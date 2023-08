IBM-vezér: az irodai munkákért jön el először a mesterséges intelligencia

Krishna a CNBC "Squawk Box Asia" című műsorában elmondta, hogy a generatív mesterséges intelligencia és a nagyméretű nyelvi modellek minden vállalati folyamatot termelékenyebbé tehetnek.

Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát kevesebb emberrel is el lehet végezni. Ez a termelékenység lényege. Valójában úgy vélem, hogy az első szerepkörök, amelyekre hatással lesz, az - ahogy én nevezem - a back office, a fehérgalléros munka lesz

- mondta Krishna.

Hozzátette, hogy a demográfiai folyamatok a munkaképes korú népesség számának csökkenése felé mutatnak.

Tehát növelni kell a termelékenységet, különben az életminőség is csökken. És a mesterséges intelligencia, úgy gondolom, az egyetlen válasz, amink van.

Az OpenAI ChatGPT-jéhez hasonló, AI-alapú chatbotok iránti kereslet fellendülése miatt számos vállalat próbálkozik saját nyelvi modell kifejlesztésével. Az IBM már jóval a ChatGPT megjelenése előtt elkezdte fejleszteni saját platformját, és a cég már 2004 és 2011 között kifejlesztett egy Watson nevű szuperszámítógét. A stratégia része volt, hogy eltávolodtak a számítógépes hardverektől, különösen azután, hogy 2005-ben a cég eladta a személyi számítógépes részlegét a Lenovónak.

Az IBM májusban jelentette be a WatsonX-et, egy mesterséges intelligencia fejlesztő eszközt. Mindez 15 hónappal azután történt, hogy eladták a Watson Health nevű adat- és analitikai egységét, miután az évekig nem tudott nyereséges lenni. Ugyanebben a hónapban a Bloomberg arról számolt be, hogy az IBM szünetelteti a felvételt azokra a munkakörökre, amelyekről úgy gondolja, hogy helyettesíthetők az AI-jal. Ez körülbelül 7800 olyan álláshelyet jelent, például a humán erőforrás területén, amelyeket AI-jal és automatizálással is el lehet végezni – nyilatkozta akkor Krishna. Januárban a CNBC megerősítette, hogy az IBM mintegy 3900 munkahely leépítését tervezi.

Ez egyáltalán nem kiszorítás, hanem kiegészítés. Minél több munkaerőnk van, különösen, ha az egyáltalán nem emberi alapú, annál több GDP-t tudunk létrehozni. Mindannyiunknak jobban kellene éreznünk magunkat

- jelentette ki ennek kapcsán Krishna.

Az IBM és leányvállalatai 288 300 alkalmazottat foglalkoztatnak több mint 175 országban - áll a cég a 2022-es éves jelentésében.

