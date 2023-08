Kína világuralomra vágyik, de a Nyugathoz aligha lesznek képesek valaha is felérni

Kína és az általa évtizedekig produkált "növekedési csoda" sokak érdeklődését felkeltette, és a köztudatban az ázsiai ország úgy él, mint amely hamarosan átveszi a világgazdaságban a legmeghatározóbb szerepet az Egyesült Államoktól. Az igaz, hogy Kína néhány évtizeden belül a legnagyobb gazdasággá válhat a világon, de a jelenlegi növekedési tempót látva az USA leelőzése is kitolódott az időben. Kína valójában egy alacsonyan fejlett ország, amely jelenlegi fejlettségi szintjét is annak köszönheti, hogy a Nyugaton meghonosodott gazdasági modellt részben elsajátították, és hogy a nyugati vállalatok hatalmas bizniszt láttak az akkor még végtelenül és olcsó rendelkezésre álló munkaerőben. Csakhogy ez a modell a jelenlegi fejlettséghez volt elég, átfogó szerkezetváltás nélkül nem fognak kilépni a közepes jövedelmi sávból. Jól menedzselt modellváltásra lenne szükség, csakhogy ehhez olyan intézkedéseket kéne meglépni, amelyek a kínaihoz hasonlóan gondolkodó rezsimekben nehezen elképzelhetőek.

Gyenge a kínai gazdaság, végleg véget érhetett a szárnyalás időszaka

Manapság sok szó esik a kínai gazdaság lassulásáról, és múlt kedd reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy az ázsiai nagygazdaság lassulásával távolabb került az Egyesült Államok leelőzése. A kínai gazdaság már tavaly is csalódást okozott, amikor a növekedés jócskán az 5,5%-os – az előző évekhez mérve egyébként szerénynek mondható – kormányzati cél alatt alakult, az éves átlagos növekedés tavaly 3% volt.

A 2022-es gyengélkedést még magyarázza, hogy a kínai vezetés koronavírus-politikája túlságosan bénítólag hatott a gazdaságra, visszafogva a gyártást és a fogyasztást egyaránt. Az igazi aggodalmak azonban akkor ébredtek fel, amikor a kínai gazdaság a zéró Covid politika eltörlése, azaz a gazdasági aktivitást korlátozó politika megszüntetése és az ezt követő járványhullám lecsengése után sem állt talpra.

A gazdaság a második negyedévben mindössze 0,8%-kal növekedett az előző negyedévhez képest (lásd fenti ábra), júliusban pedig már deflációba csúszott az ország, azaz csökkentek a fogyasztói árak. A defláció annak a jele, hogy gyenge a kereslet a gazdaságban, emiatt általában együtt jár a GDP zsugorodásával. Utóbbira egyelőre nem került sor.

A fenti folyamatokat látva az elemzők lefelé módosították növekedési előrejelzéseiket, miután egyébként még felfelé húzták azokat kora tavasszal (az év eleji 5%-os szintről 6% fölé, majd most ismét 5% környékére csökkent az idei előrejelzés mediánja a nagy házaknál). Ami ennél fontosabb kérdés, hogy a kínai gazdaság megtorpanása mennyire lesz átmeneti. Az elemzők most azt találgatják, hogy hol lehet a kínai gazdaság potenciális növekedési szintje. Az nagyon valószínű, hogy a koronaválság előtti évtizedben produkált 6-8%-os éves növekedési tempó mérséklődött, és a konszenzus szerint az idei évtizedben 5% körüli reál-növekedést várhatunk.

A kérdés azért is fontos, mert a kínai (és persze az amerikai) növekedés ütemétől függ, hogy az ázsiai ország gazdasága mikor válik a legnagyobbá.

A keddi cikkben több nominális GDP-növekedési számra is modelleztük az előzést, most ezekre nem térnénk ki külön. Az elemzők többsége szerint az előzés 2035 környékén történhet meg (míg a Covid-évek előtt ezt a 2020-as évtized második felére tették), de vannak – kínai szempontból – pesszimistább elemzők is. A BlackRock szerint a kínai potenciális növekedés éves szinten 3% környékére esik a jelenlegi évtized végére, és bár explicite nem mondták ki, de ilyen pálya mellett nehezen lesz elképzelhető Kína számára az előzés. Nincsenek ezzel egyedül: a Japan Center for Economic Research – aki 2022 decembere előtt még 2033-ra tette az előzést, frissített előrejelzésében egyszerűen annyit írt, hogy az Egyesült Államok leelőzése Kína számára a következő évtizedekben elérhetetlenné vált.

