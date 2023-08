Török földgázt is vehetünk a katari és türkmén mellett, diplomáciai nagyüzem lesz Budapesten

Portfolio 2023. augusztus 18. 12:48

Előrehaladott tárgyalás folyik arról, hogy a tranzitszállítások mellett török földgáz is érkezhessen Magyarországra, és „ha minden úgy alakul, ahogy azt jelenleg előre látjuk, akkor az augusztus 20-ai tárgyalást követően itt már konkrét megállapodásról is be tudunk majd számolni" - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter emellett azt is vázolta, hogy diplomáciai nagyüzem is lesz az atlétikai vb-hez igazodva a napokban a magyar fővárosban, hiszen a török elnök és a katari emír is ide látogat számos más keleti és déli vezető mellett. A tárgyalások alapvetően az energetika, azon belül is a földgáz, körül koncentrálódnak majd Szijjártó jelzése szerint.