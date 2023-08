Valószínűleg hosszú időre vége az alacsony kamatkörnyezetnek

Annak ellenére, hogy a Federal Reserve 22 éves csúcsra emelte a kamatlábakat, a gazdaság továbbra is ellenállónak mutatkozik, a harmadik negyedévre szóló becslések szerint 2%-os növekedéssel folytatódhat az eddigi bővülési trendet. Ez egyes közgazdászokat arra késztetett, hogy megkérdőjelezzék, hogy a kamatlábak valaha is visszatérnek-e a 2020 előtt látott alacsonyabb szintre, még akkor is, ha az infláció a következő néhány évben a Fed 2%-os céljához igazodik - írja a Wall Street Journal