Ahogy korábbi cikkünk végén ígértük, most azt mutatjuk be, hogy mi vezetett a kínai gazdaság lassulásához, és miért gondolják úgy az elemzők, hogy a korábbi évek magas növekedése már nem fog visszatérni.

Valójában nem volt semmilyen növekedési csoda

A kínai gazdaság lassulásának első és legfontosabb oka viszonylag banális: nem lehet évtizedeken keresztül 7-10% körül növekedni, Kínának előbb-utóbb lassulnia kellett. Hogy ezt megértsük, fontos tisztában lenni a gazdasági növekedés forrásaival, ami minden esetben csak két dolog lehet:

a népesség növekedése, vagy

a munkaerő termelékenységének növekedése (ez lehet a technológiai fejlődés vagy tőkebeáramlás miatt).

Kína erőteljes növekedési időszaka a ’80-as évek elején kezdődött, az azt követő három évtizedben a kínai gazdaság éves átlagban végig 10% körül növekedett – egyes közgazdászok ezt nevezik a kínai csodának, a kínai növekedés üteme lepipálta még az ázsiai kistigrisek növekedését is, élükön Dél-Koreával.

Csakhogy nem ennek a növekedésnek a ténye volt természetellenes, hanem az, hogy Kína a nagy növekedés időszakának kezdetekor mennyire fejletlen volt.

A növekedést ekkor mind a demográfiai bővülés, mind a technológiai fejlődés, mind a tőkebeáramlás támogatta, de utóbbi kettő volt meghatározóbb. A ’70-es évek vége és ’80-as évek eleje előtt ugyanis Kína egy klasszikus bezárkózó szocialista ország volt, amelyben nem tudott érvényesülni a piaci logika, és amely a világkereskedelmi körforgásból is kimaradt. 1978-ban azonban Teng Hsziao-ping, a Népzköztársaság első embere meghirdette a „reform és nyitás” politikáját. Bár az akkori kínai vezetés – és a mai teoretikusaik is – „szocialista piacgazdaságként” és „államkapitalizmusként” hivatkoznak a kínai gazdasági modellre, ezek inkább politikailag motivált frázisok a nyugati gazdasági berendezkedéstől való megkülönböztetésre.

Valójában a kínai vezetés (amely a gazdaságszervezési elveket tekintve csak nevében kommunista) 1978-ban épp a szabadpiaci logika, a piaci elosztás mechanizmusát engedte be az addig elzárt gazdaságba, a Nyugaton és más piacgazdaságokban elterjedt technológiák váltak hozzáférhetővé. Egy nagyon leegyszerűsítő példával élve: el tudjuk képzelni, hogy milyen termelékenység-növekedéssel jár, ha a kínai mezőgazdaságban dolgozók – akik akkor még nagyon nagy arányát tették ki a népességnek – kézi aratás helyett elkezdenek kombájnt használni.

Röviden-tömören: Kína gyors fejlődését a kezdeti szakaszban nem más, mint a természetes felzárkózás eredményezte.

A konvergencia elmélete szerint minél nagyobb egy gazdaság fejlődésbeli lemaradása, annál gyorsabb felzárkózásra képes, ha hirtelen bekapcsolódik a világgazdasági körforgásba, integrálódik a fejlettebb gazdaságok rendszerébe. Ehhez még tudás sem kell: a külföldön már tömegesen rendelkezésre álló technológiákat egyszerűen csak meg kell honosítani, és ezáltal ugrásszerű termelékenység-növekedés érhető el a kezdeti szakaszban. És Kína lemaradása nagyon nagy volt.

