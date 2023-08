Különleges megoldással váltja ki a gázfelhasználást egy magyar élelmiszer-összetevőket gyártó cég

Megállapodást kötött a magyar élelmiszer-összetevőket gyártó KALL Ingredients Kft. a Kyoto Group norvég hőenergia-tároló céggel arra, hogy az októberre tervezett szerződéskötés után jövőre leszállítson a norvég cég egy 56 MWh tárolókapacitású, olvadt só alapú hőenergia-tároló rendszert, és ezzel a tiszapüspöki cég gázfelhasználását ki lehet váltani, vele együtt pedig évi 8 ezer tonna CO2-kibocsátást is meg lehet spórolni – derült ki a Kyoto Group közleményéből

A friss bejelentés egy januári szándéknyilatkozatot követ, amelyben név nélkül a norvég cég már jelezte, hogy egy magyar élelmiszer alapanyag gyártó cég érdeklődik a hőenergia tároló rendszerük iránt, most pedig azokat a feltételeket fektették le, amely a beszerzés és telepítés, illetve a hőenergia kereskedelem paramétereit rögzítették.

A Heatcube (hőkocka) nevű norvég megoldást a tiszapüspöki helyszínen évi 30 GWh kapacitásúra tervezik, és így a földgázfelhasználás kiváltásával évi 8 ezer tonna CO2-kibocsátástól is mentesül a magyar tulajdonú, GMO-mentes kukorica feldolgozásával és élelmiszeripari alapanyagok gyártásával foglalkozó cég.

A közlemény idézi többek között Sass Ádámot, a KALL Ingredients Kft. stratégiai igazgatóját, aki azt emelte ki: "Célunk, hogy a jövőben teljes mértékben fenntartható energiára támaszkodjunk, miközben alacsonyabb energiaköltségeket biztosítunk. A Kyoto Heatcube stabil és költséghatékony fenntartható technológiai hőellátást biztosít számunkra, és izgatottan várjuk, hogy elkezdhessük ezt a projektet."

A HaaS (Heat-as-a-Service) szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodást a Kyoto pénzügyi partnere, a Kyotherm és magyarországi energiakereskedő partnere, az Energiabörze Kft. írta alá; a felek pedig október végére tervezik a kereskedelmi szerződés megkötését, a Heatcube telepítése pedig 2024-re van kitűzve.

A szerződés aláírását követően a partnerek létrehoznak egy magyar jogi személyt (SPV), amely a KALL-lal megköti a Heat-as-a-Service megállapodást, a Kyotherm többségi befektető, az Energiabörze, mint kisebbségi befektető és a Kyoto Group, mint megoldásszolgáltató részvételével. Az SPV egyidejűleg megvásárolja a Heatcube-ot a Kyoto Grouptól.

A Heatcube a KALL Ingredientsnél a rugalmassági piacokon eszközként fog működni, és az időszakos megújuló energiát hasznosítja, amikor csak rendelkezésre áll, miközben állandó gőzáramot biztosít az ipari termelés számára.

A közlemény idézi Vinkovits Andrást, az Energiabörze Kft. ügyvezetőjét is, aki azt emelte ki: "Magyarországon a megújuló energiaellátás részaránya továbbra is jelentősen növekszik, ami a tárolókapacitás növelését igényli. A Kyoto Heatcube olyan műszaki megoldást kínál a gőztároláshoz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tartalékpiacon is fellépjünk, valamint a napon belüli kereskedés előnyeit kihasználva csökkentsük az ipar energiaköltségeit".

Érdemes megjegyezni, hogy a norvég cég a napokban indította el az első kereskedelmi forgalomba helyezett Heatcube-ot Dániában az Aalborg városában található Nordjylland erőmű területén.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt. A Kall Ingredients Kft. tiszapüspöki izocukorüzeme az avatás napján, 2017. október 30-án. A magyar tulajdonban lévő vállalat 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy GMO-mentes magyar kukoricából cukor- és keményítőféleségeket állítson elő és értékesítsen.