Szinte semmi sem segíti az anyák visszatérését a munka világába

Nem csak a rendkívül bonyolult munkajogi szabályozás, hanem a vállalkozások rugalmatlansága és - jórészt indokolatlan - félelmei is akadályozzák, hogy gyermekvállalás után a nők könnyedén visszatérjenek a munkaerőpiacra.

Babaszoba, vállalati óvoda, a magánbölcsődei elhelyezés támogatása, 50%-nál is magasabb női vezetői arány, 16 hét apaszabadság a szülés után, csoportos coaching az újdonsült anyukáknak és apukáknak a munka-magánélet sikeres összehangolásáért. Rengeteget tehet egy munkáltató a kisgyermekes kollégák jóllétéért, a tapasztalatok szerint mégis kevesen fordítanak időt, energiát erre. Pedig az egyre fokozódó munkaerőhiányban lépéselőnyre tehetnek szert azok a cégek, amelyek minden életszakaszban támogatják alkalmazottaikat.

“Magyarországon is egyre több a valamilyen családbarát címmel rendelkező munkaadó, sajnos azonban egy ilyen elismerés sem feltétlenül jelent biztosítékot arra, hogy például a szülés után visszatérő anyukáknak könnyű lesz a dolga” - véli Repka Ágnes, munkajogi szakokleveles tanácsadó, HR-szakértő.

Családbarátnak nem elég látszani, annak is kell lenni

Egyes vállalkozások mindössze PR- és kommunikációs célokra használják a családbarát címet, a szervezet működését valójában nem hatja át ez az odafigyelő gondolkodásmód. Az elnyert kitüntetést “kiteszik az ablakba”, honlapra, feltüntetik álláshirdetéseiken, de ha az élet úgy hozza, nem foglalkoztatják vissza a gyesről, gyedről visszatérni szándékozó kismamákat. Másutt érdemi próbálkozások és megvalósult jó ötletek kísérik a családbaráttá válás folyamatát, de ezeknek mindig van egy vagy több kerékkötője. Mégpedig az, hogy néhány vezető nem tud és nem is akar azonosulni a célokkal, így a ténylegesen családbarát működés nem épül be a vállalat mindennapi rutinjába.

A valóban éllovas munkáltatók hosszú távon, mindkét szülő helyzetét figyelembe véve vezetnek be újabb és újabb innovatív intézkedéseket, és működtetik családbarát politikájukat.

Tisztában vannak vele, hogy egy nő nem lesz mindig várandós és a kisgyermekek óvodába, iskolába mennek, felnőnek - ha pedig ők ezekben az években is támogatják a szülőket, azok akár több évtizeden keresztül megbízható, lojális munkatársaik lesznek, mert értékelik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket ezekben a korántsem könnyen menedzselhető években értük tettek.

Miért fontosak a nők a munkahelyeken?

Az üzleti életben számszerűsíthető előnyökkel jár a nők foglalkoztatása, akik jellemzően empatikusak, megbízhatóak, pontosak, kitűnően kommunikálnak és a multi taskingban is erősek. Kompromisszumkészségük, rugalmasságuk, nyitottságuk nem csak a belső konfliktusok kezelésében jelenthet nagy segítséget, hanem a külső kapcsolatok építésében, az ügyfél- és partnerkezelésben is. Könnyebben fogadják be az újonnan érkezőket - legyen szó munkatársakról, vezetőkről vagy éppen a megszokott rutint felváltó eljárásokról.

Szociális skilljeik hozzájárulhatnak az együttműködések zökkenőmentesebbé tételéhez, a nézeteltérések gyorsabb, hatékonyabb rendezéséhez. Tudományos kutatások igazolják, hogy minél színesebb egy munkahelyi csapat, azaz minél többféle gondolkodású, hátterű, vallású, nemű, életkorú tagja van, annál innovatívabb és jobb válaszokat képes adni a kihívásokra. Az így létrejövő szervezet alkalmazkodókészebb, reziliensebb, toleránsabb, nyitottabb, ezáltal potenciálisan sikeresebb a zártabb, homogénebb csapatoknál. A nők foglalkoztatása mellett szóló érv az is, hogy Magyarországon jelenleg jelentős személyijövedelem-adó kedvezmények illetik meg a 30 év alatti, illetve a négy- vagy többgyermekes anyákat.

Magyar munkajogi útvesztő

Vélhetően senkinek nem lesz azonban könnyű dolga, ha vissza szeretne térni a munka világába. Főként azért, mert a hazai munkajogi szabályozás rendkívül bonyolult, és az elmúlt években is gyakran változott. Ezért például a mikro-, kis- és középvállalkozások zöme a tapasztalatok szerint sok olyan tudnivalóval nincs is tisztában, ami a kisgyermekesek foglalkoztatását szabályozza.

