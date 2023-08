Bejelentette az államtitkár: indulhat a bérverseny a tanárok megszerzéséért, rugalmasabbak lesznek a tankerületek

A tanárhiány kezelése érdekében az eddiginél jóval rugalmasabbak lesznek a tankerületek, mert ahol nagy a szükség, és meg kell „fogni” az ígéretes jelölteket, ott sávos keretek között magasabb béreket is lehet ajánlani a tanároknak – jelentette be a köznevelési államtitkár a Népszavának adott interjúban.

Maruzsa Zoltán az új pedagógus életpályatörvény még véglegesítés előtt álló részletszabályai kapcsán tehát azt üzente, hogy lehet mozgástér a béralkukra az új tanév kezdete előtt, sőt azt is jelezte, hogy van mozgástér a költségvetésben a 10%-ot meghaladó tanári béremelésre, de közben új elemként bedobta azt, hogy túlzott deficit eljárásba is beleszaladhatna az ország, ha túlságosan elszaladnának a tanároknak kifizetett bérek.

A tankerületi rugalmas bérajánlatok lehetőségére azt a példát is kimondta: „a jövőben egy nyugdíjba menő kolléga bérét is oda lehet adni egy pályakezdőnek, ha kellően ígéretes”, illetve azt is rögzítette: „amennyiben az adott iskolában nagy szükség van például egy matematika-informatika szakos tanárra, akkor magasabb bért ajánlhat számára”.

Így tehát egy ugyanolyan végzettséggel, tapasztalattal, érdemekkel rendelkező tanár az egyik tankerületben vagy iskolában többet, a másikban kevesebbet kereshet, ha a munkáltató úgy állapítja meg.

A terjedelmes interjú néhány főbb üzenete témák szerint:

A tanév rendje és a szünetek. Ezek kapcsán a főbb üzenetek: "A tanév rendjéről a tárgyalások rövidesen lezárulnak, a rendelet várhatóan a jövő héten megjelenik." "A tanítás szeptember 1-én mindenképpen elkezdődik, az, hogy a téli vagy a tavaszi szünet meddig tart, nem jelent problémát tanévkezdéskor." A téli szünet idén január 8-áig tartott, „ennek a visszajelzések szerint nagyon jó volt a fogadtatása, nem kellett szinte rögtön szilveszter után visszamenni az iskolába. Jövőre a tavaszi szünet is egy teljes hétig tartana, szerintem ennek is többen örülni fognak. A tanév egy héttel tovább, június 21-éig tart, azonban marad a 180 tanítási nap”.

Maruzsa szerint mivel 2010 óta a pedagóguslétszám a szakképzésben és a köznevelésben együttesen 165 ezer és 170 ezer között mozog, ezért „azt mondani, hogy 16 ezer pedagógus hiányozna, megalapozatlan állítás. Ugyanakkor az is látszik, hogy 2010-hez képest 200 ezer tanulóval van most kevesebb a köznevelésben és a szakképzésben összesen, vagyis a tanulólétszám csökkenése sokkal jelentősebb volt, az egy tanárra jutó diákok száma pedig az uniós átlagnál is kedvezőbb nálunk”. Arra a felvetésre, hogy az Oktatási Hivatal adatai szerint a 2022/2023-as tanévben több mint 4800 pedagógus jogviszonya szűnt meg, úgy reagált: „a lemondások, a nyugdíjba vonulások száma minden nyáron 4500 körülire tehető, de aztán ez visszarendeződik, augusztus 31-éig sokan be is lépnek. A pedagógusképzésben június végén közel 6 ezren végeznek, közülük is sokan jönnek ebben az időszakban. Emellett a nyugdíjasok tovább foglalkoztatása is egyszerűsödött, a bérüket és a nyugdíjukat is megkapják, ezért a nyugdíjba vonulók legalább fele a pályán marad, ami komoly erőtartalék.”

egy pedagógus bére bruttó 430 ezer forinttól 1 millió 65 ezer forintig terjedhet, és azt, hogy ki mennyit kap, a munkáltató döntheti el, például az alapján, hogy a pedagógus munkakör „munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének lehetősége”. Arra a kérdésre, hogy ez konkrétan mit jelent, úgy reagált: „azt, hogy a munkáltató mérlegelhet. Amennyiben az adott iskolában nagy szükség van például egy matematika-informatika szakos tanárra, akkor magasabb bért ajánlhat számára.” Arra a felvetésre, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy a szakképzés után a köznevelésben is lesznek béralkuk, Maruzsa úgy reagált: „Igen, sávos keretek között. Ha nehezen kapunk informatikatanárt, akkor neki többet kell fizetni, és ez kezelni fogja a hiányt.” Így tehát megerősítette, hogy az is előfordulhat, hogy egy ugyanolyan végzettséggel, tapasztalattal, érdemekkel rendelkező tanár az egyik tankerületben vagy iskolában többet, a másikban kevesebbet kereshet, ha a munkáltató úgy állapítja meg. Ezt úgy kommentálta: „Ha az egyik intézményben nagyobb szükség van matek-informatika tanárra, mint egy másikban, ahol a feladat ellátása megoldott, akkor magasabb bért ajánlhat a munkáltató. Intézményenként eltérő, hogy hol milyen szakos tanárokra van leginkább szükség.”

