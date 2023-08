45 új traffipaxot szerelnek fel Budapesten

A lap megkeresésére a rendőrség elárulta, hogy a sebességmérők elhelyezését egyedileg bírálják majd el.

A főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya pedig elmondta, hogy az eszközök telepítésének helyszínét a technikai adottságok és a közlekedésbiztonsági veszélyek figyelembevételével lehet kijelölni:

Ezen technikai adottságok közé tartozik többek között az is, hogy a jelenleg is használt olyan közúti konzolokra lehet felszerelni a kamerákat, amelyek azt elbírják. Valamint az is, hogy az adott konzolon kell lennie a gyengeáramú betáplálási pontnak és olyan optikai hálózatnak, ami a kamera adatainak továbbítását biztonságosan lehetővé teszi.

Emellett azt is elmondták hogy a telepítés helyszíneinek előkészítése már folyamatban van, az első kamerák felszerelésére pedig még augusztus folyamán sor kerülhet.

A kamerák pedig a rögzített adatokat – a két, nemrégiben megrongált Váci úti fővárosi traffipaxhoz kifejlesztett informatikai megoldás alkalmazásával – a fővárosi közúti forgalomirányítási rendszeren keresztül automatikusan továbbítják majd a rendőrség részére.