“Egy néhány fős vállalkozásnál általában a könyvelő intézi a munkaügyi adminisztrációt, neki azonban valójában nem feladata naprakésznek lenni e téren. Ráadásul a szabályozás gyakran nem egyértelmű, egy-egy változtatás után még a szakjogászok is csak tippelgetnek, hogy az adott rendelkezést hogyan kell átültetni a gyakorlatba” - teszi hozzá Repka Ágnes.

A szakember szerint ezért is kulcsfontosságú, hogy maguk az anyukák legyenek tisztában jogaikkal a gyermek megfoganásától egészen addig, hogy mi a teendő, ha a munkaköri feladataik veszélyt jelenthetnek a babára.

Ha például a várandós nő feladatai között 10 kg-nál nagyobb tömeg emelése, a nehéz fizikai munka, a hideg munkakörnyezetben végzett munka, vagy a nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, vegyi anyagok vannak, nem kell sem a nem megfelelő feltételeket és körülményeket eltűrni, sem táppénzre menni. Joga van továbbra is ahhoz, hogy munkát adjanak neki, mégpedig elsősorban úgy, hogy a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást kell módosítania a munkáltatónak, s ha ez nem lehetséges, akkor másik, egészségügyi szempontból számára megfelelő munkakört kell biztosítania - sorolja a HR-szakértő.

Felmondási védelem

Repka Ágnes szerint nemcsak a tárgyi, munkajogi tudásra van szüksége a várandós nőknek és később anyukáknak, hanem önbizalomra, bátorságra, és egy jó adag stressztűrésre is.

Egy konkrét példán keresztül elmondta: volt olyan várandós anyuka, akit egy meetingre új szerződést aláírni hívtak be. Kiderült, hogy fel akarnak neki mondani, mire ő közölte, hogy terhes. A munkáltató rögtön azzal vágott vissza, hogy mivel nincs róla papírja, ez nem számít, és addig nem hagyhatja el a szobát, amíg alá nem írja a közös megegyezést vagy a munkáltatói felmondást - ami, ugyebár nem volt jogszerű. A felmondással 2 havi bruttó bér járt volna, a közöshöz 5 havit ajánlottak.

Mivel a hölgy kétségbe volta esve, elfogadta a pénzt, mert azt hitte, nem jár neki a felmondási védelem, hiszen nem tudta igazolni a terhesség tényét. Később azonban ügyvéd segítségével megtámadta a közös megegyezést, de a tárgyalásra nem került sor, mert a munkáltató megkereste, hogy inkább egyezzenek meg - meséli Repka Ágnes, aki szerint ha az ember bizonytalan vagy kényszer alatt érzi magát, semmiképp ne írjon alá hivatalos dokumentumot, inkább kérjen segítséget.

Részmunka, távmunka

Sajnos Magyarországon a rész- és a távmunka intézménye sem terjedt el olyan mértékben, mint amennyire szükség lenne rá. A cégek - és a vezetők - ódzkodnak attól, hogy egy 8 órás állást két 4 órásra bontva koordinálniuk kelljen a két alkalmazott közötti kommunikációt és munkamegosztást, és még a Covid alatt szerzett jó tapasztalatok birtokában sem szívesen engedik a teljes home office-t. Márpedig ezek a munkarendek biztosítanák a legkönnyebben, hogy egy kisgyermekes anyuka sikerrel tudjon navigálni a baba, az otthoni és a munkahelyi teendők között.

Teljesen érthetetlen számomra, miért éri meg egy több éve kiválóan dolgozó nőnek inkább felmondani a gyermekvállalás miatt, mintsem biztosítani neki a részmunkaidőt, amikor vissza szeretne térni a munkába.

- mondta Repka Ágnes.

Szerinte anyagilag és toborzási szempontból is rosszul jár a vállalat, hiszen fizetheti ki a végkielégítést, a felmondási időre járó bért ahelyett, hogy ezt a pénzt a már bevált, a szervezet működését ismerő anya bérére költené részmunkaidős foglalkoztatás során. Ez az összeg ráadásul lényegesen hosszabb időre lenne elég, mint 8 órás foglalkoztatás esetén - fűzi hozzá Repka Ágnes. A toborzási költségek pedig ma már az álláshirdetés feladásától az általában több körös interjúkon át a betanításig akár milliókat is felemészthetnek egy-egy pozícióra vetítve.

Nem beszélve arról, hogy a visszatérő kismama sokkal lojálisabb lesz a cégéhez. Legtöbbjük emellett saját bevallása szerint ebben az időszakban nem akar vezető lenni, azaz nem kezd szervezeten belüli pozícióharcokba, a gyermekgondozás során kifejlesztett multifunkcionális működését pedig képes a vállalat érdekében kamatoztatni.

