Csattanós választ adott a komoly ukrán gázpiaci fenyegetésre Szijjártó Péter

A héten sorozatban már a harmadik komoly gázpiaci figyelmeztetést küldte az ukrán energetikai miniszter Magyarország felé is, miszerint nem fogják meghosszabbítani a 2024 végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit szerződést, hiszen Európa jól meglesz orosz gáz nélkül is. A fenyegetés ellehetetlenítené a hosszú távú magyar-orosz gázszerződésből évi 1 milliárd köbméternyi mennyiség Magyarországra eljuttatását is. Erre a témára adott csattanós választ pénteki sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter.