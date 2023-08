Veszélyes tervezetet készíthet elő a kormány

Számos veszélyt rejt magában az a törvénytervezet, amely levenné a munkáltatók válláról a munkavédelmi tájékoztatási felelősséget és azt a dolgozókra hárítaná. Ha elfogadják a javaslatot, az akár az egészséges és biztonságos munkavégzéshez fűződő alapjog sérelmével is járhat - mondta a Portfolio Checklist podcastban Dudás Katalin jogász, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvivője.

A szakember szerint a munkavédelmi oktatás rendszerének már most is sok hibája van. Elterjedt ugyanis, hogy az ismereteket e-learning-formában adják át, azonban ez messze nem tökéletes: ez az állítás pedig igaz az oktatás mellett a számonkérésre is.

A problémákkal - Dudás Katalin szerint - a kormány is tisztában van, számos, a kormányzati álláspontot tükröző szakmai anyagban szerepel, hogy a munkáltatók nem fordítanak kellő időt az oktatásra és annak tartalmi hiányosságai is vannak. Éppen ezért nem érthető, hogy miért merül fel a további egyszerűsítés szükségessége.

Utóbbival kapcsolatban ugyanakkor megjegezte, hogy most még csak ott tartunk, hogy a kormány felhatalmazza az illetékes minisztert a részletek kidolgozására, bár már a felhatalmazás maga is aggályos. Az egyik kidolgozandó pont ugyanis a munkavédelmi oktatás tematikája, amely egyfajta vázlatnak tekinthető csak.

A tervezetben szerepel az is, hogy az ismeretanyagot egy belső elektronikus hálózaton kell közzétenni, arról pedig nem szól, hogy ennek az anyagnak a megértését, elsajátítását miként ellenőriznék.

Dudás Katalin szerint ez

egy veszélyes jogalkotás, mert a nem megfelelő valósághoz igazítja a jogszabályokat.

Miközben tudjuk, hogy sok esetben tartalmatlan a munkavédelmi oktatás, ennek elismerés nem jogszabályi szinten kell, hogy megtörténjen, hanem éppen fordítva. Arra kell törekedni, hogy valós és hasznos információkat adjanak át a munkavállalóknak.

aki ezt a törvényjavaslatot előkészítette, az úgy gondolja, hogy a munkavédelem adminisztráció, de a munkavédelem nem adminisztráció a munkavédelem tulajdonképpen egy alapjog az egészséges és biztonságos munkavégzéshez.

- tette hozzá a szakember.

Nem szabad nyűgnek tekinteni az oktatást

A munkavédelmi oktatást sok dolgozó nyűgnek érezheti, de ha történik egy baleset, akkor a bíróság azt fogja vizsgálni, hogy volt-e oktatás és azt milyen tartalommal töltötték meg. Egy olyan rendszerben, ahol a munkaadó pusztán az anyag közzétételével teljesítette a kötelezettségét, kié lesz a bizonyítási teher?

A munkaadók természetesen dönthetnek úgy, hogy saját hatáskörben szigorú feltételekkel munkavédelmi oktatást tartanak és ez az érdekükben is áll, de a törvény - Dudás Katalin szerint - a könnyebb ellenállás felé tolhatja a vállalatokat.

