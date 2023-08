A világ egyik leggazdagabb állama keményen profitál az ukrajnai háborúból

A Oroszország ellen meghozott szankciók a legtöbb esetben a Moszkvával kiépített kapcsolatok csökkenéséhez vezetnek. Vannak azonban államok, amelyek megpróbálják kihasználni az adódó helyzetet és a létező legtöbbet profitálni belőle. A világ egyik legfontosabb kereskedelmi és pénzügyi csomópontjának szerepére ácsingózó Egyesült Arab Emírségek gyorsan kapcsolt: Moszkva kiemelt partnerévé lépett elő. Ehhez azonban Washingtonnak is van egy-két szava.

Erőteljesen profitál az ukrajnai háborúból az Egyesült Arab Emírségek (EAE). A konfliktus másfél éve tart, és az olajállam minden szempontból igyekszik kihasználni a lehetőséget:

a bankszektorba csábítják át az orosz tehetségeket, az országon keresztül üzletelnek az orosz nyersanyagokkal, és az érkező oroszok hatalmas ingatlanpiaci robbanást idéztek elő.

A kapcsolatok problémát okoznak az Egyesült Államokkal, mert Washingtonban látják, hogy Abu-Dzabi igyekszik megkerülni a nyugati szankciókat. Az olajmonarchia számára azonban túl fontossá vált az orosz tőke, ezért nem akarják visszautasítani azt. Bár az EAE a világszervezetekben elítélte az orosz inváziót, a valóságban nem hajtja végre a szigorú szankciókat. Az ország nagy segítségére van az orosz tőke áramlásában, mivel ők is profitálnak belőle.

Az Egyesült Államok vethet ki másodlagos szankciókat, de erre ritkán kerül sor.

Az EAE szerint ők megfelelően járnak el és folyamatosan figyelemmel követik az aktuális helyzetet. A Wall Street Journal jelentése szerint oroszok tízezrei költöztek az országba, ahol jelentős diaszpórát alakítottak ki. Azonban nemcsak a saját szokásaikat hozták magukkal, hanem a kereskedelmet is, Dubajban megháromszorozódott tavaly az értékesített olaj mennyisége. Az oroszokat szívesen is látják a közel-keleti országban, mivel jelentős mennyiségű tőkét fektetnek be. Az olajállamban még az olyan szankcionált orosz oligarchák is mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak és üzletelhetnek, mint Igor Szecsin, az orosz Rosznyeft egyik vezetője.

Az emírség vezetése a konfliktus kirobbanása óta igyekszik mind az oroszokkal, mind pedig az ukránokkal jó kapcsolatokat ápolni. Az Egyesült Államok vélhetően nem fogja szankcionálni a szövetségesét, mivel számukra fontosabb, hogy belelássanak az orosz kereskedelmi dinamikákba, illetve az is szempont, hogy a fő gazdasági tilalmakat betartják Abu-Dzabiban. Azonban ez nem vonatkozik mindenre, az EAE egyik vállalatát már sújtották szankciókkal, mert az orosz Wagner zsoldosszervezettel üzletelt.

A két ország gazdasága és kereskedelme egyre szorosabban függ össze az invázió kezdete óta, de az is látható, hogy Abu-Dzabiban nem akarnak túl messzire menni. Ha ennél súlyosabb szankciók fogják Moszkvát sújtani, akkor vélhetően el fog fordulni a hatalmas gazdasági lehetőséget jelentő orosz tőkétől. Addig viszont – többnyire betartva a játékszabályokat – igyekeznek a létező legtöbbet kipréselni az oroszokból. Azonban a hatalmas összekötődés veszélyes is lehet, mert minél több kulcsfontosságú szektorban jelenik meg hangsúlyosan az orosz tőke, annál jobban fog az olajmonarchia is függeni Moszkvától.

A címlapkép illusztráció, a dubaji felhőkarcolókat ábrázolja. Címlapkép forrása: Warren Little/Getty Images