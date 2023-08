Nincs megállás, további drágulás jön a hazai kutakon

Szerda után péntektől ismét többet kell fizetnie a hazai benzinkutakon az autósoknak, ezúttal azonban csak a benzin ára emelkedik.

Folytatódik az emelkedés

A holtankoljak.hu információ szerint péntektől csak a benzin ára fog változni, ugyanis annak nagykereskedelmi árát emelik bruttó 5 forinttal. A gázolaj ára azonban várhatóan a héten már nem változik.

Ezt követően az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hét második felében:

95-ös benzin: 641 Ft/liter

Gázolaj: 645 Ft/liter

A mostani emelkedéssel együtt a májusi lokális mélypont óta a benzin 15,5, (88 forintos), a dízel pedig már 19 százalékkal (103 forint) drágult.

A mostani árváltozással pedig ismét szűkül majd a benzin-dízel olló, péntektől mindössze 4 forinttal kerül majd többe a gázolaj, mint a benzin.

Kérdőjelek az európai dízelpiacon

Az elmúlt hónapokban, különösen júliusban egyre inkább növekedni kezdtek az ellátási rendszerrel kapcsolatos bizonytalanságok az európai dízelpiacon, miután júliusban több európai országban is finomítói leállások voltak, valamint alacsonyabb volt az import a Perzsa-öbölből is, ezek pedig együttesen a fizikai piac szűküléséhez vezettek, ami az európai benchmark termékárak alakulásán is meglátszik, hiszen

május óta már mintegy 37 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Az európai bechmark termék árának emelkedése pedig fokozatosan a hazai kiskereskedelmi árakban is egyre inkább megjelenik.

Mi a helyzet az olajárakkal?

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára továbbra is meredeken emelkedik. Június vége óta pedig már mintegy 20 százalékkal került feljebb a jegyzés.

A Nemzetközi Energiaügynökség (EIA) szerint pedig az árak még tovább is emelkedhetnek különösen akkor, ha az OPEC+ tagok, különösen Szaúd-Arábia, valamint Oroszország tovább folytatják a termeléskorlátozást.

Emellett szintén fontos megjegyezni, hogy várhatóan az idei évben a világ olajfogyasztása is rekordszintre emelkedik majd az EIA várakozásai szerint.

A forint gyengülése is szerepet játszik

Ugyancsak rendkívül fontos tényező a hazai üzemanyagok áránál a forint-dollár devizapár alakulása. A hazai fizetőeszköz pedig az elmúlt napokban ismét gyengülni kezdett a dollárral szemben, ami egyúttal a hazai piacon a dollárban denominált olaj árának emelkedését jelenti.

Címlapkép forrása: mammuth via Getty Images