Egy ponton túl ez már nem elég

Kína növekedését a meglévő technológiai adaptációkon túl támogatta a nyugati vállalatok megtelepedése is. Amikor például a nagy amerikai technológiai vállalatok és az európai autóipari vállalatok gyártelepeket létesítettek Kínában, az országban még bőségesen rendelkezésre állt az olcsó munkaerő, és az átmenet, amely során a másodlagos szektor (ipar) súlya nő az elsődleges szektor (mezőgazdaság) rovására, még javában folyamatban volt. Vagyis a nyugati tőkeimport még jókora lökést volt képes adni a kínai fejlődésnek. A kínai kormány ezt jelentős infrastrukturális támogatásokkal fejelte meg, amelynek multiplikatív hatása a fejlettség korai szakaszában még számottevő volt (az építőipari fejlesztések keresletet teremtenek a gazdaság egyéb ágazataiban is).

A probléma viszont az, hogy a fenti modell csak egy bizonyos, nem túl magas fejlettségi szint eléréséhez elég.

Azzal, hogy Kína 1978-ban megnyitotta határait a nyugati technológiák és tőke (ne gondoljunk bonyolult dolgokra: mezőgazdasági gépek, gyártósorok, szállítóeszközök, gyártási technológiák stb.) előtt, valamint azzal, hogy becsatlakozott a globális értékláncokba, leszedte az alacsonyan függő gyümölcsöket. Ha a fenti konvergencia elméletből indulunk ki, akkor az is törvényszerű, hogy a fejlettebb országok technológiáinak adaptációja a lemaradás nagy részét segít ledolgozni, de nem az egészet: hiszen a technológiai fejlődésben a felzárkózó ország csak követi a fejletteket, de nem jár élen a technológiai kifejlesztésében. Ennélfogva fejlettségben mindig le lesz maradva, és amikor a különbség nagy részét ledolgozta, a fejlődés egy ponton lelassul, majd meg is állhat (Nyugat-Európa és Japán fejlettségbeli lemaradása például egy ideje nem csökken az Egyesült Államokhoz képest).

Kína most abban a szakaszban van, amikor a felzárkózása lelassul. Arról még semmiképp nem beszélhetünk, hogy a felzárkózása megállna, hiszen amennyiben a potenciális GDP-növekedés még mindig 5% környékén van, az jóval meghaladja az Egyesült Államok 2-3% közötti potenciális GDP-növekedési szintjét (Nyugat-Európáról nem is beszélve, ahol ez még alacsonyabb). Kína esetében – ahogy azt fent írtuk - nem is az a meglepő, hogy eddig gyors növekedést mutatott, hanem az, hogy

a felzárkózása talán túl korán lassult le – fejlettségbeli lemaradása a Nyugathoz képest ugyanis még mindig tetemes.

Persze nem tudjuk, hogy a potenciális növekedés valóban megragadt-e 5%-nál, az elemzők viszont egyelőre ezt a számot látják reálisnak (már aki, hiszen ahogy fent írtuk, vannak ennél pesszimistább előrejelzések is). Amennyiben az 5%-ot hosszú évekig tartani tudja még Kína, úgy fejlettségbeli lemaradása is csökkenni fog, de az igazi veszély rájuk nézve az, hogy a felzárkózással együtt a növekedési ütem is lassulni fog. Ha a (nominális) GDP-növekedés magasabb lesz, mint az Egyesült Államokban, akkor az áhított utolérés előbb-utóbb megtörténik, de még ezen a ponton is csak azt mondhatja el Kína, hogy az 1,3 milliárd lakosa pont annyi hozzáadott-értéket képes termelni, mint az USA – azaz egy kínai értelemszerűen sokkal kevesebbet termel majd, mint egy amerikai. Geopolitikai szempontból a gazdaság mérete a meghatározó, az életszínvonal emelkedése azonban a fejlettséggel jár együtt. Ha Kína közepesen fejlett ország marad, az rengeteg hátrányt jelenthet majd számukra az USA-val szemben, kezdve a Nyugat demográfiai elszívóerejétől a potenciális társadalmi feszültségekig.

Mindez egyelőre csak találgatás, nem látjuk előre, hogy a jelenlegi lassulás mennyire lesz állandó, és hova fog kifutni. Egy dolog biztos: a fenti két tényező (demográfiai növekedés és termelékenység-növekedés) közül most egyik terén sem jók az ország kilátásai.

