Elkezdődött: radioaktív vizet eresztenek a tengerbe

A tervek szerint megkezdte Japán csütörtökön a fukusimai atomerőmű tisztított hűtővizének a Csendes-óceánba engedését a helyi halászok és szomszédos országok tiltakozása ellenére.

A hűtővíz óceánba engedésének tervét két éve fogadta el a japán kormány, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pedig júliusban hagyta jóvá az elképzelést, és kimondta, a víz kibocsátása nem jelent veszélyt az emberekre vagy a környezetre.

A kínai nukleáris biztonsági hatóság szóvivőjén keresztül ugyanakkor jelezte: a japán kormány lépését "rendkívül önzőnek és felelőtlennek" tartja.

Peking szerint Tokió "a saját érdekeit helyezi az egész emberiség jólléte fölé". A kínai hatóságok egyúttal közölték azt is, hogy a fennhatóságuk alatt álló vizekben fokozni fogják a sugárzás szintjének ellenőrzését.

A témában egy hónapja Aszódi Attila egyetemi tanár publikált egy értelmező cikket, hogy mi és miért történik, illetve milyen egészségügyi kockázatok merülhetnek fel egyáltalán:

A Fukusima Daicsi atomerőműben 2011-ben egy földrengés és szökőár következtében magolvadás következett be. Bár a reaktorokat leállították, azokat továbbra is hűteni kellett. A hűtővizet később tartályokban helyezték el. Mivel a tárolásra rendelkezésre álló hely fogytán van, a vizet most egy hosszú alagúton keresztül kezdték el az óceánba vezetni.

A hűtővizet kezdetben kisebb adagokban, fokozott ellenőrzés mellett engedik a Csendes-óceánba.

Az első adag - mintegy 7800 köbméter - hűtővíz óceánba eresztése nagyjából 17 napig tart majd. A fukusimai atomerőművet üzemeltető Tokiói Elektromos Művek Vállalat (TEPCO) tervei szerint

a mostanra felhalmozódott több mint 1,3 millió tonna hűtővíz óceánba engedése mintegy 30 évig fog tartani.

Japánban több megmozduláson tiltakoztak a terv ellen, különösen a halászatból élő közösségek aggódnak.

Címlapkép: Dél-koreai tüntetők tiltakozása 2023. augusztus 24-én Szöulban a japán kormány azon döntése ellen, hogy radioaktív vizet engednek a Csendes-óceánba. Fotó forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images