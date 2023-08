A fennálló kínai társadalmi rendet is felborította a Barbie-film

A "Barbie" című film kínai bemutatója vitákat váltott ki a feminizmusról és a patriarchátusról, rávilágítva a nemek közötti dinamika összetett helyzetére az országban. A Greta Gerwig által rendezett film, amelynek középpontjában a Mattel ikonikus babája áll, feminista témái miatt figyelmet keltett, ugyanakkor a kínai társadalom különböző rétegei részéről kritikával és ellenérzésekkel is találkozott. Viszont az egyre hevesebb viták a női egyenjogúságról komoly nyomást helyeznek a kínai kommunista pártra is.

A Barbie-film fogadtatása vegyes volt Kínában, de a helyi női nézők így is lakmuszpapírként használták a filmet a potenciális partnerek feminizmushoz és nemek közötti egyenlőséghez való hozzáállásának tesztjeként. Az ázsiai ország közösségi média felületein a nők megosztották partnereik reakcióit a filmre, és ezzel vitákat váltottak ki ezekről a kérdésekről. Yu Yutian, egy pekingi üzleti kommunikációs szabadúszó a Weibón posztolt, amelyben a férfiak "Barbie"-ról alkotott véleményét a nyitottságuk és értékrendjük mutatójához hasonlította. Mindezek pedig annak a leképeződései, hogy Kínában is kezd felszínre törni a nők egyenlőtlenségéből adódó társadalmi feszültség - derül ki az NBC News riportjából.

A feminista aktivizmus és a nemi szerepek változása elleni kormányzati fellépés ellenére Kínában a "Barbie" sok nő körében váltott ki pozitív visszhangot. A filmet dicsérték a női szerepvállalás ábrázolásáért és azért, mert egy magas színvonalú feminista narratívát hozott létre kereskedelmi kontextusban.

A "Barbie" jelentős sikert ért el a kínai jegypénztáraknál, több mint 32 millió dolláros bevételt hozott, bár jelentősen elmarad a több mint 485 millió dolláros amerikai bevételtől.

A film erős teljesítménye a kínai mozikban a vetítések számának növekedéséhez vezetett.

Bár egyes kritikusok szerint a "Barbie" csak felületesen foglalkozik a nemek közötti egyenlőtlenséggel, és felszínesen ábrázolja a feminista koncepciókat, a film mégis heves vitákat váltott ki a feminizmusról és a patriarchátusról az egész világon, de az különösen meglepő, hogy a tradicionális nemi szerepeket támogató kínai állami narratíva mellett is felszínre tört a női egyenjogúság témaköre. A film arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a nőknek egy olyan társadalomban, ahol a nemek közötti előítéletek továbbra is fennállnak, amely különösen jellemző az ázsiai országra.

A film pozitív fogadtatása azt jelezte, hogy Kínában van igény a feminista tartalmakra, és ösztönözte a feminizmus társadalomban betöltött szerepéről szóló vitákat. Magát a "feminizmus" kifejezést azonban különbözőképpen értelmezték, és a viták olyan témákra is kiterjedtek, mint a nők szerepvállalása és identitása - nyilatkozta Tan Jia a Hongkongi Egyetem tanársegédje.

A "Barbie" sikere Kínában a kritikák és ellenérzések ellenére is kiemeli, hogy a feminista narratívák vonzóak lehetnek és befolyásolhatják a populáris kultúrát, ami valószínűleg több befektetést eredményezhet az ilyen projektekbe, és a feminista alkotók számára is lehetőségeket teremt a kínai médiavilágban. Ez pedig a Központi Kommunista Pártra is egyre nyomást helyez, hogy megőrizze az 1,3 milliárd lakosú országban a kényes társadalmi egyensúlyt, amely még mindig patriarchális.

Címlapkép: Emberek sétálnak egy nagy Barbie film promóciós emeleti transzparens felett egy metróállomáson 2023. július 19-én, Hongkongban, Kínában. Forrása: Sawayasu Tsuji/Getty Images.