Előbb fogy el a népesség, minthogy meggazdagodna

Nem nehéz belátni, hogy a népesség növekedése miért járul hozzá a gazdaság növekedéséhez: több ember többet termel és fogyaszt. Kína népessége a múlt század utolsó évtizedeiben még gyorsan nőtt, és az akkori nyitás, piacgazdaságra való áttérés egy időben történt ezzel – tehát a növekedést támogatta a termelékenység-növekedés és a demográfiai növekedés is. Régóta ismert axióma, hogy a gazdaság fejlődésével együtt a népességnövekedés is leáll (ez látszik Japánban, Nyugat-Európában, de az USA-ban nem, ott a bevándorlás miatt nő főleg a népesség).

Kína problémája az, hogy a népességnövekedés megállt, mielőtt az ország meggazdagodott volna.

2022-ben Kína népessége már csökkent, és immár nem Kína a világ legnépesebb országa, hanem India. Nagyon valószínű, hogy nem átmeneti csökkenésről van szó, a népességnövekedés ugyanis folyamatosan lassult az előző években. A megélhetési költségek emelkedése, a gyenge társadalmi mobilitás, a korábbi egy-gyermek politikai miatt eltolódás a nemek arányában, valamint a fejlődéssel együtt bekövetkező életstílus-változás mind hozzájárulnak a kedvezőtlen demográfiai fordulathoz. A borús demográfiai kilátások jelentik az egyik legfőbb tényezőt a növekedési kilátások lefelé módosítása mögött a nagy elemzőházak részéről. Csak néhány az előrejelzések közül (hozzátéve, hogy ezeket az előrejelzéseket nagy bizonytalanság övezi):

az ENSZ becslése szerint Kína jelenleg 1,3 milliárd fős népessége 2080-ra 1 milliárd, 2100-re 800 millióra csökken, miközben az USA-é 400 millió főre nő – azaz Kína már „csak” kétszer akkora lesz, mint legfőbb geopolitikai riválisa.

Szintén az ENSZ becslése, hogy 2050-re a lakosság 38,8%-a 60 évnél idősebb lesz, ez 2020-ban 17,8% volt.

A munkaképes korú népesség már rég tetőzött, a 15 és 64 év közöttiek száma valamivel 1 milliárd fő alatt érte el a csúcsát már 2015-ben, azóta folyamatosan csökken.

Eközben az Egyesült Államok népessége nő, ami rendkívül ritka a fejlett országok között, vagyis a demográfiai tényezők az USA-t segíteni fogják a globális geopolitikai és gazdasági versengésben, míg Kínát hátráltatni fogják. (Azt persze nem tudjuk, hogy ez a két ország meddig lesz riválisa egymásnak, meg egyébként is a fent bemutatott forgatókönyvekben beláthatatlan időtávról van szó).

A munkaképes korú népesség csökkenése amellett, hogy hátráltató tényezőként hat majd a gazdasági növekedésre, terhet helyez majd az egyébként is roppant alulfejlett kínai ellátórendszerre, nyugdíjrendszerre és a közszféra pénzügyeire is. Mivel Kínában továbbra sincs nagy jólét, az öngondoskodás lehetőségei is korlátozottak, vagyis a későbbiekben ebből társadalmi feszültségek is keletkezhetnek. Ez visszafogja a fogyasztási hajlandóságot, és az elöregedő társadalom komoly probléma: ez egy öngerjesztő folyamat, amely Kínában erősebb lehet, mint Japánban volt, utóbbi helyen ugyanis van kiterjedt nyugdíjrendszer.

Az országban már a munkanélküliség is alacsony, azaz arról sincs szó, hogy a népességen belül jelen lenne egy nagy arányú munkaerő-tartalék, akiknek a munkaerőpiaci bevonása néhány évig-évtizedig ellensúlyozná a népesség csökkenésének negatív hatásait a gazdaságra nézve. Magyarul: a dolgozók létszámát nem lehet tovább növelni, csak importált munkaerővel.

A demográfiai helyzetet nem segíti a bevándorlást nem kimondottan támogató politikai irányvonal, miközben az egyéni szabadság súlyos korlátozása miatt az ország egyébként sem annyira vonzó célpont a bevándorlás tekintetében, mint a nyugati országok. Ennél vannak súlyosabb bajok is, ugyanis a társadalmon belül is nehéz a lakóhelyváltás, egyáltalán, a társadalmi státuszban történő előrelépés, a vidéki és városi népességnek eltérő jogaik vannak, a Kínán belül lakhelyet váltók számos nehézséggel néznek szembe. Ilyen körülmények között a kínai vezetés hiába ösztönzi immár a gyerekvállalást, a családalapítás a kínaiak egyre szélesebb rétege számára vált kevésbé vonzóvá.

