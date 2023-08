A pusztító aszály miatt veszélyben a világ egyik legnagyobb hajózási útvonala

Az El Niño - spanyolul "a kisfiú" - a Csendes-óceán trópusi középső és keleti részén a felszíni vizek szokatlan felmelegedését jelenti. Ez egy természetben előforduló éghajlati jelenség, amely átlagosan 2-7 évente fordul elő. Az El Niño általában decemberben éri el a tetőpontját, de a teljes hatás általában csak idővel éri el az egész Földet. Ez a késedelem az oka annak, hogy az előrejelzések szerint 2024 lehet az első olyan év, amikor az emberiség átlépi a kulcsfontosságú 1,5 Celsius-fokos átlagos hőmérsékletváltozást. A globális átlaghőmérséklet 2022-ben 1,1 Celsius-fokkal volt melegebb a 19. század végéhez képest.

Az aszály sújtotta Panamában az alacsony vízszint miatt a közép-amerikai ország kénytelen volt csökkenteni a kritikusan fontos Panama-csatornán áthaladó hajók számát. A vízi utat kezelő Panama-csatorna hatóság a hónap elején azt nyilatkozta, hogy az intézkedésekre a "példátlan kihívások" miatt volt szükség. Hozzátette, hogy ilyen súlyos aszályra még nem volt történelmi példa.

Peter Sands, a Xeneta fuvarozási árösszehasonlító platform vezető elemzője szerint mindenhol vannak tengeri torlódások, de jellemzően csak az olyan katasztrofális események, mint a 2021-es Szuezi-csatorna elzáródása hozzák felszínre a "just-in-time" szállítási modell törékenységét.

Az Ever Given, a világ egyik legnagyobb konténerhajója 2021 márciusában csaknem egy hétre beakat a Szuezi-csatornában. Az torlódás következtében leállt a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonala, és ez óriási fennakadásokhoz vezetett Európa, Ázsia és a Közel-Kelet között. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlati változás okozta szélsőséges időjárási jelenségek mövelhetik az Ever Given-szerű események gyakoriságát, ami messzemenő következményekkel járhat az ellátási láncokra, az élelmiszerbiztonságra és a regionális gazdaságokra nézve.

