Iskolai vegyeskazánok telepítése: a tűzvédelmi eljárásoknál is egyszerűsít a kormány

Egy frissen társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében a kormány jelentősen egyszerűsítené az iskolákban és közintézményekben a pelletet égető kazánok telepítésére vonatkozó szabályokat. Az előterjesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítja ezeket a beruházásokat, így a településképvédelmi, mérésügyi és tűzvédelmi hatósági eljárásokat is gyorsítópályára tennék.

A kormány még tavaly ősszel, az energiaválság csúcsán döntött arról, hogy az egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével próbálja meg csökkenti az érintett intézmények rezsikiadásait. Akkor főként az volt a terv, hogy vegyes tüzelésű kályhákat, konténerkazánokat telepítenek az iskolákba, óvodákba, közhivatalokba.

Az akkor még létező, az azóta lemondott Palkovics László által vezetett Innovációs és Technológiai Minisztérium be is mutatta az érintett konténerkazánokat, amelyek főként fapelletet égetnének. Már akkor szó volt arról, hogy mivel a berendezéseket központilag bevizsgálják, azokat egyszerűsített eljárás mellett lehet majd telepíteni, de végül az energiaárak kihűlésével párhuzamosan a kályhatelepítési tervek is kihunytak.

Noha már a háború előtti szintet is bőven megjárták a gázárak, valamint az energiapiacok is normalizálódtak, az Orbán Viktor vezette kabinet most mégis könnyítésekről döntene, és leporolta a korábbi terveket: egy hétfőn közzétett belügyminisztériumi rendelettervezet értelmében számos hatósági eljárást, biztonsági vizsgálatot, valamint engedélyeztetési procedúrát egyszerűsítenek, esetleg azokat nem is kell végrehajtani.

Mint azt a tartalmi összefoglalóban írják is:

az előterjesztés célja a kazánok telepítésével kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeknek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja és 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítása, továbbá a különös eljárási szabályok megállapítása

A normaszöveg így megállapítja, hogy a kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az állami épületekben tervezett konténerkazánok és pellettároló konténerek telepítéséhez kapcsolódó hatósági ügyeket. Az ügyintézési határidőket megrövidítik az érintett hatósági eljárásokban, a településképi bejelentési eljárásnak pedig nincs helye.

A rendelettervezet kiemeli a kulturális örökség védelmét és az örökségvédelmi eljárásokra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az érintett ingatlanokra. Bizonyos esetekben az örökségvédelmi bejelentési eljárásokat feloldják vagy módosítják a Beruházásokhoz kapcsolódóan.

Az építési engedélyezési és felügyeleti eljárásokat is egyszerűsítik, a tervezet alapján bizonyos esetekben a hatóságoknak lehetősége van eltérni az építési szabályozás részleteitől, például a beépítési távolságoktól vagy az épületmagasságtól. Mint a szövegből kiderül, a kormány ezzel ösztönözné és megkönnyítené az alternatív fűtési rendszerek gyorsabb bevezetését és telepítését.

Ahogy az a szövegből kiderül, a beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek esetében az alábbiaknál jöhetnek változtatások:

tűzvédelmi hatósági eljárások, mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások, természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások, azok az 1-3. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházáselőkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, az 1-4. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányulóhatósági eljárások.

Valamint az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek listájára is felkerülne a "meglévő köznevelési és más állami építmény alternatív fűtési módra való áttérésekor, a konténerkazán telepítése és kéményének építése, valamint az ahhoz tartozó pellettároló konténer telepítése" elem.

A rendelettervezet hatálya a kiadását követő napon lépne életbe, és a már folyamatban lévő ügyekre is kiterjedne. A társadalmi egyeztetés augusztus 22-ig tart.

A Címlapkép illusztráció, forrása: Trevor Williams via Getty Images