Az állam pénzelte a fejlődést, de a lehetőségei beszűkültek

Az előző évek magas növekedéséhez a kínai állami vezetés is erőteljesen hozzájárult az ipartámogató politikájával, állami beruházásokkal és a magánberuházások ösztönzésével. A koronaválság előtti évtizedekben a 8% körüli GDP-növekedésből nagyjából 3%-pontot tett ki az építőipar növekedése, amelynek a GDP-n belül ma is irreálisan nagy az aránya, sokkal nagyobb, mint a többi nagygazdaságban. Az építőipari beruházások minden szempontból kapóra jöttek a kínai vezetésnek: a fejletlen infrastruktúra fejlesztése javította a termelékenységet, az építkezések azonnal is nagymértékben megjelentek a statisztikai adatokban, vizuálisan is látható vált általuk a fejlődés, és a hatalomhoz közel álló erőcsoportokat is ki lehetett vele szolgálni (nem csoda, hogy a populista erők más országokban is előszeretettel élénkítenek az építőipari fejlesztéseken keresztül).

A fejletlenség korában az építőipar felduzzasztása tipikusan alacsonyan függő gyümölcs volt. Csakhogy ezeket a kínaiak már mind leszedték. Már a kétezres években is feltűnő volt, hogy az építőipari termelésbővülés – bár azonnali hatásként megjelenik a GDP-növekedésben – nem teremt tartósan értéket, a soha meg nem térülő beruházásoknak nem volt már tovagyűrűző hatása a gazdaságban. Az eladósodottság növekedéséhez viszont jelentősen hozzájárultak.

Ennélfogva kínai szempontból örvendetes, hogy Hszi Csinping szemlátomást nem kíván többé ezzel az eszközzel élni, az építőipari vállalatok megmentésére és állami ösztönzőkkel való további hizlalására kevésbé lehet számítani. Noha ezzel meg tudja akadályozni a kínai vezetés egy nagy lufi kialakulását, az építőipar növekedése hiányozni fog az éves statisztikákból: ha a GDP-növekedésből évente 3%-pontot tett ki ez a szektor, akkor ennyivel mindenképp kisebb lesz az éves növekedés, ha a szektor nem bővül. Az építőipari élénkítés elhagyása persze nem lesz könnyű, mivel nemcsak a gazdasági, hanem a politikai struktúrában is nagy volt a szektor szerepe, az állami vállalatok és helyi kormányok, hatalomhoz közeli fontos személyiségek egyik fontos kifizetőhelyévé vált, a kifarolás tehát politikai kockázatokkal járhat.

Pedig nem nagyon van választása a kormánynak: nemcsak azért, mert a további improduktív beruházások már csak a lufit gerjesztenék, miközben magasabb potenciális növekedést nem hoznának, a magánszféra eladósodottsága miatt sincs már nagyon tér a szektor jelentős növekedésére. Az IMF adatai szerint az ország teljes eladósodottsága (tehát a háztartások, kormányzatok és a vállalati szféra adóssága együtt) 2010-ben 172% volt GDP-arányosan, ez 2021-re GDP-arányosan 265%-ra nőtt. Ebből legnagyobb részt a magánszektor eladósodottsága tette ki. Megalapozott volt tehát, amikor

Hszi Csin-ping elnök explicite kijelentette, hogy az ország nem a mindenáron történő növekedést fogja kergetni, hanem minőségi növekedésre akar áttérni.

Ez önmagában szükséges és jó irány, de ehhez jelentős erőfeszítésekre van szükség – és a siker még így sem garantált.

Innen már csak kemény munkával lehet érdemben tovább fejlődni

A veszély Kína számára most az, hogy a további fejlődéssel a növekedési ütem még jobban lelassul. Ahhoz, hogy ezt elkerüljék, alapvető modellváltásra lenne szükség – de rövid távon az is segítene, ha néhány megmaradt alacsonyan függő gyümölcsöt leszednének. Az egyik ilyen a már fent említett társadalmi mobilitást korlátozó tényezők eltörlése, a bevándorláspolitika felülvizsgálata. Emellett a munkaerő zsugorodását átmenetileg ellensúlyozhatnák azzal, hogy az alacsony nyugdíj-korhatárt (nők esetén 55 év, férfiaknál 60 év) megemelnék. Persze ez utóbbinak már lehetnének politikai következményei társadalmi elégedetlenség formájában.

