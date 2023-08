Még mindig nem hatástalanította a kormány a költségvetés ketyegő bombáját, pedig fogy az idő

Egyelőre csak sejteni lehet, milyen megoldással küszöbölné ki az MNB várható negatív tőkéje miatti feltőkésítési kötelezettséget a kormány. Hivatalosan továbbra sem nyújtották be a jegybanktörvény ismételt módosítását, a hírek szerint az Európai Központi Bank (EKB) szakvéleményére várunk. A kérdéssel a következő hónapokban foglalkozni kell, ellenkező esetben a 2024-es költségvetésen akár 300-400 milliárd forintos lyukat is üthet a jegybank tőkevesztése.

Nem jött be az ötödölés

Évekig folyamatosan nyereséges volt az MNB, aminek köszönhetően osztalékot is tudott fizetni a költségvetésnek. 2022-ben aztán fordult a kocka, hiszen több mint 400 milliárd forintos vesztesége volt a jegybanknak. Ezzel a tőkéje még pozitív maradt, azonban idén akár 1500-2000 milliárd is lehet a mínusz.

Ennek oka az, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedett a jegybank mérlegének összege, ráadásul a korábbinál lényegesen nagyobb kamatot kell kifizetnie. Mostanra hiába kezdődött el az irányadó kamat csökkentése, még idén is a korábbinál lényegesen magasabb lehet az átlagos kamatszint. Így a jegybank vesztesége és a forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka

összesen 1500-2000 milliárd forintos tőkevesztést is jelenthet.

A korábbi szabályok szerint a költségvetésnek kellett volna feltőkésítenie az MNB-t, viszont ekkora összeget egy év alatt lehetetlen kigazdálkodni. Éppen ezt szem előtt tartva már az idén módosította a parlament a jegybanktörvényt úgy, hogy a potenciális tőkepótlást öt év alatt kell egyenlő részletekben végrehajtani. Azonban ez is 300-400 milliárdos terhet jelentett volna a 2024-es költségvetésnek, a következő években pedig ez csak tovább hízott volna.

Az utóbbi hónapokban már a kormányzati nyilatkozatok is arra utaltak, hogy nem ez lesz a végleges megoldás a problémára, Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég egyértelművé tette, hogy a parlament őszi ülésszakában újra módosíthatják a jegybanktörvényt. Ennek lényege pedig az lenne, hogy átmenetileg működhessen negatív tőkével az MNB.

Úgy tudjuk, hogy az újabb törvénymódosítás kapcsán az EKB szakvéleményére vár a kormány, ha az megszületik, akkor kerülhet az Országgyűlés elé a javaslat. Erre az őszi ülések egyikén sor kerülhet, hiszen várhatóan néhány héten belül érkezik valamilyen válasz az európai jegybanktól. A legnagyobb kérdés az újabb törvénymódosításban az lehet, meddig tart majd az „átmeneti időszak”, ameddig az MNB tőkéje negatív lehet, ez lehet az EKB legfontosabb kérdése is.

A többi jegybank is hasonló problémákkal néz szembe

Valószínűleg attól nem kell tartania a kormánynak, hogy az EKB esetleg keresztül húzza a terveit, hiszen jelenleg a világ szinte minden jegybankja hasonló problémával néz szembe. A globális koronavírus-járvány miatt a legtöbb országban igyekeztek mesterségesen élénkíteni a gazdaságot, ami a jegybankok mérlegének felduzzasztását jelentette különböző eszközvásárlási programokon és kedvezményes hiteleken keresztül. Aztán az infláció elleni küzdelem jegyében hirtelen kellett kamatot emelni, ami a magnövekedett mérlegen keresztül veszteségként csapódott le.

Emellett vannak „egyedi sztorik” is, a régióban például a cseh jegybank tőkéje 2017 óta folyamatosan negatív, mivel 2013 és 2017 között folyamatosan interveniáltak a korona erősödésének megfékezése érdekében. Ezzel pedig jelentős devizatartalékot építettek fel, hiszen folyamatosan koronát adtak el a piacon, majd ezen a hatalmas tartalékon realizáltak veszteséget – emeli ki az Erste Bank friss elemzése. Vagyis a cseheknél nem csak a kamatok, hanem a devizaárfolyamok változása is a jegybanki veszteséget növeli. A korona erősödése folyamatos veszteséget jelenti, hiszen szinte az összes jegybanki eszköz devizában van.

Az elemzésben kiemelik, hogy

a régióban egyedül Magyarországon van olyan szabály, hogy a költségvetésnek meg kell térítenie a negatív tőkét, a többi országban ez nem probléma.

Ez is arra utalhat, hogy az EKB-nak nem lesz különösebb kifogása a tervezett magyar törvénymódosítással, hiszen más uniós tagállamokban is engedélyezve van a jegybank negatív tőkéje.

Az Erste szakemberei is kiemelik, hogy egy jegybank a nemzetközi tapasztalatok alapján negatív tőkével is képes lehet működni, illetve ezzel elkerülheti a politikai nyomást is, ami a feltőkésítési szükséglethez kapcsolódik. Egy jegybank működése abban különbözik a klasszikus vállalatokétól, hogy saját devizában nem tud csődbe menni, illetve a csőd bírósági elrendelésétől is védve van. Nincs olyan gazdasági elmélet, mely szerint rövid távon pozitív tőkére van szüksége egy jegybanknak a sikeres működéshez. Ha viszont a jegybanknak tartósan pénzteremtéssel kell megfinanszírozni a veszteséges működését, akkor szembemehet saját inflációs céljaival, ezért általában elfogadott nézet, hogy előbb-utóbb a jegybanki működésnek normalizálódni kell.

Az elemzők arra is megpróbálnak válaszolni, mikor lehet szükség tőkepótlásra, szerintük, ha komolyabb makrogazdasági egyensúlytalanságok épülnek ki a gazdaságban, illetve az adott ország hitelességének hiánya a jegybank működését veszélyezteti, akkor lehet probléma. Ha pedig a veszteség tartósan fennmarad, akkor a devizában fennálló kötelezettségek szólaltathatják meg a vészcsengőt.

Vagyis elvileg semmi nem akadályozza, hogy az MNB is negatív tőkével működjön néhány évig, ha erre az EKB is hamarosan rábólint. A kérdés csak az lehet, mennyi lesz a törvény szerint az átmeneti idő, illetve a piac és a gazdasági szereplők felé lehet kicsit negatív optikája a jegybanktörvény ismételt módosításának egy éven belül.

Címlapkép forrása: Shutterstock