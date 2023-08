Donald Trump majdnem biztos abban, hogy legyőzi Joe Bident

A volt amerikai elnök, Donald Trump magabiztosan állította, hogy "közel 100 százalékos" esélye van legyőzni Joe Biden jelenlegi elnököt, ha indul a 2024-es elnökválasztáson. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Trumpot akár 55 év börtönbüntetés is várhatja, ha bűnösnek találják a január 6-i Capitoliumban történt zavargással és a hatalomban maradására irányuló állítólagos összeesküvésével kapcsolatos négy büntetőjogi vádpontban. Trump, aki a közvélemény-kutatásokban több mint 40 ponttal vezet legközelebbi republikánus riválisa, Ron DeSantis előtt, szombaton az iowai állami vásáron tette ezeket a megjegyzéseket. Azt is megjósolta, hogy DeSantis hamarosan kiszáll a versenyből a rossz közvélemény-kutatási eredmények miatt.

Trump a The Sunday Timesnak adott interjújában megosztotta, hogy bízik abban, hogy győzni fog Biden elnök ellen. Megismételte meggyőződését, hogy közel "100 százalékos" esélye van a győzelemre az országos választásokon.

A Biden elleni esélyeinek megvitatása mellett Trump DeSantis teljesítményét is kommentálta a rendezvényen. A DailyMail.com-nak azt mondta, hogy DeSantis alacsony részvételi arányt ért el, és rosszul szerepel a felmérésekben. Trump azt jósolta, hogy DeSantis hamarosan visszalép a versenytől.

Ezek a merész kijelentések azután hangzottak el, hogy egy amerikai bíró figyelmeztette Trumpot, hogy ne tegyen provokatív megjegyzéseket, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a tanúkat a tárgyalása előtt. Az ellene felhozott vádak között szerepel a 2020-as amerikai választások eredményének megdöntésére irányuló szervezkedés.

Augusztus 1-jén Trump rekordot jelentő harmadik alkalommal vallotta magát ártatlannak négy vádpontban, amelyek a Capitoliumban történt zavargással és a hatalom megtartására irányuló állítólagos tervével kapcsolatosak. Egy augusztus 11-i bírósági meghallgatáson megbeszéléseket folytattak arról, hogy esetleg korlátozzák azt, amit a tárgyalása előtt mondhat.

Tanya Chutkan amerikai kerületi bíró figyelmeztette Trump jogi csapatát, hogy ne tegyen olyan félreérthető kijelentéseket, amelyeket a tanúk megfélemlítésére vagy a potenciális esküdtek elfogultságára tett kísérletként lehet értelmezni. Hangsúlyozta, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket az eljárás integritásának védelme érdekében.

A bíró tisztázta továbbá, hogy bár Trump úrnak, mint minden amerikai állampolgárnak, joga van a szólásszabadsághoz az első alkotmánymódosítás értelmében, ez a jog nem abszolút. Utasította mind a vádlottat, mind a védőügyvédet, hogy ne hozzák nyilvánosságra sem közvetlenül, sem közvetve az érzékeny anyagokat vagy azok tartalmát, kivéve különleges körülmények között.

Trump tárgyalása több hónap múlva kezdődik, az esküdtek kiválasztását decemberre javasolják, így az eljárás nem sokkal újév után kezdődhet meg. A fenyegető jogi kihívások ellenére Trump továbbra is tagadja, hogy köze lenne a január 6-i eseményekhez, amelyek öt halálos áldozatot és több sérültet követeltek, amikor támogatói megrohamozták a washingtoni Capitolium épületét.

(Forrás: Reuters)

Címlapkép forrása: Shutterstock