Eggyel nehezebb, de technikailag még könnyen megvalósítható lépés lenne, ha a kínai vezetés nagyobb teret engedne a magánszféra innovációjának. Ehhez a vállalatok ellenőrzéséből kéne visszavenniük, és mérsékelni kéne a kínai állam szerepét az egyes iparpolitikákban (noha a kínai gazdaság alapjaiban a piacvezérelt kapitalista rendszerre épít, a kormány szerepe a gazdaságszervezésben sokkal meghatározóbb, mint a nyugati országokban, vagy Japánban, Dél-Koreában). Ezen a téren vegyesek a tapasztalatok: Hszi elnök egyrészt az utóbbi időben épphogy fokozta a szigort a produktív technológiai és oktatási ágazatokban, másrészt viszont legfrissebb kormányzati csomagjukban épp a magánvállalatok kisebb ellenőrzését helyezték kilátásba - egyelőre konkrétumok nélkül. Ha utóbbi nem is valósul meg, az mindenképp jó jel, hogy a kínai vezetés tisztában van a magánvállalatok ellenőrzésének és az állami vállalatok nagy súlyának hatékonyság-romboló hatásaival.

A vállalati szféra számára a nagyobb szabadság biztosítása már hatalomtechnikai okokból kényes terep a Kínai Kommunista Párt számára, nem még az olyan intézkedések, mint az állami bürokrácia csökkentése, a kiszámítható joggyakorlás, és az egyéni szabadság biztosítása, amelyek így vélhetően szóba sem jöhetnek a vezetés részéről. Holott ezek is javítanák az általános vállalkozási és gazdasági környezetet, és nagy szükség lenne rájuk ahhoz, hogy Kína ki tudjon lépni a közepes jövedelmű országok köréből. Nem ismerünk ugyanis olyan fejlett gazdaságot, ahol az állami hatalomgyakorlás ilyen mértékben kiterjed a lakosságra és a vállalati szférára, mint Kínában.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a sokak által várt kormányzati fiskális élénkítőcsomag nem biztos, hogy jó irány lenne, épp a fentiek miatt. Persze egy jól kalibrált csomag akár tartós hatást is gyakorolhat a keresletre, de ha megint improduktív kínálatösztönző lépéseket sikerül csak összehozni, az aligha hoz érdemi és tartós hatást, és csak növelné a kínai magánszektor függését az állami beavatkozásoktól. A monetáris politikai élénkítésnek viszont lehet némi hatása a keresletre, a kínai jegybank jelenleg épp kamatcsökkentést hajt végre. Persze a monetáris transzmisszió is hatékonyabb lenne, ha a kínai pénzpiac a jelenleginél liberalizáltabban működne. A kínai pénzügyi szektor nemcsak a saját gazdaságuk finanszírozását nem képes problémamentesen megoldani, de Kína ambícióját a vezető szerep megszerzésére a nemzetközi pénzügyek terén is erősen hátráltatja.

Végtelenségig lehetne sorolni a kínai vezetés tennivalóit, de a legnagyobb gond az, hogy a tartós felzárkózáshoz nem kis lépésekre, hanem alapvető modellváltásra lenne szükség.

Jól vezényelt átalakulásra van szükség

A kínai gazdaság fejlődését, az elsődleges szektor túlsúlyától a másodlagos szektor súlyának növeléséig tartó átmenetet, a szegény országból közepesen fejlett gazdaságba történő átmenetet könnyű volt lebonyolítani. De ahhoz, hogy a harmadlagos szektor súlya a fejlett országokhoz jellemző szintre nőjön, és hogy ezáltal Kína gazdag országgá váljon, már több erőfeszítésre és tudásra van szükség.

A jelenlegi kínai modell a nyugati tőkeimport által felfejlesztett ipari termelésre, jelentős exporttöbbletre épül. Ez a modell predesztinálja a közepes fejlettséget, az ipari termelés hozzáadott-értéke ugyanis alacsony (ezért nincs értelme önmagában közgazdasági szemmel az amerikai és európai újraiparosítási törekvéseknek, de ez most nem tartozik ide). A modern szolgáltatószektor kialakításához viszont a kínai lakosság nem kellően fizetőképes. A jelenlegi modellben a GDP-ből a háztartások túlságosan csekély arányban részesülnek, a lakossági fogyasztás 2021-ben a GDP 38%-át tette ki, miközben a globális átlag 63%. A kínai vezetés igyekszik áttérni egy fogyasztás-vezérelt növekedésbe, de ehhez az is kell, hogy a korábbi modellt – legalább részben – visszabontsák, hiszen az a fejlettségi szint, amelyet a jelenlegi modellben Kína elérhet, nem lenne mérhető a gazdag országok szintjéhez. Ahogy egyre konvergál ehhez, a gazdaság növekedése tovább fog lassulni. Szerkezeti váltásra lenne szükség, hogy az elérhető fejlettségi szintje is nőjön, de ez nem egyszerű feladat.

Paradox módon segítséget nyújthat ehhez nekik, hogy az iparvállalatok exodusa magától is megindult. A Kínában működő nyugati vállalatok egyre nagyobb hányada települ át Bangladesbe, Vietnamba, Thaiföldre, Indiába – akik örülnek ezeknek a beruházásoknak, hiszen ők a fejlődés egy korábbi szakaszában járnak. Ehhez segítséget nyújt még a Nyugat – főleg az USA – gazdasági hadjárata Kína ellen. Valójában a termelés áttelepítése Kína számára kapóra jöhet, ha az így felszabaduló munkaerő magasabb hozzáadott-értékű ágazatokban helyezkedik el, de utóbbira semmi garancia nincs. Másrészről az amerikai-kínai hidegháború jelentős hátráltató tényező is Kína számára, hiszen épp azt a tudástranszfer-áramlást lassítja, amely fontos lenne a magas hozzáadott-értékű ágazatok kiépüléséhez.

És itt értünk el a legfontosabb kérdéshez. Amint az a fentiekből látszik, a kínai gazdaság magasabb fejlettségi pályára történő állításához szükséges intézkedések nagyjából széles körben ismertek, hiszen ugyanezt az utat járta be a fejlett Európa és az Egyesült Államok is. Látszólag a kínai vezetés is tisztában van azzal, hogy mire lenne szükség a meggazdagodáshoz.

De a hatalomféltő autoriter vezetésnek épp az a legfőbb jellemzője, hogy irracionális és kiszámíthatatlan.

Az orosz, török, dél-amerikai és közel-keleti rezsimekhez képest a kínai vezetés mérsékeltnek, célracionálisnak és kimértnek tűnhet, de ne feledjük: a Kínai Kommunista Párt identitásának legfőbb eleme, hogy az ország feletti hatalmat minden áron megőrizze. Egy ilyen rezsim bármikor képes romboló intézkedéseket hozni, nem törődve a gazdasági környezetre gyakorolt hatásokkal. Ha például Kína egyszer a közeljövőben megtámadja Tajvant – amely az elemzők szerint elkerülhetetlennek tűnik -, akkor már az ebben cikkben leírt összes okoskodás teljességgel hiábavaló lesz, hiszen nem az lesz a kérdés, hogy Kínának milyen jól kivitelezett intézkedéseket kell hoznia ahhoz, hogy fejlett országgá váljon, hanem az, hogy mit tegyen azért, hogy megússza a gazdasági rendszere összeomlása nélkül. Láttuk ezt Oroszország esetén is, akik bár a jelenlegi ismereteink szerint sikeresen kezelték a gazdaságuk válságát, messze nem voltak annyira beágyazva a világkereskedelembe, mint Kína. Ennélfogva az ukrajnai háború utáni elszigetelésük is könnyebb volt, a Nyugat többé-kevésbé fájdalommentesen szankcionálhatta őket. Ha a Kínai gazdaságot érné sokk, azt viszont az egész világ megérezné – sőt, már a jelenlegi lassulását is megérezzük.

Egy fejlettebb, gazdagabb – de egyben szabadabb és nyitottabb – jövőbeli Kína mindannyiunk érdeke. De sajnos egyelőre nem látszik, hogy ezek egyike is megvalósul a jövőben.

Címlapkép forrása: Getty Images