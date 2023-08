Felfedte a szerb elnök, hogy mennyi gázt tárolnak Magyarországon

"Magyarországra mindig számíthatunk. Ne felejtsük el, hogy gáztartalékaink felét Magyarországon tároljuk, [ezt a lehetőséget] elfogadható feltételek mellett kaptuk meg” – jelentette ki a magyar vezetőknek köszönetet mondva a szerb elnök az RTS televíziós csatorna műsorában, mielőtt Budapestre indult volna az atlétikai vb-re, illetve más országok vezetőivel energetikai kérdésekről tárgyalni.

A TASZSZ orosz hírügynökség pénteki tudósítása emlékeztet rá, hogy Alexander Vucic korábban arról beszélt: a szerb hatóságok mintegy 620 millió köbméternyi gáz betárolásáról állapodtak meg a közelgő tél kapcsán szerbiai és magyarországi tárolókban, így tehát a szerb elnök friss kijelentése azt jelenti, hogy durván 320 millió köbméternyi gáz bértárolását végzik a szerbek Magyarországon.

Áprilisban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még arról beszélt, hogy Magyarország idén is 500 millió köbmérernyi gáz betárolását végzi a szerbeknek, így tehát a mostani jelzés alapján ennél kevesebbről van szó. A magyar tárolók töltöttségéről európai kontextusban éppen ma írtunk, megemlítve a szerb betárolás miatti torzító hatást is.

Szijjártó egy mai budapesti sajtótájékoztatón már jelezte, hogy diplomáciai nagyüzem lesz a napokban Budapesten az atlétikai vb kapcsán, ahova a szerb elnököt is várják, illetve jelezte, hogy zajlik a szerb-magyar közös gázkereskedő cég felállítása.

A TASZSZ tudósítása emellett megemlíti azt is, hogy a magyar vállalatok részt vesznek a szerbiai energiahálózat korszerűsítésében is, illetve az is ismert már, hogy épül egy új olajvezeték Algyő és Újvidék között. Vucic pedig most hozzátette: a két ország villamosenergia-vezetékeit összekötő interkonnektor kapacitásának növelésére irányuló munkálatok "az ütemterv szerint haladnak".

