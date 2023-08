Holnap eldől, recesszióban ragadt-e Magyarország

A második negyedévben véget érhetett a magyar gazdaság recessziója, de az idei növekedés így is elmarad a kormányzati várakozásoktól - ez rajzolódik ki a szakértők Portfolio számára küldött előrejelzéseiből, melyek a szerdán megjelenő GDP-adat előtt készültek.

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,3%-kal meghaladhatta az előző negyedéveset, ezzel véget ért a recesszió - legalábbis a közgazdászok által adott előrejelzések konszenzusa (mediánja) szerint. A szakértők csupán negyede számít további visszaesésre - ezzel négy negyedévre nyúlna tovább a recessziós időszak -, háromnegyedük már a tendencia megakadására, pozitív GDP-adatra számít.

Ugyanakkor éves alapon továbbra is visszaesés várható: a második negyedévben a GDP 1,3%-kal alulmúlhatta az egy évvel korábbit.

Látszólag ellentétes mozgást mutat a kétféle mutató: az éves index 0,9%-os zsugorodásról süllyed tovább -1,3%-ra, eközben viszont negyedéves alapon három negyedév visszaesés után jön végre újra növekedés (lásd fenti ábránkat). A kétféle index közötti ellentmondás egyszerűen feloldható: az előrejelzők szerint a magyar gazdaság élénkülhetett a második negyedévben, de ennek mértéke elmarad a tavalyi (választási élénkítéstől is hajtott) második negyedévtől, ezért az éves mutató még lefelé tart.

A mezőgazdasági kibocsátás tavalyi mélyponthoz képest mért visszapattanása ellensúlyozhatta az ipari termelés és a szolgáltatások további visszaesését - ad magyarázatot a növekedési fordulatra Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője. A kiskereskedelmet a reálbérek csökkenése húzta vissza, azonban a visszaeséshez a háztartások óvatos költekezése is hozzájárult. Az ipar alágazatai közül az energiaárak tavalyi robbanása negatívan érintette az energiaigényes ágazatokat (például vegyipar, műtrágyagyártás, fémipar, gumi-, műanyag-, nemfém ásványi anyagok gyártását), egyes szereplők átmeneti leállásra, vagy termelés visszafogásra kényszerültek. Emellett az élelmiszerek iránti belső és külső kereslet csökkenése az élelmiszeriparban is visszaeséshez vezetett. Ezzel szemben a beszállítói problémák enyhülésének köszönhetően jól teljesített a járműgyártás, illetve az akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetően a villamosberendezés gyártása is húzóágazat volt.

Hasonlóképpen fogalmaz Virovácz Péter is, aki szerint a második negyedéves GDP-adatoknak érdemes lesz majd a mélyére nézni, hogy a valós gazdasági képet felderíthessük. Az ING Bank szakértője szerint mindenki talál majd kedvére való statisztikát a saját narratívájához, legyen az ember akár optimista, akár pesszimista. Egyrészt várhatóan véget ér a technikai recesszió Magyarországon, de nem ám csak úgy ímmel-ámmal, hanem vélhetően egy nagyon erőteljes negyedév/negyedév növekedéssel.

A technikai recesszió végét egyértelműen a mezőgazdaság teljesítményének köszönhetjük.

Az időjárás rendkívül kegyes volt eddig, így vélhetően nagyon nagy mértékű negyedéves bázisú növekedést láthatunk majd. Ennél is drámaibb lehet az agrárium éves bázisú növekedéshez való hozzájárulása: a tavalyi rendkívül gyenge év után egy ilyen szerencsés évkezdet akár soha nem látott mértékű pozitív hozzájárulást generálhat az év/év GDP-növekedés tekintetében. Ezzel szemben az érme másik oldalán ott áll majd a belső kereslet összeesése miatt tovább zsugorodó építőipari és ipari teljesítmény, miközben a szolgáltatószektor enyhe pozitívra várt növekedése csak némi kozmetikát jelent majd.

De hiába a meglehetősen erős visszapattanás 2023 második negyedévében, hiszen a tavaly évi bázis rendkívül magas lesz. 2022 első felében ugyanis a rendkívüli kormányzati transzferek nagymértékben fűtötték a gazdaságot, főleg a belső kereslet oldalán - mondja Virovácz. A bázishatás következtében még mélyebb is lehet az éves bázisú visszaesés mértéke, mint az első negyedévben.

A belföldi fogyasztáshoz kötődő ágazatok továbbra is gyengélkednek, ugyanakkor az erősebb forint és az alacsonyabb külföldi infláció kedvezően hathatott néhány ágazatra (utazásközvetítés, kölcsönzés) - mondja Becsey Zsolt, az Unicredit vezető közgazdásza, aki hozzáteszi: a fekete ló ismételten az egészségügy lehet, ami az előző negyedévben nagy hatékonyságjavulást jelentett. Ennél az ágazatnál érdekes lesz megtudni, hogy az első negyedévben látott eredmény csak egy egyszeri hatás, vagy a magánegészségügyi szolgáltatók teljesítményével egyre jobban megtámogatott ágazat ismételten képes lesz-e felfelé húzni a gazdaságot.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2023. q2 éves 2023. q2 negyedéves 2023. éves átl. 2024. éves átl. Árokszállási Zoltán Equilor -1,4 0,3 0,2 3,0 Becsey Zsolt Unicredit -1,2 0,3 0,2 3,7 Eppich Győző OTP elemzési központ -1,9 -0,2 -0,6 2,0 Huber Judit / Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 0,0 0,3 1,1 4,3 Kiss Péter Amundi -1,9 -0,3 -0,4 2,5 Nagy János Erste Bank -1,4 0,5 0,5 3,8 Suppan Gergely MBH Bank -0,5 1,1 1,0 4,3 Virovácz Péter ING Bank -1,2 0,8 0,4 3,1 konszenzus (medián) -1,3 0,3 0,3 3,4 Forrás: Portfolio

Vannak óvatosabb szakértők, akik szerint a recesszió még a második negyedévben is kitartott, és csak a második félévben indult el a növekedés. Az OTP és az Amundi közgazdászai, Eppich Győző és Kiss Péter véleménye abban is egyezik, hogy 2023 egészében is fél százalék körüli visszaesés várható. Ezzel ők a leginkább pesszimisták, mert ugyan a megkérdezett elemzők közül senki nem számít arra, hogy a kormányzati 1,5%-os növekedési előrejelzés (2023 éves átlagában) megvalósul, ám a többség úgy gondolja, hogy a minimális cél, hogy pozitív tartományba emelkedik a mutató, összejön.

A piac által 2023-ra várt 0,3%-os éves átlagos növekedéshez is erőteljes élénkülés kell a második fél évben, hiszen, az első fél évben még 1% körüli visszaesés lehetett. A kilátások egyébként enyhén romlottak az előző felmérésünk óta, a negyedévente végzett felmérésünk szerint az elmúlt két évben csak egyszer voltak borúlátóbbak a szakértők.

Címlapkép forrása: Getty Images