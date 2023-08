Csúnyán beszólt egymásnak Musk és Zuckerberg

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Elon Musk komolyan gondolná a megbeszélés alatt álló ketrecharcot. A közösségimédia-platformján, a Threads-en közzétett bejegyzésében Zuckerberg kijelentette, hogy ő már javasolt Musknak egy konkrét időpontot az eseményre, de Musk kitérő választ adott - írta meg a BBC.

A két milliárdos fizikai összecsapásának ötlete először júniusban merült fel, és gyorsan jelentős médiafigyelmet kapott. A hónapok óta tartó kölcsönös provokáció ellenére azonban még mindig nem tűztek ki konkrét időpontot az eseménynek, ami sokakat arra késztet, hogy megkérdőjelezzék annak valószínűségét.

A helyzetet tovább bonyolította a Threads júliusi elindítása.

Ez az új üzenetküldő alkalmazás az első héten több mint 100 millió regisztrációt ért el, ami potenciális fenyegetést jelentett Musk saját X platformjára (korábbi nevén Twitter), amely mintegy 350 millió felhasználóval büszkélkedhet. Ez a rivalizálás akkor eszkalálódott, amikor Musk jogi lépésekkel fenyegette meg a Facebookot a Twitter üzleti titkainak állítólagos "jogellenes eltulajdonítása" miatt, amit a Meta hevesen tagad.

Zuckerberg nemrég elárulta, hogy augusztus 26-át javasolta ketrecharcuk időpontjának.

A szokatlan saga szürreálisságát tovább erősítette, hogy az olasz kulturális miniszter nyilvánosságra hozta, hogy megbeszélte Muskkal annak lehetőségét, hogy az eseményt Olaszországban rendezzék meg jótékonysági rendezvényként, "ókori római tematikában".

Zuckerberg azonban csalódottságát fejezte ki Musk elkötelezettségének hiánya miatt, amiért nem sikerült véglegesíteni a terveiket.

Elon nem erősíti meg az időpontot... Ha Elon valaha is komolyan gondol egy valódi dátumot és egy hivatalos eseményt, tudja, hogyan érhet el engem

- írta Threads-oldalán Zuckerberg.

Válaszul Musk az X-en "csirkének" bélyegezte Zuckerberget.

Zuck is a chicken {:url}

Megosztott egy szöveges beszélgetést is, amely állítólag közöttük zajlott, és amelyben azt javasolta, hogy a harcot Zuckerberg Octagonjában - utalva a ketrecharcoknál jellemzően használt nyolcoldalú ringre - tarthatnák, amely a Meta Palo Altóban lévő főhadiszállásán található.

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc