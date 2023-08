Hová tűnt az európai ipari gázkereslet, és felpörög-e még valaha?

Jelentősen, 12%-kal esett az ipari gázkereslet idén az első 7 hónapban tavalyhoz képest a fő európai piacokon, noha a gázárak a töredékére estek a tavalyi csúcsoknak, így sokan azt találgatják, hogy mi lehet ennek az oka és hogyan tovább, lesz-e még feltámadás.

Ehhez az izgalmas témához nyújt néhány hasznos kapaszkodót a Financial Times cikke, amely felidézi az ipari fogyasztási tényadatokat, illetve néhány nagy globális bankház megfejtését a különös helyzetről, illetve a várható ipari gázfogyasztási pályáról.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával Az ipari gázkereslet alakulása és a várható gázárak központi téma lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján is. További részletek:

A lap az S&P Global Commodity Insights adataira hivatkozva azt írja, hogy idén az első hét hónapban az ipari hátterű gázkereslet 12%-kal esett a tavalyi hasonló periódushoz képest a legnagyobb fogyasztású országokban - Németországban, Olaszországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Spanyolországban, de ha az energiaválság előtti 2021-es év azonos időszakához viszonyítunk, akkor közel 30%-os a zuhanás mértéke.

Éppen ezért nem véletlen, hogy mostanra rekordközeli magasságba emelkedtek az európai gáztároló töltöttségi adatok, igaz abban a francia nukleáris termelés felfutásának, az Alpok és a skandináv térség felpörgő vízhozamának, és számos más tényezőnek is szerepe volt, ami az áramtermelésben a gáz hátterű keresletet leszorította, így ez is segítette a gáztárolók folyamatos feltöltését.

Mindenesetre visszatérve az ipari gázkeresletre, érdekes belegondolni abba, hogy mégis melyek azok a tényezők, amelyek a keresletet még az idén jócskán visszaeső gázárak mellett is gyengén tartották és a lap felidézi a Citi augusztus eleji anyagát, amely négy „megfejtést” tartalmaz és ezek nagyjából a piacon uralkodó nézetté formálódhattak:

Egyes ipari cégek energiahatékonyabbá váltak, így kevesebb gázigénnyel lépnek fel a piacon

Egyes ipari cégek úgy döntöttek, hogy egyelőre nem indítják újra a termelésüket attól való félelmükben, hogy a magas gázárak visszatérnek, és újra arra kényszerítik őket, hogy leállítsák működésüket

A gyenge makrogazdasági környezet, ami hatással volt a belföldi és az exportpiacokra, aminek következtében egyes ipari cégek alacsonyabb kapacitáskihasználtsággal működnek, mérsékelve a gázigényüket

Egyes cégek áttelepültek Európán kívülre, vagy ezt fontolgatják, és ezért visszafogják az európai termelésüket, fékezve az ipari gázkeresletet.

Utóbbi téma a német BASF-re például igaz a lap szerint, mivel amerikai, illetve terjeszkedésben is gondolkodik és német vegyipari szakértők szerint ez általános kockázat, mert az EU két nagy vetélytárs gazdasági blokkja (Kína, Egyesült Államok) tényleg bőkezűbb támogatási és vonzóbb szabályozási keretekkel csábítja át a kifelé gondolkodó cégeket.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 09. Bajban van Európa legnagyobb gazdasága, és ez még egy ideig így marad

A Goldman Sachs azonban egy friss elemzésében amellett érvelt, hogy a visszafogott európai ipari gázkereslet mellett van egy ötödik lényeges tényező is, ami a fenti harmadikkal függ össze, miszerint az energiaintenzív ipariági szereplőknek magasak voltak a késztermék-készleteik, amelyek csak lassan épültek le, így a termelésüket is visszafogták.

Szerintük a magas késztermék-készletek "idén az ipari gázkereslet 8 százalékos csökkenését okozták éves szinten ... és a júniusban megfigyelt 9 százalékos csökkenést szinte teljes egészében". Fontos, hogy a Goldman elemzői úgy látják: a készletleépítés a ciklus mélypontjához közelít, mivel az infláció lassulása miatt a rendelkezésre álló jövedelem nő Európában, így ez a fogyasztást is táplálhatja, felhajtva az ipari gázkeresletet is.

Egy további technikai tényező is efelé mutat, amire Anna Galtsova, az S&P kutatási és elemzési igazgatója mutatott rá. Eszerint az energiaintenzív vállalatok jellemzően gázfedezeti szerződéseket használnak az árak hosszú távú rögzítésére, és most "A jóval alacsonyabb spot árak miatt ... a fedezeti szerződések költségei 2024 második negyedévéig folyamatosan csökkennek", ami arra ösztönözheti az iparágakat, hogy ismét elkezdjék használni a gázt. Ennek jeleit egyébként már látja is Galtsova, ugyanis Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Spanyolországban a gázfogyasztás jelenleg már a 2022-es szint körül van (tehát nincs csökkenés), a német kereslet pedig július vége óta 15 százalékkal a tavalyi szint fölé emelkedett.

Amennyiben a fenti tényezők valóban fokozódó ipari gázkereslet felé mutatnak, illetve jobban kell versenyezni Ázsiával az LNG-szállításokért árban, akkor a lap szerint az év vége felé sokkal közelebb is ugorhat az Európában irányadó TTF gázár a 100 euró/MWh-s szinthez.

A holland TTF gáztőzsde legközelebbi havi határidős jegyzésének ára (EUR/MWh). Forrás: tradingeconomics.com

Címlapkép forrása: Copyright 2016 by Tom Werner via Getty Images