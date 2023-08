Kimondták az ukránok, ami komoly gázpiaci figyelmeztetést jelent Magyarországnak

Minden előfeltétel adott ahhoz, hogy Európa orosz gáz nélkül is tudjon működni, így teljességgel biztos, hogy Ukrajna nem fog tárgyalni Oroszországgal a 2024 végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit szerződés megújításáról – üzente meg újra az ukrán energiaügyi miniszter. Mindez azért komoly üzenet Magyarországnak is, mert a 15 éves magyar-orosz gázszerződésből az évi 1 milliárd köbméternyi mennyiség épp ezen orosz-ukrán tranzitszerződés nyomán érkezik Ukrajnán, Szlovákián és Ausztrián át Magyarország területére, így tehát ha kiesik 2024 után ez a mennyiség, akkor vagy át kell terelni más útvonalra, például a Török Áramlatra, ha lehetséges, vagy ez az orosz gázmennyiség tartósan kiesik Magyarországról.

German Galuscsenko ukrán energiaügyi miniszter szerdán nyilatkozott a Voice Of America amerikai műsorszolgáltató ukrán szolgálatának, és elég határozott üzeneteket mondott, június és július után immár harmadszor. Ezek lényege az, hogy egyrészt az orosz-ukrán háborúra tekintettel, másrészt mivel az orosz gázról való uniós leválást 2027-ig teljességgel megvalósíthatónak látják, egyszerűen nem akarnak tárgyalni az oroszokkal az említett tranzitszerződés megújításáról.

Így fogalmazott

Az oroszokkal folytatott tárgyalásokon biztosan nem veszünk részt, ez teljesen nyilvánvaló. A következő egy év megmutatja, hogy Európa egyáltalán képes-e működni orosz gáz nélkül. Minden előfeltételt látok ahhoz, hogy ez megtörténjen.

Magyarul: az ukránok készek lemondani a tranzitdíjról, hogy ezzel is büntessék az oroszokat, hogy ne adhassanak el gázt Európa felé rajtuk keresztüli szállítással, és ezzel is hozzájáruljanak az orosz gázról való leválás megtörténéséhez. Ezzel leginkább a szlovák, osztrák, cseh és magyar gázpiaci szereplőket hozzák nehéz helyzetbe, akik a tranzitvezetéken keresztüli üzletekkel terítik a régióban az orosz gázt. Jelenleg egyébként napi 42 millió köbméternyi gáz érkezik ezen az ukrán tranzit útvonalon keresztül az EU-ba, így a Török Áramlat mellett ez a másik fő orosz gázszállítási útvonal, ami megmaradt Európa felé, miután az Északi Áramlat vezetékein a robbantások miatt leállt a gázszállítás, illetve el se indult.

Az elmúlt hónapok híráramlása afelé mutatott, hogy a csehek részben a német LNG-terminálok felé fordultak az orosz gáz helyettesítésére, a szlovákok pedig mostanra már nagyrészt le is váltak az orosz gázról több nagy nyugati céggel való gázszerződés megkötésével, illetve jövő év végéig teljesen le akarnak válni, mert arra számítanak, hogy az orosz-ukrán tranzitszerződést tényleg nem fogják megújítani. Az osztrákok a nyugat-európai mellett horvát és olasz irányú beszerzési lehetőségeket kutatnak fel, igaz közben van egy sok évig érvényes szerződése az osztrák OMV-nak orosz gázvásárlásra.

Magyarországon is történtek már óvatosabb lépések az orosz gáz diverzifikálása felé, azaz az itthon felhasznált (a három új gázerőmű miatt várhatóan visszaemelkedő) gázmennyiségen belül az orosz arány csökkentése felé, de itthon az egyáltalán nem került kimondásra, hogy cél az orosz gáz teljes kiváltása, azaz a 2021-ben 15 évre kötött, évi 4,5 milliárd köbméteres orosz gázbeszerzésünk nullára mérséklése. Ehelyett az elmúlt időszakban olyan lépések történtek, mint például az azeriekkel egy évi 2 milliárd köbméter körüli szerződés körvonalazása, mellette a román fekete-tengeri kitermelés megindulásában is bízik a magyar vezetés, illetve a horvát LNG-terminál 2025-ös kapacitás bővítését is várja, szlovén-magyar gázösszekötőt is épít, illetve katariakkal is akar gázszerződést kötni, a magyar kitermelés felpörgetése mellett.

Címlapkép forrása: Bet_Noire via Getty Images