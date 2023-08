Kijött a hónap legjobban várt adata: jobban alakult az amerikai infláció a vártnál

A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai infláció júliusban, ennek hatására a dollár azonnali gyengülésbe kezdett. Mind a maginfláció, mind az inflációs főmutató éves szinten kedvezőbben alakult az elemzői konszenzusoknál, a maginfláció esett, a főmutató - amely már kifejezetten alacsony - emelkedett, de ez a bázishatás, nem pedig a dezinfláció elakadása miatt van.

Az imént közzétették a júliusi inflációs adatot az Egyesült Államokban, és ennek láttán van minek örülni ismét. A főmutató éves szinten 3,2%-os emelkedést mutat, ami nagyobb éves inflációt jelent, mint júniusban, amikor még éves szinten 3%-kal nőttek az árak. Ez nem azt jelenti, hogy a hónapok óta tartó dezinfláció (a csúcson 9,1% volt az éves infláció több mint egy éve) elakadt, a 2022 júliusi adat, vagyis az akkori bázis miatt gyorsult éves szinten az infláció. Az elemzők 3,3%-os éves inflációra számítottak, vagyis a most közölt adat a vártnál kedvezőbb - és ez a lényeg.

A maginfláció pedig tovább mérséklődött, igaz, nagyon kis mértékben.

Az elemzők azt várták, hogy júliusban az éves maginfláció 4,8%-on stagnál majd (júniusban is ennyi volt), ehhez képest 4,7%-ra mérséklődött az élelmiszerek és energia árának figyelmen kívül hagyásával mért magindex. Elsősorban ezt a mutatót kell figyelni, a maginfláció ugyanis messze van még a Fed 2%-os inflációs céljától, és nagyon lassan mérséklődik.

A havi áremelkedés a várakozásoknak megfelelően alakult. Mind a főmutató, mind a magindex 0,2%-os emelkedést mutatott az árakban júniushoz képest, ez megfelelt az előző havi árnyomásnak és a piaci várakozásoknak is. A rövid bázisú árváltozást számtalan szezonális tényező befolyásolja, így egy-két havi indexből nem lehet kiindulni, de ha éves átlagban 0,2% lenne a havi infláció, az azt jelentené, hogy éves szinte teljesül a Fed 2%-os inflációs célja. Ennélfogva a friss adatok megnyugtatóak.

Az összes tétel havi növekedéséhez messze a legnagyobb mértékben a szálláshely-index járult hozzá, amely a növekedés több mint 90 százalékát tette ki, és a gépjármű-biztosítási index is hozzájárult - közölte az adatszolgáltató munkastatisztikai hivatal. Az élelmiszer-index júliusban 0,2 százalékkal nőtt az előző havi 0,1 százalékos emelkedés után. Az otthoni élelmiszerek indexe 0,3 százalékkal emelkedett a hónap folyamán, míg az otthonról elszállított élelmiszerek indexe 0,2 százalékkal nőtt júliusban. Az energiaindex 0,1 százalékkal emelkedett júliusban, mivel a főbb energiaösszetevők indexei vegyesen alakultak - írják. Éves szinten így alakultak az egyes termékek árváltozásai:

Az amerikai árukosár egyes tételeinek árváltozása éves bázison (bordó: összes termék; azúrkék: élelmiszer; tengerészkék: energia, libazöld: minden termék az energia és élelmiszerek kivételével) . Forrás: amerikai munkastatisztikai hivatal (U. S. Bureau of Labor Statistics).

Mivel az inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek voltak, a dollár további gyengüléssel reagált a hírre. Az amerikai deviza árfolyama reggel óta jelentősen esik, az inflációs adat közlésére pedig tovább gyengült az euróval szemben. Ez teret adhat a forint további erősödésére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai adatközlés - bár a kereskedők pozitívan reagáltak rá a devizapiacon - aligha hoz változást a Fed monetáris politikájával kapcsolatos várakozásban, nem tért el ugyanis jelentősen a piaci konszenzustól. A Fed legutóbb júliusban emelte a kamatokat 25 bázisponttal, másfél év alatt pedig a teljes kamatemelés összege 525 bázispont volt. A kérdés most az, hogy szeptemberben milyen döntést fog hozni a jegybank.

Ez a beérkező adatoktól függ. A mai inflációs adat beleilleszkedik a képbe, amely szerint az infláció fokozatosan, lassú mértékben áll helyre. A Fednek ahhoz, hogy a szeptemberi kamatdöntésen eldöntse az emelés vagy szinten tartás kérdését, további egy havi inflációs és két havi munkaerőpiaci adat áll majd rendelkezésére, ezért a mai adatközlés biztosan nem lesz perdöntő.

Noha ma is megerősítést nyert a fokozatos dezinflációról szóló elképzelés, az infláció beragadásának a veszélye továbbra is jelentős. Az amerikai gazdaság erősebb a vártnál, ellenáll a Fed kamatemeléseinek, a munkaerőpiacon - bár lassul - továbbra is jelentősen bővül a munkahelyek száma, és a bérek növekedése is jócskán az előző évek átlaga felett van. Ez fokozza a veszélyét annak, hogy az erős kereslet fennmarad, és az infláció tartósan magas marad. A maginfláció még mindig közelebb van az 5%-hoz, mint a 2-höz, tehát nagyon messze vagyunk még attól, hogy győzelmet hirdessünk az infláció felett.

Címlapkép: Getty Images