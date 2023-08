Határozatlan időre felfüggesztette egy akkumulátorüzem működését a kormányhivatal

SungEl Hitech Hungary-t már többször megbüntette korábban is a kormányhivatal, ezek összege pedig megközelítette a 100 millió forintot. A bírságok hátterében számos jogsértés és a dolgozók biztonságának súlyos veszélyeztetése áll, beleértve egy halállal végződő balesetet is. A hatóságok a bátonyterenyei üzem újranyitását a jogi követelmények teljesítéséhez kötötték, mely magában foglalja a hulladékgazdálkodás rendezését is.

Az üzemről szóló beszámolók rámutatnak, hogy a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó már az indulása során sem rendelkezett szükséges katasztrófavédelmi engedéllyel. Az időközben előforduló balesetek és veszélyeztető helyzetek, mint például robbanások és tűzesetek, tovább erősítették a vállalattal szembeni lakossági ellenérzéseket.

Az üzem a veszélyes anyagok szabálytalan tárolása miatt is számos kifogást kapott, és a hatósági ellenőrök a helyszínen még egészségügyi problémákkal is szembesültek. A cég korábban kapott állami támogatása jóval meghaladja a kiszabott bírságok összegét.

A bátonyterenyei gyár üzemeltetése mellett a cég tervei között szerepelt egy hasonló újrahasznosító üzem megnyitása Németországban is. Azonban ez a projekt a helyi német lakók által benyújtott panaszok miatt végül elállt a fejlesztéstől a dél-koreai cég.

