: azt kérték Fazekas Attila meghatalmazott illetékestől, hogy a leendő tulajdonos, a Liberty Steel döntésképes vezetőjétől tájékoztatást kérjen a leállást követő tervekről, az október elseje utáni időszakot követő további működésről, a várható jövőképről a munkavállalók hiteles tájékoztatásának céljából.

Az ugyanis örök igazság - a tulajdonos és a munkáltató kilététől függetlenül -, hogy a bizonytalanság és információhiány mérgező tud lenni és egy kedvezőtlenebb piaci környezetben még inkább felértékelődik a hiteles kommunikáció fontossága. Ezt a technológiát és így a vasműt ugyanis a benne dolgozó többezer ember nélkül nem lehet életben tartani, ezért volt olyan informátor, aki lapunknak azzal érvelt, hogy ideje partnerként tekinteni a munkavállalókra. Még akkor is, ha az átadás átvétel átmeneti időszakát nemcsak a versenyhatósági folyamat határozza meg, hanem a kedvezőtlen piaci környezet is.

Így áll le most a vasmű

"Augusztus 10-én reggel kezdődik meg a nagyolvasztó tervezett leállítása, pénteken pedig, amikor a nyersvas elfogy, az acélműt is leállítják. A kokszoló a jövő héttől a minimális 15-15 kamrával depóra fog termelni" - közölték a szakszervezetek a szerdai levelükben. A jelenleg rendelkezésre álló bugakészlet kihengerelését követően, várhatóan szombaton a meleghengermű is időszakosan leáll. Ezt követően pedig a hideghengerműt is lekapcsolják átmenetileg a meleghengermű által gyártott melegen hengerelt tekercsek feldolgozását követően.

A levélben az is szerepel, hogy

a leállás tervezett időtartama előreláthatólag három hónap.

